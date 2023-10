Test: Schlag den Star - Das 3. Spiel

Elton ist zurück auf den Konsolen. Denn seit wenigen Tagen gibt es das mittlerweile dritte Spiel zur gleichnamigen TV-Show Schlag den Star. Erstmalig gibt es einen Online Multiplayer, sowie die Möglichkeit einer eigenen Show mit eigenen Regeln. Bis 2012 werkelte Publisher bitComposer Interactive noch an den Schlag den Raab-Spielen, bis einst die Nachfolger zu Schlag den Star auf den neueren Konsolen erschien. Nach zwei Jahren Pause folgte nun Ende September das mittlerweile dritte Spiel zur Show mit einigen Neuerungen. Wir verraten euch nun, ob und für wen sich das dritte Spiel am meisten lohnen wird.

Die verschiedenen Spielmodi

Das grundlegende Spielprinzip von “Schlag den Star”, sei es in der TV-Show oder im Videospiel, ist bereits weithin bekannt: Das Ziel besteht darin, als erste Person mehr als 60 Punkte (mindestens 61) zu erreichen. Es stehen insgesamt 15 Spiele zur Verfügung, wobei die Nummer jedes Spiels den zu gewinnenden Punkten entspricht. Dies bedeutet, dass das erste gewonnene Spiel einen Punkt einbringt, das zweite Spiel zwei Punkte usw. Wenn nach 15 Spielen beide Teilnehmer jeweils genau 60 Punkte haben, wird ein Stechen durchgeführt, um den Sieger zu ermitteln.

Insgesamt stehen fünf verschiedene Spielmodi zur Auswahl. Der Show-Modus entspricht dem traditionellen Spielprinzip der TV-Show “Schlag den Star”. Die Spieler treten in aufeinanderfolgenden Minispielen gegeneinander an, um mehr als 60 Punkte zu erreichen und die Show zu gewinnen. Neu von der Partie im dritten Spiel ist der Eigene Show-Modus. Hier haben die Spieler die Freiheit, aus allen 25 Spielen zu wählen und ihre eigene Show nach ihren eigenen Vorlieben zusammenzustellen. Dabei können sie nicht nur die Spiele auswählen, sondern auch die Dauer der Show bestimmen.

Traditionell steht auch eine halbe Show mit entsprechend weniger Spielen und Punkten zur Verfügung. Die Regeln bleiben hierbei unberührt, nur dass die Anzahl der zufälligen Spiele auf sieben gekürzt wurde. Wer mehr als 14 Punkte erreicht, gewinnt dann die halbe Show. Im Best of Three-Modus treten die Spieler in einer Serie von drei aufeinanderfolgenden Spielen gegeneinander an. Derjenige, der zuerst zwei Spiele gewinnt, ist der Gesamtsieger. Und zu guter Letzt können im freien Spiel-Modus jedes der 25 Spiele einzeln ausgewählt und gespielt werden, ohne an eine bestimmte Show-Struktur gebunden zu sein. Dieser Modus ermöglicht es den Spielern, gezielt ihre Lieblingsspiele auszuwählen und auszuprobieren. Eine recht gute Auswahl an verschiedenen Varianten, die sich auch an kürzere Sessions entsprechend anpassen lassen.

Alle besten Hits der 90er…

Das bewährte Spielprinzip bietet sich natürlich hervorragend für die Umsetzung in ein Videospiel als Minispielsammlung an. Im dritten Teil von “Schlag den Star” sind insgesamt 24 brandneue Minispiele verfügbar, wobei das traditionelle “Blamieren oder Kassieren” als Spiel Nummer 25 selbstverständlich nicht fehlen darf. Die Minispiele wurden gerecht in 12 Quiz- und 13 Actiongames aufgeteilt.

Größtes Problem ist die Qualität und Art der Umsetzung einzelner Minispiele. Vor allem im Quizbereich sind viele sehr gute Umsetzungen zu finden, was Angesicht des Spielstils auch keine allzu große Herausforderung in der Entwicklung darstellen sollte. ‘Blamieren oder Kassieren’, ‘Wer war mal’, ‘Wer lügt?’, ‘Kinofilme’ oder auch ‘Filmzitate’ bieten unterhaltsame Quiz-Unterhaltung, insbesondere wenn man mit Freunden ein paar Runden spielt. Diese Spiele sind bekannt für ihre launige Atmosphäre und bieten eine Menge Spaß, wenn man sein Wissen und seine Schnelligkeit unter Beweis stellen möchte.

Beim Spiel ‘Memory-Duell’ zeigen die Entwickler allerdings, warum wir eingangs Das Wort “Trash” benutzten. Denn bei Memory kann man normalerweise nichts falsch machen, außer man nehme aus den 90er Jahren gekritzelte Icon-ähnliche Symbole, teils in schwarz weiß, und klatscht sie hinter Quadrate mit Zahlen, um einen Hauch von Memory-Gefühl zu erzeugen, um beim Aufdecken der Karten das Grauen den Konsumenten zu präsentieren. Einen philosophischeren Satz hätte ich mir in dieser Review nicht erträumt – okay, Spaß beiseite. Hier ist uns nicht ganz klar, ob das wirklich vom Entwicklerteam ernst gemeint war oder einfach vergessen wurde, die richtigen Assets einzubauen.

Vor allem die teils sehr kleinen Schriften machen so manches Spiel zudem ziemlich unzugänglich. Eine Barrierefreiheit oder Einstellungsmöglichkeiten gibt es in den Optionen leider nicht.

