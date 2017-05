Red Dead Redemption 2 – Spiel wurde verschoben, dafür gibt es neue Screenshots

Es war fast damit zu rechnen, dass Rockstar Games ihr neustes Werk Red Dead Redemption 2 in diesem Jahr womöglich nicht mehr veröffentlichen werden. Was viele Fans schon wochenlang ahnten, ist seit etwa einer Stunde Gewissheit. Der offiziell dritte Teil der Westernreihe erscheint somit nicht mehr im Herbst 2017, sondern im Frühjahr 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.

Red Dead Redemption 2 erscheint nun 2018

Die Entwickler wollen sich noch mehr Zeit nehmen, um das bestmögliche Spielerlebnis auf PlayStation 4 und Xbox One zu ermöglichen. Man entschuldigt sich zugleich für die Verschiebung und veröffentlicht sechs neue Screenshots zum Spiel. Des Weiteren sollen noch in diesem Sommer weitere Details zum Spiel veröffentlicht werden. Ob dies zur E3 2017 passieren wird, wurde im Statement nicht verraten. Denkbar ist aber eine Gameplay-Präsentation auf der Pressekonferenz von Sony.

Quelle: Rockstar Games