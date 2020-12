snakebyte TWIN:CHARGE 5 – Test zum platzsparenden und praktischen PS5-Zubehör

Mit der Veröffentlichung der Next-Gen-Konsole aus dem Hause Sony, der PlayStation 5, hat snakebyte so einiges auf den Markt gebracht, dass uns den Umgang mit dem neuen Flaggschiff erleichtern soll. So durften wir uns bereits den GAMES:TOWER 5, das HEAD:SET 5 und das CHARGE&DATA:CABLE 5 ansehen. Alle drei Zubehörsets haben uns so überzeugt, dass wir uns auch ein Bild vom snakebyte TWIN:CHARGE 5 machen wollten. Ob uns dieses Zubehör so überzeugen konnte wie seine Konkurrenz, erfahrt ihr in diesem Test.

Designtechnisch wie aus einem Guss

Beim snakebyte TWIN:CHARGE 5 handelt es sich um eine Doppel-Ladeschale für eure DualSense-Controller der PS5. So können zeitgleich zwei Controller aufgeladen werden, ohne sie über ein USB-Kabel mit der Konsole verbinden zu müssen. Stattdessen wird die Aufladestation mit der PS5 über ein USB-C-Kabel verbunden. Einfach den Controller einklinken, fertig! Mit der Farbgebung in schwarz/weiß wirkt die Aufladestation so, als wäre sie ein Original-Produkt von Sony. Alternativ ist die Ladestation in komplett schwarz erhältlich. Das Design trifft mit seiner geschwungenen Optik ganz den Ton der PS5. Der TWIN:CHARGE 5 hat ein gutes Gewicht und bietet mit seinen Gummifüßen einen tollen Schutz vorm Rutschen.

Die Leistungsaufnahme beträgt 5V / 1,5 A. Das solltet ihr bedenken, falls ihr auf die Idee kommen solltet, die Ladestation an euer Handyladegerät anzuschließen. Ich kann euch sicher aus eigener Erfahrung sagen – das klappt leider nicht! Die Power des Ladegeräts ist viel zu niedrig, um euren Controller aufladen zu können.

Handling ist alles

Für das Einklinken der DualSense-Controller bedarf es etwas an Übung. Doch mit der Zeit fällt es euch immer leichter, den Controller treffsicher auf die Ladestation zu setzen. Vorne am Gerät ist eine zweistufige LED-Ladestatusanzeige verbaut, die euch anzeigt, in wie weit der Controller auf der jeweiligen Position geladen ist. Eine orange Farbe bedeutet, dass der Controller lädt. Blau heißt, dass der Controller vollständig geladen und bereit für weitere Zocker-Sessions ist.

Hier haben sich bei mir allerdings zwischendurch Anzeigefehler ergeben. Besonders die vordere Ladebugse zeigt mir manchmal an, der Controller sei schon vollständig aufgeladen, obwohl ich eben noch die Meldung der PS5 erhalten habe, dass der DualSense-Controller fast leer sei. Doch der Fehler tritt nur sporadisch auf. Abseits dessen lädt die Aufladestation die Controller wie gehabt. Denkt hierbei daran, dass sich die PS5 im Energiesparmodus befinden muss – schaltet ihr sie komplett aus, laden eure Controller nicht. Die Aufladegeschwindigkeit an sich ist akzeptabel, wenn ihr nicht in einer Stunde erneut loszocken möchtet.