Die Actionspiele sind allesamt sehr gut umgesetzt und bekamen rein technisch gesehen ein Upgrade im Vergleich zu den anderen Schlag den Star-Spielen. Aber auch hier gibt es so manches Game, was uns nicht so zusagte. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass Geschmäcker eben verschieden sind und man eben weniger mit Bullenreiten als mit Torwand-Schießen anfangen kann. Allesamt geht es bei vielen Spielen um den richtigen Moment, eine Bewegung zu machen oder einen Knopf zu drücken. Vor allem bei den Wurfspielen fällt dies dann doch sehr stark auf. Am Ende bleiben daher viele Minispiele blass und blieben bei uns eher als eine Art Reaktionstest im Gedächtnis. Dies kann bei einem Spieleabend mit Freunden und der richtigen Atmosphäre (Drinks, Knabberkram…) aber dennoch für Spaß sorgen. Je älter der Abend, desto… – denkt euch den Rest.

Insgesamt bietet “Schlag den Star: Das 3. Spiel” eine Mischung aus unterhaltsamen und weniger gelungenen Spielen. Während die Quiz- und einige Actionspiele die Spieler begeistern können, gibt es auch Spiele, die aufgrund ihrer Präsentation oder ihres Spielkonzepts zu wünschen übrig lassen. Trotzdem bietet das Spiel eine breite Palette von Herausforderungen, die für Unterhaltung und Abwechslung sorgen können.

Technik-Trash trifft auf den Star

Der Soundtrack des Spiels ist angenehm und passt gut zur Atmosphäre der Show, was nicht zuletzt daran liegt, dass alles eins zu eins aus dem Original übernommen wurde. Auch Elton ist mit seiner Stimme dabei, was der Atmosphäre sehr gut tut. Allerdings schwebt über dem gesamten Paket ein dunkler Schleier veralteter Technik und Bugs, welche auch nach all den Jahren leider immer noch zur Tagesordnung gehören – Schade.

Bei der Entwicklung und Programmierung des Spiels scheint es offensichtlich an ausreichender Zeit für den Feinschliff gefehlt zu haben, um die zahlreichen Bugs zu beheben. Die Probleme reichen von inkonsistenten Animationen und Spielsituationen bis hin zu Kommentaren, die aus völlig anderen Herausforderungen zu stammen scheinen und sich zudem ständig wiederholen und sich teils überschneiden, abbrechen oder absurd Fehl am Platze sind. Spielabbrüche, hakelige Animationen, ruckelende Einspieler sind leider ebenfalls Teil des Paketes. Diese Liste der Probleme könnten wir problemlos erweitern.

Vielleicht ist dies einer der Gründe, warum die PlayStation- und Xbox-Versionen noch nicht veröffentlicht wurden. Bekanntermaßen sind Sony und Microsoft derweil dabei, komplett unfertige Projekte gar nicht mehr durch die Qualitätsprüfung zu lassen. Nach diversen Fiaskos (Cyberpunk, Star Wars etc…) der letzten Jahre auch besser so. Dennoch sind die vorhandenen Bugs im ursprünglichen Zustand des Spiels äußerst ärgerlich. Es ist bedauerlich, dass es wahrscheinlich wieder einen Patch benötigt, um diese Probleme zu beheben.

ABER: Die Kulisse des Spiels ist gut gestaltet und das TV-Studio perfekt in Szene gesetzt. Auch die Einspieler sind komplett vom Original übernommen. Einzig die Stars fehlen… Stattdessen greifen wir auf die Charaktererstellung zurück. Hier können wir eigene individuelle Charaktere erstellen, vom Aussehen bis zu den Fähigkeiten. Warum man nach all den Jahren keine Prominenten für ein paar Euros ins Spiel integrieren konnte ist uns bis heute ein Rätsel. Wobei… vielleicht hat keiner Lust bei so einer technischen Katastrophe mitzuwirken. Dennoch stirbt die Hoffnung wie immer zuletzt und ich hoffe, für Spiel vier können wir endlich mal ‘echte’ Promintente im Spiel auswählen und sie gegeneinander antreten lassen. Ansonsten könnte man das Spiel auch einfach “Schlag den Besten” nennen. Ja, diese TV-Show von Stefan Raab gibt es auch und läuft demnächst sogar bei RTL. Mensch, Zeiten ändern sich.

Neu mit dabei: der tote Online-Multiplayer

Ebenfalls brandneu dabei ist der Online-Multiplayer-Modus. So kann erstmals in der Spiele-Reihe online gegen andere Schlag den Star-Fans oder Freunde angetreten werden. Dieser Modus stand uns während der gamescom leider noch nicht zur Verfügung. Wohl aus guten Grund: Denn auch während unserer fast zweiwöchigen Testphase haben wir nicht einen einzige*n Mitspieler*in finden können. Schade.

Schlag den Star - Das 3. Spiel [Switch] „Schlag den Star“ ist in der dritten Auflage zurück. Das Spiel verspricht noch mehr Spaß, Spannung und herausfordernde Spiele für alle Fans des Formats.

25 brandneue Spiele, inklusive dem beliebten "Blamieren oder Kassieren"

Online-Multiplayer-Modus

Stelle dir eine individuelle Show aus allen Spielen zusammen

Jede Menge Spaß mit 12 Quiz- und 13 Actiongames

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.