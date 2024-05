Test: Quadroids

Als uns im vergangenen Jahr auf der gamescom ein kleines Indiespiel namens Quadroids vorgestellt wurde, welches stark von den Lemmings inspiriert sein sollte, wurde ich schnell hellhörig. Die Lemmings waren gemeinsam mit dem persischen Prinzen meine erste Videospielerfahrung als kleiner Bengel, sind aber seit einiger Zeit verschollen. Demnach begrüße ich es, wenn Indie-Entwickler*innen diesem Klassiker eine Hommage zeichnen wollen. Doch leider ist Quadroids bis auf ein paar vergleichbare Elemente so gar nicht wie Lemmings. Warum mich das nicht besonders stört und ich es dennoch für ein sehr spaßiges Spiel halte erfahrt ihr im Test.

Den Weltraum erobern, ohne Rücksicht auf Verluste

Quadroids ist ein Puzzle-Platformer mit über 100 Levels, welche auf fünf Planeten verteilt wurden. Denn es gibt tatsächlich eine kleine Hintergrundgeschichte zum Spiel. Wir sind ein fieser Imperator, welcher den Weltraum mit seiner Armee aus kleinen Robotern, den namensgebenden Quadroids, erobern will. In kleinen Zwischensequenzen wird auf witzige Art und mit cleveren Dialogen gezeigt, wie er seinem Gefolge Anweisungen für die nächste Mission gibt. Diese Story wäre nicht nötig gewesen, gibt aber eine nette Einleitung dafür, was wir hier machen. Und wenn sie schon vorhanden ist, dann hätte sie vielleicht noch etwas besser präsentiert werden können als nur mit Standbildern und ein paar Textboxen.

Ansonsten verhält es sich hier wie bei so vielen Platformern, wir haben eine Übersichtskarte, wählen das Level aus und wenn wir es bewältigt haben, schalten wir das nächste Level frei. Haben wir alle Level einer Welt durchgespielt, gelangen wir zum nächsten Planeten. Wollen wir einfach nur schlicht die Levels durchspielen, ist Quadroids eine fixe Angelegenheit. Doch Entwickler Blue Loop hat sich natürlich ein paar Mechanismen einfallen lassen, um Spieler*innen länger bei der Stange zu halten. So gibt es für jedes Level Medaillen, je nachdem ob ihr unter dem vorgegebenen Zeitlimit geblieben seid und so wenig Tasteneingaben wie möglich getätigt habt. Um zu zeigen, wie gut man im Spiel wirklich ist, gibt es Online-Bestenlisten mit Bestzeiten und deren Tasteneingaben, um sich mit Spieler*innen auf der ganzen Welt zu messen.

Und dann gibt es neben den 100 normalen Levels auch noch ein paar Bonuslevels, die man mit den sogenannten Quarks freischalten kann. Diese kann man in bestimmten Levels finden, die auch immer auf der Karte markiert sind. In dem jeweiligen Level gibt es eine Art Schalter, die man zunächst aktivieren muss. Dieser lässt dann ein paar Kristalle, die eben genannten Quarks, erscheinen. Nun hat man ein kurzes Zeitlimit, in welchem man diese mit seinen Quadroids einsammeln muss. Klingt doch gar nicht so schwer, oder? Nun, wir haben ja noch gar nicht über die Kernmechanik des Spiels gesprochen.

Vier Bildschirme sind besser als einer

Wie bereits in der Einleitung beschrieben hat sich Quadroids ein paar Sachen bei Lemmings abgeschaut. Das reicht aber auch nur für das Konzept „kleine Männchen laufen automatisch los und wir müssen sie an ihr Ziel geleiten“. Spielerisch könnten wir hier nicht weiter von Lemmings entfernt sein. Dies war ein ruhiges Strategiespiel, wo wir jederzeit in Ruhe unsere nächsten Schritte planen und Aufgaben verteilen konnten. Sicher war in manchen Levels auch etwas Timing gefragt, aber alles in allem war Lemmings spielen eine eher ruhige Angelegenheit.

Quadroids hingegen bringt euer Adrenalin zum Brodeln. Der Bildschirm ist in vier Abschnitte eingeteilt und jedem ist eine Taste zugewiesen. Drückt ihr die Taste, so macht der Quadroid, der gerade auf diesem Bildschirmabschnitt umherwuselt, einen Sprung. Und das ist die einzige Eingabemöglichkeit in diesem Spiel. Klingt simpel, wird aber schon dadurch komplex wenn man bedenkt, dass man etwa bei einem Wandsprung die Taste schnell wechseln muss, wenn sich der Quadroid plötzlich in einem anderen Bildschirm befindet. Nun stellt euch das Ganze auch noch vor, wenn mehr als nur ein Quadroid aktiv sind und gleichzeitig tödliche Fallen wie Säurebäder, speiende Flammen oder herabfallende Eiszapfen auf euch lauern. Quadroids ist mehr ein Geschicklichkeits- und Konzentrationsspiel als dass es ein Puzzle-Spiel ist. Natürlich müsst ihr an einigen Abschnitten Wege finden, zum Ziel zu gelangen, doch in den meisten Fällen ist der Weg klar und es ist nur eure Ausführung am Controller, die zwischen euch und dem Erreichen des Ziels steht. Quadroids kann schon happig werden und so ist es schade, dass viele Casual-Zocker*innen die letzten Planeten wahrscheinlich eher nicht zu Gesicht bekommen werden.

Wir lassen niemanden zurück…Spaß, in Quadroids wird links und rechts verreckt

Ja, die Quadroids sind entbehrlich. Sind ja auch nur kleine emotionslose Roboter, richtig? Lasst euch von ihren süßen Gesichtern nicht einlullen und baut auf keinen Fall eine emotionale Verbindung zu ihnen auf, denn auf eurem Weg zur Herrschaft über die Galaxie müsst ihr sehr viele von ihnen opfern. Auch dies erinnert ein wenig an Lemmings, wo man hier und dort eines der grünhaarigen Männchen in die Luft sprengen musste, um den Weg freizumachen. Quadroids dreht diesen Aspekt aber mal sowas von auf ein neues Level. Hier lasst ihr die kleinen Männchen in Stacheln oder in Säure hüpfen, um sie als Trittsteine für den Nachkömmling zu verwenden. Ihr zündet sie an, damit sie an einer anderen Stelle in einem Level eine Wand wegbrutzeln können. Ihr lasst sie einfrieren, damit der dadurch entstandene Eisblock als nützliche Erhöhung verwendet werden kann. Oder ihr lasst euch von einem Alien fressen, der dann während der Dauer des Verdauungsprozesses zu einem Trampolin für andere Quadroids wird. Aber wie gesagt, nicht so schlimm, alles nur Roboter. Keine „echten“ Leben wurden bei Entwickeln und Spielen von diesem Platformer in Gefahr gebracht.

