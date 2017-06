Little Nightmares – DLC-Pass enthüllt

Nachdem Bandai Namco vor kurzem in einem Trailer etwaiges andeutete, wurde nun der DLC-Pass „Geheimnisse des Schlunds“ zu Little Nightmares offiziell enthüllt. Dieser enthält drei neue Kapitel und soll eine Parallelgeschichte zur Hauptstory erzählen. Neben diesem Pass wird auch eine Complete Edtition erscheinen, die besagten Pass natürlich auch enthalten wird.

Entdecke alle Geheimnisse des Schlunds in der Rolle des Ausreißers Kid, einem weiteren Gefangenen auf der Suche nach einem Weg hinaus aus diesem unglückseligen Ort. Auf seiner Reise wird Kid in drei verschiedenen Kapiteln verborgene Winkel des Schlunds entdecken: in den Tiefen, dem Unterschlupf sowie einem letzten geheimen Ort erhält das Abenteuer von Six eine neue Perspektive, wobei es ganz neue Herausforderungen zu meistern gilt.

In den Tiefen, dem ersten Kapitel, das im Juli veröffentlicht wird, erkundet Ausreißer Kid bei dem Versuch einer heimtückischen, unter Wasser lauernden Bedrohung zu entkommen, einen heruntergekommenen und überfluteten Keller. Im November bekommst du die Möglichkeit im Unterschlupf die Heimat der Wichte zu erkunden, ein Abschnitt, der ganz den Maschinen gehört. Im dritten und letzten Kapitel, das im Januar veröffentlicht wird, entscheidet sich das Schicksal des Ausreißers Kid.