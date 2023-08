gamescom 2023 – Mit dieser Hallenübersicht findet ihr alle Aussteller

Auch die gamescom 2023 wird wieder voll. Hunderttausende Besucher*innen werden in den Messehallen in Köln erwartet. Aber der Trip lohnt sich auch, immerhin sind viele spannende Aussteller dabei. Doch das Programm verteilt sich schließlich auf mehrere Hallen. Viel Getümmel, viele Hallen, viele Aussteller. Um da noch durchzublicken stellen wir euch in diesem gesonderten Beitrag ein Übersicht zusammen, sodass ihr alle Aussteller mit Leichtigkeit findet.

Die gesamte Hallenübersicht

Entertainment Area (Halle 6/8/9/10)

Hier tummelt sich die große Masse herum. In der Entertainment Area zeigen zahlreiche Aussteller ihr Portfolio, egal ob Xbox, Nintendo, Bandai Namco oder Ubisoft. Halle 6, 8 und 9 sind vor allem von den Publishern und größeren Unternehmen vereinnahmt. Halle 10 dagegen besteht zu einem großen Teil aus dem Indie Arena Booth, der mit zahlreichen kleinen Schätzen daherkommt.

Event Area (Halle 7)

Der Name ist Programm. Hier findet eine Reihe von Events statt. Los geht es mit der Opening Night Live am 22.8. um 20 Uhr. Weiter sind noch das AMD Gaming Festival und die Snapdragon Mobile Brawl Stars Challenge Finals über zwei Tage verteilt angesetzt.

Merchandise Area (Halle 5)

Hier blutet meist die Geldbörse, denn die gesamte Halle 5 beinhaltet einen Haufen Merch. Ob Figuren, Cosplay-Outfits, Tassen, T-Shirts oder Handtücher. Es gibt alles, was das Sammlerherz begehrt. Zudem lässt Konami dort auch Yu-gi-oh!-Karten Duelle ausfechten.

Business Area (Halle 2/3/4)

Dieser Bereich ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Hier versammeln sich Presse und Content Creator und haben die Möglichkeit gesonderte Termine und Vorführungen wahrzunehmen.

Hallenübersicht – Halle 6

Astragon Entertainment bietet unter anderem den Bau-Simulator, Bus-Simulator 21, Firefighting Simulator und Police Simulator

bietet unter anderem den Bau-Simulator, Bus-Simulator 21, Firefighting Simulator und Police Simulator Bandai Namco Entertainment ist mit Armored Core VI: Fires of Rubicon, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Sand Land, Park Beyond und Tekken 8 am Start

ist mit Armored Core VI: Fires of Rubicon, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Sand Land, Park Beyond und Tekken 8 am Start Caseking ist wieder mit Gaming Hardware und Peripherie am Star

ist wieder mit Gaming Hardware und Peripherie am Star Crunchyroll ist wohl eine der bekanntesten Plattformen für Animes

ist wohl eine der bekanntesten Plattformen für Animes Game Science ist ein Studio aus China und wird mit Black Myth: Wukong ein grafisch beeindruckendes Action-RPG nach Köln nehmen

ist ein Studio aus China und wird mit Black Myth: Wukong ein grafisch beeindruckendes Action-RPG nach Köln nehmen Giants Software ist der Name hinter dem Landwirtschafts-Simulator. Darf natürlich auf keiner gamescom fehlen

ist der Name hinter dem Landwirtschafts-Simulator. Darf natürlich auf keiner gamescom fehlen HoyoVerse ist bekann für Spiele wie Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Honkai Impact 3rd

ist bekann für Spiele wie Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Honkai Impact 3rd Level Infinite hat sich relativ breit gemacht. Die Tencent-Tochter hat GTFO, Synced, Assassin’s Creed: Codename Jade, Wayfinder, Arena Breakout und Stampede: Racing Royale im Gepäck

hat sich relativ breit gemacht. Die Tencent-Tochter hat GTFO, Synced, Assassin’s Creed: Codename Jade, Wayfinder, Arena Breakout und Stampede: Racing Royale im Gepäck Microids bringt Asterix & Oberlix: Slap them all!2 auf die gamescom

bringt Asterix & Oberlix: Slap them all!2 auf die gamescom NetEase Games kennt man für das Online Game Nakara: Bladepoint

kennt man für das Online Game Nakara: Bladepoint Rocket Beans Entertainment – Die Bohnen haben wieder ihre eigene Bühne und streamen live von der Messe

