Spike Chunsoft – Vier Ankündigungen für GDC 2018

Spike Chunsoft, die unter anderem für die Danganronpa Reihe bekannt sind, haben vier neue Titel in Aussicht gestellt. Auf der GDC 2018 sollen Details bekanntgegeben werden.

Spike Chunsoft will neue Titel ankündigen

Während der GDC 2018 (19. März bis 23. März) will der Publisher vier neue Projekte enthüllen, die im Westen erscheinen sollen. Die Präsentation wird dabei live via Twitch auf dem offiziellen Kanal übertragen. Am 24. März um 2:00 Uhr morgens könnt ihr den Stream live verfolgen. Ob wir während des Streams Nachfolger zu bekannten Reihen oder komplett neue IPs zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten. Vielleicht bekommen wir ja Neuigkeiten zu einem weiteren Danganronpa Titel.

Quelle: Dualshockers