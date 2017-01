Gewinnspiel – Wir verlosen Fan-Pakete zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Im ersten Film retteten die Schildkröten Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo New York vor dem „Foot Clan“ und dessen finsteren Anführer Shredder. Nach dieser Tat hat sich ihr Leben grundlegend geändert. Die Lorbeeren ihrer Tat hat Vernon Fenwick (Will Arnett) eingeheimst. Dieser führt nun ein Leben in Saus und Braus. Währenddessen leben die Schildkröten mit ihrem Meister Splinter weiter im Verborgenen. Doch als Shredder aus der Sicherheitsverwahrung ausbricht und sich mit dem interstellaren Kriegstreiber Krang zusammentut, müssen die Schildkröten wieder handeln. Denn die beiden Schurken planen die vollständige Unterjochung der Erde. Ihr erstes Ziel dabei ist die amerikanische Metropole New York. Ein Vorgehen, das die Schildkröten unbedingt aufhalten müssen. Um diese Mammutaufgabe zu bewältigen, brauchen die vier Schildkröten Hilfe. An ihrer Seite steht neben ihrer Verbündeten April O’Neil (Megan Fox) und Vernon Fenwick, auch der tapfere Polizist Casey Jones (Stephen Arnell). Die Unterstützung ist auch nötig. Denn Shredder hat mit der Hilfe von Krang, die beiden Kleingangster Rocksteady (Stephen Farelly) und Bebop (Gary Anthony Williams) zu einem Nashorn und einem Warzenschwein verwandelt. Zusammen mit Krang und Shredder stellen sie ein großes Hindernis für die Teenage Mutant Ninja Turtles dar.