– Die Bohnen haben wieder ihre eigene Bühne und streamen live von der Messe Team17 ist direkt bei Astragon Entertainment zu finden. Immerhin sind beide mittlerweile miteinander verwandt

ist direkt bei Astragon Entertainment zu finden. Immerhin sind beide mittlerweile miteinander verwandt Ubisoft zeigt den neuen Racer “The Crew: Motorfest”

Hallenübersicht – Halle 8

Aerosoft – Die Schmiede diverser Simulationen bringt u.a. City Driver, Autobahn Polizei Simulator 3, The Bus und den Parkdeck Simulator mit

– Die Schmiede diverser Simulationen bringt u.a. City Driver, Autobahn Polizei Simulator 3, The Bus und den Parkdeck Simulator mit Corsair ist als Hardware, bzw. Hersteller von PC-Komponenten auch am Start

ist als Hardware, bzw. Hersteller von PC-Komponenten auch am Start Marvelous Games stellt das Fantasy-Online-Action-Rollenspiel Mandragora vor.

stellt das Fantasy-Online-Action-Rollenspiel Mandragora vor. Microsoft ist kaum zu übersehen und nehmen allein schon fast ein Drittel der gesamten Halle ein. Im Gepäck ist natürlich auch Bethesda. Starfield und Forza Motorsport 8 sind nicht spielbar, sondern werden in separaten Sälen gezeigt. Dafür gibt es aber zahlreiche andere Anspielstationen. ARMORED CORE 6, der Cyberpunk 2077 DLC “Phantom Liberty”, Mortal Kombat 1, Overwatch 2, Party Animals, Payday 3 und auch S.T.A.L.K.E.R. 2 sind spielbar. Insgesamt bringt Xbox an ca. 150 Spielstationen satte 30 Spiele mit. Da kann man schon mal einen ganzen Tag mit verbringen.

ist kaum zu übersehen und nehmen allein schon fast ein Drittel der gesamten Halle ein. Im Gepäck ist natürlich auch Bethesda. Starfield und Forza Motorsport 8 sind nicht spielbar, sondern werden in separaten Sälen gezeigt. Dafür gibt es aber zahlreiche andere Anspielstationen. ARMORED CORE 6, der Cyberpunk 2077 DLC “Phantom Liberty”, Mortal Kombat 1, Overwatch 2, Party Animals, Payday 3 und auch S.T.A.L.K.E.R. 2 sind spielbar. Insgesamt bringt Xbox an ca. 150 Spielstationen satte 30 Spiele mit. Da kann man schon mal einen ganzen Tag mit verbringen. SEGA zeigt Like A Dragon Gaiden: The Main Who Erased His Name, Persona 5 Tactica und Hyenas

Hallenübersicht – Halle 9

CI Games bringt Lords of the Fallen zur Messe

bringt Lords of the Fallen zur Messe Congstar ist der bekannte Telekommunikationsanbieter

ist der bekannte Telekommunikationsanbieter Die Deutsche Telekom ist ebenfalls dabei

ist ebenfalls dabei JBL / JBL Quantum zeigt das aktuelle Portfolio im Bereich der Headsets und Lautsprecher

zeigt das aktuelle Portfolio im Bereich der Headsets und Lautsprecher Plaion

Netflix

Nintendo ist endlich zurück! The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Everybody 1-2-Switch, Splatoon 3, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Maker 2 sind dabei, aber auch Mario Kart 8 Deluxe

ist endlich zurück! The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Everybody 1-2-Switch, Splatoon 3, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Maker 2 sind dabei, aber auch Mario Kart 8 Deluxe Samsung Electronics ist wie gewohnt mit dem hauseigenen Aufgebot an Hardware dabei

Wenn ihr noch mehr zur Messe erfahren wollt, schaut doch mal am Besten in unseren ultimativen Messe-Guide rein! Zudem haben wir noch eine gesonderte Auflistung aller Aussteller mit allen Titeln für euch zusammengestellt.

