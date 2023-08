Test: Pikmin 1+2 (Switch)

Vor 22 Jahren betraten die Pikmin das erste Mal die Bildfläche. Im Juli diesen Jahres kam dann bereits der vierte Teil von Nintendos Strategie-Reihe raus und aus diesem Anlass wurden Pikmin 1 + 2 auf die Switch portiert. Wir haben mal überprüft, was diese HD-Ports so auf dem Kasten haben und ob die beiden Spiele dem Test der Zeit standhalten.

Pikmin 1

Alles begann damit, dass Weltraumcaptain Olimar mit seinem Raumschiff, der Dolphin, auf einem fremden Planeten abstürzte. Sein Raumschiff erlitt dabei einen erheblichen Schaden und zu allem Übel war die Atmosphäre auf dem Planeten auch noch giftig, sodass Olimar lediglich 30 Tage Zeit blieben, Ersatzteile für die beschädigte Dolphin zu finden und den Planeten zu verlassen.

Glücklicherweise entdeckt er bei der Erkundung des Planeten seltsame, kleine Pflanzenwesen, die Pikmin, die ihm bei der Erkundung des Planeten und bei der Bergung der Ersatzteile helfen. Dabei haben die unterschiedlich farbigen Pikmin alle ihre eigenen Fähigkeiten. Die roten Pikmin sind stärker als die anderen und können Feuer standhalten. Die gelben Pikmin lassen sich besonders weit werfen und können Bombenfelsen tragen. Und last but not least sind die blauen Pikmin sehr gute Schwimmer und können selbst tiefste Gewässer überqueren. Diese Fähigkeiten müssen wir uns als Spieler*in clever zunutze machen, um innerhalb der 30 Tage alle Teile für die Dolphin zu finden.

Das Gameplay von Pikmin funktioniert auch heute noch recht gut, zumal die überarbeitete Steuerung der Wii-Version hier übernommen wurde. Soll heißen, ihr könnt auch mit der Bewegungssteuerung eurer Joy-Cons arbeiten, auch wenn das etwas Eingewöhnungszeit erfordert, ebenso wie bei den vielen Eingabemöglichkeiten, um eure Pikmin zu befehligen. Als Neuling hat man auf jeden Fall einiges, auf das man sich einlassen muss. Das Zeitlimit kann abschreckend wirken, auch wenn 30 Tage wirklich gnädig sind. Außerdem lassen sich alte Speicherstände laden und so Tage, die man verschwendet hat oder einfach nicht gut liefen, wiederholen. Ein Luxus, den damalige Spieler*innen nicht hatten, aber ein sehr lobenswertes Feature, um den Druck etwas rauszunehmen.

Pikmin 2

Der zweite Teil setzte auf die gleichen Stärken des ersten Teils, erweiterte diese jedoch. Gleichzeitig senkte sie den Druck, den die lebensgefährliche Mission von Olimar seinerzeit noch erzeugte. In Teil 1 ging es um Leben und Tod, Teil 2 dreht sich um die Abzahlung eines Schuldenhaufens. Olimar und sein Kollege Loui werden auf einen fremden Planeten geschickt, um dort Schätze zu sammeln und somit die Schulden ihres Chefs auszugleichen. Zwar gibt es noch eine Tageszeit, aber das Limit von 30 Tagen existiert nicht und so hat man nicht das Gefühl, die Zeit im Nacken zu haben, um das Spiel durchzuspielen.

Neuerungen in Teil zwei sind unter anderem zwei neue Pikmin-Typen, weiße und violette Pikmin. Die weißen Exemplare sind giftig und können somit auch giftige Fallen entschärfen, die violette Spezies ist extrem stark mit der Kraft von 10 Pikmin und kann Gegner betäuben. Mithilfe der fünf Pikmin-Typen gibt es ordentlich strategisches Vorgehen, um den Schuldenberg abzuarbeiten. Und dann wäre da noch das Untergrund-System, welches euch vor gänzlich neue gefährliche Aufgaben stellt.

Ebenfalls neu ist der Fakt, dass man nun zwei spielbare Figuren hat. Man kann zwischen Olimar und Loui hin- und herwechseln und so seine Aufgaben aufteilen. Und obwohl es abseits der Story einen Koop-Modus gibt, bei dem man gegen eine*n Freund*in antreten kann, so lässt sich der Story-Modus leider nicht zu zweit durchspielen. Dies wäre ein nettes Feature gewesen, welches man beim Remaster durchaus hätte hinzufügen können.

Ebenfalls zu bemängeln haben wir die Tatsache, dass Quality of Life-Updates des zweiten Teils nicht auf Teil 1 übertragen wurden. Die bessere KI der Pikmin ist dabei ein gutes Beispiel. In Teil 2 haben sie deutlich bessere Laufwege und bleiben seltener hängen, wahrscheinlich waren die Pikmin in Teil 1 noch zu frisch gepflückt.

Was ist neu in den HD-Remasters von Pikmin 1 + 2?

Nun, nicht sonderlich viel. Wie der Name schon besagt, handelt es sich um HD-Versionen der Wii-Spiele, somit wird Breitbild unterstützt und in höherer Auflösung dargestellt. Und auch wenn man die Grafik von damals wertschätzen kann, so fällt in 2023 doch auf, dass viele Texturen gestreckt sind und matschig wirken. Ein richtiges grafisches Upgrade haben wir also leider nicht erhalten, obwohl diese Spiele es auf jeden Fall verdient hätten.

Spielerisch gibt es auch nicht viele Neuerungen. Wie gesagt, kann man nun vorherige Tage mit einem alten Spielstand wiederholen oder die Zeit ein wenig zurückdrehen, um Fehler gerade zu biegen. Aber ansonsten sieht es mit neuen Features leider recht mager aus. Es sind halt lediglich HD-Ports und keine vollwertigen Remakes mit unzähligen Neuerungen oder zumindest überzeugende Neuauflagen. 30 € Pro Spiel zu verlangen ist seitens Nintendo diesbezüglich schon frech. Sicher wird dem ein oder anderen Fan hier Nostalgie geboten, schließlich kann man nun alle Teile der Pikmin-Reihe auf der Switch spielen, aber man sollte sich schon genau überlegen, ob man Nintendo wirklich wieder 60 € in den Rachen werfen möchte. Neulinge können die Spiele aber nachholen und das ist durchaus etwas wert.

