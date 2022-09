Call of the Wild: The Angler – Test zur lauflastigen Angelsim

Call of the Wild: The Angler bringt euch das schönste Hobby der Welt näher, das Angeln. Die Entwickler von theHunter: Call of the Wild, Expansive Worlds, wagen sich damit an eine weitere Simulation, in der es aber weniger um das Tiere töten als um das Entspannen beim Angeln geht. Denn kein Fisch wird geschlachtet.

Der Einstieg in Call of the Wild: The Angler

Ihr erstellt euch einen Avatar und startet auf einer friedlichen Wiese, umgeben von Vogelgezwitscher, im Golden Ridge Reservat. Die freundliche Stimme von Sophia, einer Ladenbesitzerin, erklärt euch die wichtigsten Grundlagen für das Angeln. Sie bringt euch das Auswerfen der Schnur, das Fischefangen und das richtige Einholen bei. Danach leitet sie euch zu einem Aussichtsturm, der einen ersten Blick auf das riesige Reservat bietet. Dabei ertönt Clayton David Johnsons Stimme. Er ist der Ranger des Reservats und kommentiert immer mal wieder, was es zu sehen oder finden gibt. Nach diesen Grundlagen gelangt ihr in den Park, wo sich Sophie und Clayton befinden.

Sophie führt einen Laden, bei dem ihr Angelausrüstung wie neue Ruten oder Köder, aber auch Kleidung kaufen könnt. Das Verkaufen von Fischen ist nicht nötig. Zwar werden diese immer wieder freigelassen, aber für jeden Fang und auch andere Leistungen erhält man Credits, die als Währung dienen. Clayton erklärt euch dann noch, dass es im Reservat mehrere Außenposten zu entdecken gibt, ihr ihm gefährliche Pflanzenarten oder Fossilien melden und weitere Aussichtstürme finden könnt.

Dieses einladende Tutorial solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Alles weitere wie das Fahren von Booten und Autos ist selbsterklärend. Hierfür bietet das Spiel aber auch Tutorials an. Zur weiteren Herausforderung gibt es an einem schwarzen Brett in verschiedenen Außenposten und dem Park des Reservats Aufgaben. Dabei gibt es Angel-Herausforderungen, die von euch verlangen, an einem bestimmten Ort eine spezielle Fischart zu fangen. Weiterhin gibt es Karten-Herausforderungen, die einen markierten Punkt auf eurer Karte zeigen. Dort befindet sich ein Gewässer und auch hier müsst ihr einen Fisch fangen. Als letzten Herausforderungstyp werden euch Fotos gezeigt und ihr müsst diesen Platz finden, um dort zu angeln. All diese Nebenmissionen laden somit dazu ein, den Angelsport zu frönen und geben zudem Ansehen, eine weitere Belohnung, die man erhalten kann. Natürlich ist es aber auch möglich, einfach so zu angeln.

Was bringt mir eine Welt, wenn ich ganz alleine und sehr langsam bin?

Das Leben in The Angler könnte so schön sein. Doch leider läuft nicht alles so rund, wie man es nach dem Tutorial vermuten könnte. Clayton hat keinen besseren Vorschlag für einen Angler, als die gesamte Karte zu erkunden, um alle Reservatspunkte zu entdecken. Zwar gibt es Schnellreisemöglichkeiten, aber natürlich nur zu Orten, die man schon entdeckt hat. Die Idee hinter dieser Aktion ist sicherlich, dass Spieler*innen die Open World erforschen sollen, die mühevoll mit der Apex Engine entwickelt wurde. Bei der ersten Reise war ich auch noch guter Dinge. Das Boot fährt sich relativ unbeholfen auf dem Wasser, zumindest kann man aber von Bord aus angeln.

Die meisten Orte und Objekte gibt es aber an Land zu finden. Also fahre ich mit dem Auto, das allerdings nicht überall gleich gut hinkommt. Schließlich ist das Reservat voller Gebirge und schmaler Wanderwege. Zu Fuß zu wandern, erscheint also die naheliegende Lösung zu sein. Spätestens ab diesem Moment ist mir die Lust auf Entdeckungen vergangen. Mein Avatar läuft extrem langsam. Ich kann sogar anhand des Schattens erkennen, dass er in Zeitlupe rennt. Das ist gleichzeitig traurig und komisch.

Ich bin also frustriert und versuche erst einmal, mit etwas Angeln zu entspannen. Das nächste Problem: Die Fische wollen einfach nicht beißen. Wenn dann nach einer halben Stunde doch einer anbeißt, ist es meist immer derselbe. Kein Wunder, es gibt auch nur zwölf Süßwasserfischarten. Für einen Angelanfänger ist das aber völlig ausreichend. Nach der Pause laufe ich weiter. Die Angelsim ist mehr eine Walkingsim. Bis zum nächsten spannenden Ort dauert es ewig. Dazwischen gibt es außer künstlichen Vogelgezwitscher und Bäumen nichts zu entdecken. Die Flora, die ich Clayton melden kann, kommt meist nur vereinzelt in der Nähe von wichtigen Orten vor. Andere Tiere oder gar Menschen sehe ich keine. Diese Open World ist riesig, sie ist aber leblos.

Zwischendurch finde ich doch noch etwas. Sammelobjekte wie Münzen oder Notizen. In einem Blogeintrag steht, wie toll das Reservat ist. Ich frage mich, wer den geschrieben haben soll. Clayton? Ich sehe hier nämlich keine Touristen. Was ich stattdessen sehe, sind einige Holzhütten, vor denen Feuer brennen, obwohl Bernie der Biber deutlich vor Waldbrandgefahr warnt. Anstatt mich gefährliche Blumen fotografieren zu lassen, sollte Clayton lieber alle offenen Feuer löschen gehen. Die machen die Welt nämlich nicht lebendiger.

