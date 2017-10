Need for Speed Payback – Electronic Arts kündigt Soundtrack an

Electronic Arts kündigt heute den offiziellen Soundtrack zu Need for Speed Payback an. Need for Speed ist bekannt dafür, den Spielern ein einzigartiges, authentisches Racing-Erlebnis zu bieten, und dazu hat schon immer auch der Need for Speed-Soundtrack beigetragen. Dasselbe wird für den Soundtrack von Need for Speed Payback gelten, der den Spielern eine Tracklist voller Seele, Ecken und Kanten präsentiert. Die Sounds von Chartstürmern bis hin zu Underground-Newcomern werden die passende Atmosphäre schaffen, während die Spieler in Need for Speed Payback driften, Rennen bestreiten oder einfach nur durch Fortune Valley cruisen.

Vollständige Tracklist von Need for Speed Payback

A$AP Ferg: Trap and a Dream feat. Meek Mill

Action Bronson: The Choreographer

Barns Courtney: Kicks

Bite the Buffalo: Enemies

Bonobo: Kerala

Chase & Status and Blossoms: This Moment

DJ Shadow & Nas: Systematic

Duckwrth: MICHUUL.

Flowdan: Original Ragamuffin feat. Wiley

Formation: Buy and Sell

Goodbye June: Liberty Mother

Gorillaz: Ascension feat. Vince Staples

Haikaiss: Raplord feat. Jonas Bento

Ho99o9: City Rejects

Jacob Banks: Unholy War

Jaden Smith: Watch Me

K.Flay: Black Wave

Kano: 3 Wheel-Ups feat. Wiley and Giggs

Kontra K: Power

Lethal Bizzle: I Win feat. Skepta

Lil’ Kleine: Kleine Jongen

Local Natives: Dark Days (Sofi Tukker Remix)

Mondo Cozmo: 11 Acre

Nothing but Thieves: I Was Just A Kid

Ohana Bam: Rebels

Otherkin: Bad Advice

P.O.S: Gravedigger

Queens of the Stone Age: The Way You Used To Do

Rae Sremmurd: Perplexing Pegasus

RAT BOY: BOILING POINT

Royal Blood: Lights Out

Run the Jewels: Panther like a Panther (Miracle Mix) feat. Trina

Salmo: Daytona

SHREDDERS: Flipping Cars

Skepta & Goldie: Road Trip

SOHN: Hard Liquor

Spoon: Pink Up

Stormzy: Return of the Rucksack

SUR: Lean Back

Syd Arthur: Evolution

Ten Tonnes: Silver Heat

The Amazons: In My Mind

Tom Morello feat. Leikeli47: Roadrunner

Tom Walker: Play Dead (Avelino x Raf Riley Remix)

Warbly Jets: Fast Change

Watt: Burning Man feat. Post Malone

X Ambassadors: The Devil You Know

„Wir kommen von vor der Konsole zockend zu in der Konsole im Radio laufend. Besser geht’s nicht! Danke! Ich fahre selber sehr viel und auch mal schnell. Ergo passen ich und dieser Song perfekt zu diesem Spiel“, so Kontra K zur Integration in den Need for Speed Payback Soundtrack.

Need for Speed Payback erscheint weltweit am 10. November dieses Jahres für Xbox One, PlayStation 4 und Origin/PC. Der Soundtrack ist zuerst auf Spotify zu hören:

Quelle: Electronic Arts via Pressemeldung und Blog