snakebyte GAMES:TOWER 5 – Test zum Next-Gen-Organisationstalent

Nachdem wir uns im vergangenen Jahr bereits den GAMES:TOWER für die Nintendo Switch genauer angeschaut haben, wird es passend zur neuen Konsolengeneration im November 2020 Zeit, auch das neue Zubehör genauer unter die Lupe zu nehmen. Die richtige Organisation ist das A und O jeder Spiele-, Film- oder Büchersammlung. Seien es Retail-Verpackungen, Controller oder Headsets, die innerhalb der Wohnung an verschiedenen Orten abzulegen sind. Wir bekamen von Snakebyte die Möglichkeit, uns vorab den neuen GAMES:TOWER 5 genauer anzuschauen. Kurzum: Wir sind auch für die kommende Generation von dem Gadget begeistert.

Anmerkung: Die Bilder wurden mit PlayStation 4 Zubehör aufgenommen, da auf dem PS5-Zubehör zum Testzeitpunkt noch ein Embargo bestand.

Optisch geordnete Lösung für den perfekten PlayStation 5-Launch

Der GAMES:TOWER 5 ist die praktische Lösung, um Unordnungen innerhalb der Spielesammlung zu vermeiden. Zudem bietet der Turm einen schnellen Griff zum nötigen Zubehör während einer Partie vor dem Fernseher. Insgesamt steht in der Mitte des Turms ein Stauraum für bis zu zehn Spiele, die anders als bei der Switch-Variante, perfekt in die jeweilige Vorrichtung passen und gängig hinein- bzw. hinausgezogen werden können. An den beiden äußeren Seiten ist Platz für insgesamt vier Controller, die auf jeweils einem fest eingesteckten Henkel platziert werden. Im direkten Vergleich mit dem Switch-Tower ist die Oberseite des Turms flach und bündig mit dem Rest des Designs. Schließlich gibt es bei der PlayStation 5 keine Docking-Station für die eigentliche Konsole.

Die Unterseite des Turms enthält eine Schublade, die perfekt zum Aufbewahren von Kabeln, der neuen Fernbedienung oder weiterem Zubehör geeignet ist. Der Tower wurde schließlich so konzipiert, dass er sich in jede Wohnumgebung stilvoll einfügt und genügend Platz für das notwendigste PS5-Zubehör bereitstellt. Um einen noch tieferen Blick zum Aufbau des GAMES:TOWER 5 zu geben, haben wir für euch ein kurzes Unboxing- und Aufbauvideo vorbereitet. Auch der Zusammenbau geht nämlich schnell von der Hand und dauert nur wenige Minuten.

Das Qualität des GAMES:TOWER 5 von Snakebyte

Wirklich viel zu testen gibt es bei solch einem Gadget natürlich nicht. Der Zusammenbau ist schnell gemacht, optisch und platzsparend ist er auch. Grundsätzlich ist das genutzte Material dem Verkaufspreis entsprechend nicht das hochwertigste, reicht aber vollkommen für einen stabilen Stand aus. Durch ein Plastikstecksystem sitzt der Tower fest zusammen, was auch für die Schublade gilt. Wer schon einmal ein Hartplastik eng aneinander gerieben hat, weiß aber, dass dieses ziemlich schwierig von der Hand geht. Gleiches Prinzip gilt auch beim GAMES:TOWER 5. An der Schublade wurde noch einmal im wahrsten Sinne des Wortes geschraubt. Während es bei der Switch-Variante noch erhebliche Probleme beim Rein- und Rausziehen gab, lässt sich die Schublade bei der PlayStation 5 geschmeidig benutzen.

Eine Aufladefunktion für die Controller bietet der Turm nicht, dafür wäre der Anschaffungspreis wohl aber auch zu gering. Ein entsprechendes Premiumprodukt wird hier leider noch nicht angeboten, stattdessen bringt Snakebyte zusätzlich eine Ladestation für die brandneuen DualSense-Controller der kommenden PlayStation auf den Markt. Hier wäre vielleicht eine Mischung beider Produkte als zusätzliches Angebot sicher die perfekteste Lösung für Gamer gewesen, die ihre Controller gleichzeitig laden und optisch sortiert unterbringend möchten.