Die Sims 4 – Neues aus der Stadt San Myshuno

Ab dem 3. November ist die neue Erweiterung Die Sims 4: Großstadtleben verfügbar und damit steht euren Sims die neue Stadt San Myshuno bereit. Hierbei handelt es sich um eine große Küstenstadt mit einer Berglandschaft im Hintergrund. Eure Sims können nun in Apartmens wohnen, für die etwas besser verdienenden Sims steht sogar ein Panthouse zur Wahl. Ebenfalls wird es eine neue Karaoke Maschine geben, die die Fähigkeit „Singen“ mit sich bringt und natürlich erhalten eure Sims auch direkt zwei neue Charaktereigenschaften „Unromantisch“ und „Vegetarier“ spendiert. Interessant ist vorallem das umfangreiche Angebot an Festivals in San Myshuno, diese sind vergleichbar mit Schauplätzen, mit dem Unterschied dass das jeweilige Festival nur für eine begrenzte Zeit verfügbar ist. Folgende Stadtteile stehen in der Erweiterung zur Verfügung „Der Gewürzmarkt“, „Das Künstlerviertel“, „Das Modeviertel“ und „Das Nobelviertel“. In jedem Stadtteil stehen verschiedene Festivals zur Wahl, in dennen eure Sims neue Herausforderungen absolvieren können. Die Entwickler beschreiben die neue Stadt in einem Blogeintrag so:

„Wir wollten San Myshuno ebenso viel Charakter wie unseren Lieblingsmetropolen verleihen, damit eure Sims aus dem Staunen über die Neuheiten überhaupt nicht mehr herauskommen. „

Euren Sims werden also ganz viele neue Möglichkeiten geboten, so könnt ihr zum Beispiel für bestimmte Dinge eintreten und protestieren. Eure Sims können an einem Podium Reden vor dem Publikum halten, oder eine „Politiker“ Karriere beschreiten. Ihr könnt neue interessante Sims kennenlernen, es gibt Straßenkünstler, Touristen und sogar einen bizarren Müll-Panda. In San Myshuno wimmelt es nur so von interessanten Sims, vielleicht ist sogar die große Liebe eures Sim dabei?

