Aktuelle Fehlerübersicht und Einschränkungen der PlayStation 5

Der Launch einer neuen Hardware sorgt nicht nur für Freudestrahlen, sondern löst auch Enttäuschungen aus. Letzteres wird oftmals durch fehlerhafte Soft- und/oder Hardware bekräftigt. Eines vorweg: Große Fiaskos wie einen Red Ring of Death bei der Xbox 360 oder den HDMI-Ports der PlayStation 4 scheint es bei den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X nicht zu geben. Dennoch häufen sich immer mehr Probleme, die den bisherigen Nutzern auffallen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die aktuell bekannten Fehler der PS5 aufzulisten und mit ggf. Lösungsvorschlägen zu beschreiben. Verfallt jetzt aber nicht in Panik, denn die meisten Fehler basieren auf Problemen mit der Software und können demnach durch Systemupdates behoben werden.

Beim ersten Download kann es aktuell passieren, dass ein Spiel nicht richtig heruntergeladen wird. Der Fehler zeichnet sich in zwei Varianten ab: Entweder wird ein Spiel in die Warteschlange gepackt, ohne dass sich etwas herunterlädt, oder ein allgemeiner Download-Fehler entsteht. Das eigentliche Problem ist aber, dass die Nutzer in beiden Fällen aufgefordert werden, die Download-Übersicht zu überprüfen. Leider ist dort aber kein aktiver Download vorhanden, sodass weder abgebrochen noch fortgesetzt werden kann.

„In allen Fällen zeigt die PS5-Bibliothek bei den IGN-Mitarbeitern an, dass sie das Spiel/die Anwendung besitzen. Aber wenn sie im PS5 Store nachsehen, ist das nicht der Fall und sie werden aufgefordert, es zu kaufen“, berichtet IGN. Auch wir können bestätigen, dass dieser Fehler existiert und sogar auf der PlayStation 4 sein Unwesen treibt. Es scheint fast so, dass das neue Store-Update beider Konsolen dazu führt, dass getätigte Käufe nicht richtig angezeigt werden.

Um dieses Problem zu lösen, ist es aktuell notwendig, einen Werksreset durchzuführen. IGN und auch andere Nutzer bestätigen, dass dies das Problem wohl löst. Dabei werden allerdings alle Inhalte gelöscht und die Konsole muss erneut eingerichtet werden.

Ein weiteres damit wohl zusammenhängendes Problem taucht auf, wenn die PS5-Version heruntergeladen werden soll. Während die PS4-Version eines jenen Titels wie gewünscht geladen werden kann, sträuben sich die jeweiligen PS5-Daten. Bisher betrifft es die Titel Call of Duty Black Ops: Cold War, Godfall, Demon’s Souls, Spider-Man: Remastered, Sackboy: A Big Adventure und die Disney+-App. Aktueller Lösungsansatz ist auch hierbei ein Werksreset der Konsole.

Die bisher meisten Probleme hängen mit der Fehlermeldung zusammen, dass die Datenbank korrupt sei. Bisher sind mehrere Fälle und verschiedene Ausgangsmöglichkeiten bekannt:

Die bisherigen Lösungen sind allerdings nur bald befriedigend. Denn während einige Nutzer berichten, dass ein Neustart oder Update der Konsole hilft, müssen bei anderen Spielern die PS5 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. In einigen Fällen hilft aber auch dieser Schritt bisher nicht.

Einige Nutzer berichten, dass sobald Spider-Man Remastered samt Konsole in den Ruhemodus versetzt wird, das System komplett abstürzt und/oder der besagte Datenbank-Fehler aufkommt. Insomniac Games wies bereits darauf hin, den Ruhemodus beim Spielen von Spider-Man Remastered aktuell nicht zu nutzen. Man untersucht derweil intern das Problem und meldet sich, sobald eine Lösung vorhanden sei.

Bestätigt wurde der Fehler u.a. von Jeff Gerstmann: „Es sieht so aus, dass die Aktivierung des Ruhemodus beim Ausführen von Spider-Man Remastered das komplette System zum Absturz bringt, wodurch der Vorgang ‚Reparieren Ihres externen Laufwerks‘ beim Neustart erzwungen wird. Zumindest war es bei mir so, als ich es heute mehrfach gemacht habe.“

Also every time I've had the PS5 go through that external drive repair sequence, it ends up on a black screen. I have to hit the power button on the console itself to force it into rest mode, then it comes back up and asks me to file an error report, then boots normally.

— Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) November 11, 2020