Sword Art Online: Fatal Bullet – Erscheinungsdatum und Collector’s Edition bekannt gegeben

Der Japano-RPG-Shooter Sword Art Online: Fatal Bullet wird laut einer Ankündigung von Bandai Namco Entertainment am 23. Februar 2018 in Europa erscheinen. Der Titel soll für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen.

Zudem wurde neben der Standard-Version eine Collector’s Edition angekündigt, die neben dem Hauptspiel zwei Figuren der Hauptcharaktere mit exklusiven Kostümen von Kirito und Sinon, eine Landkarte des Spiels aus Stoff und ein exklusives Artbook enthalten soll. Vorbesteller erhalten zudem die Kostüme aus SAO von Kirito und Asuna sowie das Silberne Sturmgewehr als exklusive Waffe.

Weitere Details zum Spiel

UFG Waffe: Der Avatar des Benutzers erhält vom ArFA-Sys diese spezielle Waffe. Diese ermöglicht 3D-Bewegungen, die es dem Spieler erlauben, einen Lichtdraht zu werfen und höher gelegene Bereiche der Karte zu erreichen, Feinden näherzukommen, eine bessere Schussposition zu erreichen oder fliegende Gegner zu treffen.

Kopfgeld-Spieler: Im Offlinemodus erscheinen neben Gegnern auch einige NPCs, welche den Spieler herausfordern werden. Sie können in einer Gruppe von 4 oder alleine auftreten. Sie zu besiegen garantiert mehr Belohnungen und eine spannende Erfahrung.

4-Spieler Party: Der Spieler hat die Möglichkeit, die Soloerfahrung alleine oder mit bis zu 4 Gruppenmitgliedern zu bewältigen. Im Partymodus kontrolliert der Spieler die Mitglieder nicht direkt, er kann aber bestimmte Aktionen und Verhaltensweisen festlegen.

Neue Charaktere: Neben Kirito, Asuna und Sinon werden der Crew neue Charaktere wie Yuuki, Strea, LLenn und Pitohui, beide aus Alternative Online Gun Gale, beitreten.

GC Events: Im Spiel können spezielle Aktionen besondere Partyevents auslösen, um mehr über das Leben der Charaktere zu erfahren.

Quelle: Bandai Namco