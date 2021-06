Mit zweimonatiger Verspätung ist nun der 24. Teil der Guilty Gear Reihe erschienen. Entwickler Arc System Works hat sich diesmal vorgenommen, das Game etwas zugänglicher für alle Spieler zu machen. Doch was bedeutet das für die eingesessenen Fans der Reihe? Ob Guilty Gear Strive ein vereinfachter Prügler geworden ist, bei dem kein Skill mehr abverlangt wird oder eine gesunde Mischung gefunden hat, verraten wir euch in unserem Test.

Nur das Nötigste

Auch wenn die Entwickler zwei Monate länger gebraucht haben, sollte von Guilty Gear Strive kein Inhaltsspektakel erwartet werden. Wie es für das Genre üblich ist, fährt das Spiel mit einer übersichtlichen Anzahl an Modi auf. Neben den klassischen lokalen und online Versus-Modi könnt ihr euch alleine an den Missionen im Dojo versuchen. Dort lernt ihr die verschiedenen Techniken des Spiels kennen und verbessert so eure Fähigkeiten. Solltet ihr komplette Neulinge der Guilty Gear Reihe sein, empfiehlt es sich jedoch einen kurzen Blick in das Tutorial zu werfen. Ansonsten bleiben für Solo-Spieler nur noch der Arcade-Modus, in dem gegen eine feste Anzahl von KI-Gegner gekämpft wird, oder der Überlebens-Modus. Wie der Name bereits verrät, haut ihr der KI solange auf die Rübe, bis ihr selbst was auf die Neun bekommt.

Der Story-Modus ist so aufgebaut, wie im Vorgänger – ein etwa fünf Stunden langer Film. Selbst kämpfen könnt ihr hier leider nicht, dafür ist die Story schön aufgemacht und recht interessant. Wer allerdings keine Ahnung von der vorangegangenen Geschichte hat, wird hier wohl nur Bahnhof verstehen. Aber keine Angst: In einem sehr ausführlichen Nachschlagewerk haben euch die Entwickler eine große Hilfe eingebaut, damit sich auch Neulinge in der durchaus komplexen Story etwas zurechtfinden – eine kleine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse findet ihr auch auf unserer Seite. Neben einem Glossar und einer chronologischen Übersicht der Ereignisse, findet ihr im Game eine Darstellung der Charakterbeziehungen untereinander.

Heaven or Hell

Guilty Gear Strive konzentriert sich voll und ganz auf das Kernstück eines Fighting Games: Die Kämpfe. Tatsächlich ist das Kampfsystem im neusten Teil einsteigerfreundlicher als bisher. Besonders gute Arbeit leistet hier das ausführliche Tutorial, das von den Grundlagen bis zu den abgefahrensten Combos geht. Aber auch wenn das System etwas angepasst wurde, kommen Veteranen ebenfalls auf ihre Kosten. Ganz nach dem Motto “easy to learn, hard to master” wird vor allem in Online-Matches schnell deutlich, wer das Spiel beherrscht und wer es wirklich gemeistert hat.

Im Übrigen laufen die Kämpfe online wie Butter und lange warten mussten wir auf einen Gegner in der Regel auch nicht. Neben Spezialangriffen besitzen alle Charaktere zwei Overdrives, die besonders starke Angriffe sind. Im Vergleich zum direkten Vorgänger Guilty Gear Xrd sind diese Super-Angriffe allerdings fast schon unspektakulär, da wäre mehr möglich gewesen. Insgesamt habt ihr die Auswahl aus 15 verschiedenen Charakteren, wovon zwei komplett neu in der Reihe sind. Zum einen wäre da Giovanna, die mit ihrem Geister-Wolf Rei in den Kampf zieht und deren Aufgabe es ist, den Präsidenten der USA zu beschützen. Dann ist noch der Vampir-Samurai Nagoriyuki hinzugekommen, der – wie es sich gehört – mit einem riesigen Samuraischwert kämpft.

Let’s Rock!

Abgesehen vom schnellen und gelungenen Kampfsystem besticht Guilty Gear Strive insbesondere durch seinen Look und die mitreißende Musik. Sowohl die Stages als auch die Kämpfer sind in einem coolen Anime-Style. Das ganze sieht sogar nochmal einen Ticken besser aus, als in Guilty Gear Xrd und bereits dort war der Look stylish. Gepaart mit der Hardrock Musik, für die die Reihe so bekannt ist, wirken Sound und Look des Spiels rund. Die Animationen in den Kämpfen bleiben übrigens flüssig, sodass man glatt meinen könnte, hier läuft gerade ein Anime ab. Lieder aus den Vorgängern sind ebenfalls vorhanden, allerdings müssen diese erst einmal freigeschaltet werden.

Darüber hinaus könnt ihr Konzeptzeichnungen freischalten oder Klamotten für euren Avatar, der euch in der Online-Lobby repräsentiert. Etwas anstrengend ist zwar die Tatsache, dass jeder Kampf mit derselben Rede des Off-Sprechers beginnt, aber immerhin kann diese übersprungen werden. Allerdings würdet ihr dann wiederum einige coole Dialoge zwischen den einzelnen Fightern verpassen.

Nachtisch bitte

Guilty Gear Strive ist eines der bestaussehendsten 2D Fighting Games geworden, das ein gelungenes Kampfsystem hat. Solltet ihr mit der Reihe noch gar nicht in Berührung gekommen sein, dann wäre Strive der geeignete Einstieg. Das Kampfsystem ist leicht zu erlernen, bietet aber immer noch genug Tiefe, damit auch Veteranen auf ihre Kosten kommen. Etwas ernüchternd ist jedoch die relativ kleine Anzahl an Kämpfern und Modi im Game. Besonders, wenn ihr kein Online-Spieler seid und nicht zum hundertsten Mal den Arcade Modus durchspielen wollt, könnte euch schnell die Lust vergehen. Allerdings wird uns in Zukunft wohl noch neuer Inhalt erwarten, denn ein Saison Pass ist bereits erhältlich. Dieser soll fünf weitere Charaktere liefern, zwei neue Stages, ein Farben-Pack und eine erweiterte Story enthalten. Dieses Vorgehen scheint heutzutage ja leider Standard geworden zu sein, insbesondere bei Fighting Games.

