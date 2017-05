Bloodborne – Wird ein Sequel auf der E3 enthüllt?

Fragt man viele Playstation 4 Besitzer, welches Spiel sie bisher am besten gefallen hat? Dann wird ein Spiel sicherlich oft genannt. Das von From Software stammende Bloodborne. Denn dieses Playstation 4 exklusive Spiel begeisterte sowohl Fans, als auch Kritiker. Nun sind seit dem Launch des Spiel rund zwei Jahre vergangen und auch die Dark Souls Reihe endete mit dem letzten Teil. Was From Software’s nächstes Spiel werden wird, ist bisher unklar. Einer jedoch will es jedoch schon erfahren haben. Thomas Mahler, seines Zeichens CEO und Game Director von Moon Studios, hat auf NeoGAF in einem Forum geschrieben, dass Bloodborne 2 in Entwicklung ist. Er ging sogar genauer darauf ein und hat geschrieben, dass er zu 99% sicher ist dass Bloodborne 2 auf der kommenden E3 enthüllt wird. Ob er nun recht hat oder nicht, werden wir wohl spätestens auf der E3 sehen. Passen würde es ja, denn Bloodborne wurde vor drei Jahren auch auf der E3 angekündigt. From Software hat bislang zu diesem Thema keine Stellung bezogen.

Quelle: neogaf.com