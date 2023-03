Für Rollenspielfans beginnt das Spielejahr 2023 gleich mit einem Kracher. Square Enix erfreute zahlreiche Spielerinnen und Spieler mit einer Fortsetzung zum Überraschungserfolg Octopath Traveler aus dem Jahr 2018. In Octopath Traveler II begegnen wir acht neuen Protagonisten, von denen jeder seine eigene Geschichte zu erzählen hat. Diese neuen Geschichten werden uns wie im Vorgänger auch schon im klassischen HD-2D Pixel-Look präsentiert. Wir haben Octopath Traveler II für euch genauer unter die Lupe genommen und verraten euch, ob es sich lohnt, die acht neuen Schicksale näher zu erkunden.

Wir begleiten Osvald auf seiner Reise

Die Story von Octopath Traveler II in Gänze hier zusammen zu fassen würde an dieser Stelle vermutlich den Rahmen sprengen. Schließlich gibt es acht verschiedene Wege, dieses Spiel zu erkunden. Von einer aufstrebenden Tänzerin über eine an Gedächtnisverlust leidende Apothekerin bis hin zu einem ehrgeizigen Händler ist die Charaktervielfalt durchaus beachtlich. Auf meiner Reise habe ich mich für den Gelehrten Osvald entschieden. Die Geschichte des Magiers beginnt gleich mit einem richtigen Paukenschlag. Er wird beschuldigt, für den Mord an seiner Frau und seiner Tochter verantwortlich zu sein und soll seine Haftstrafe auf einer berüchtigten Gefängnisinsel verbringen.

Osvald beteuert jedoch seine Unschuld und schwört derweil Rache auszuüben, um den vermeintlich wahren Mörder seiner Familie zur Rechenschaft zu ziehen. Dafür muss es Osvald zunächst gelingen, von der Insel zu fliehen. Doch ohne den passenden Komplizen scheint dies schier unmöglich zu sein.

Fantastisches Gameplay gespickt mit unzähligen Feinheiten

Ganz zu Beginn soll eines festgehalten werden: Gameplaytechnisch gesehen wurden die Stärken des ersten Teils beibehalten und durch einige Feinheiten ergänzt. Das ist definitiv ein großer Pluspunkt, denn das Gameplay in Octopath Traveler II macht einfach nur Laune! Sobald ihr euch für euren Charakter eurer Wahl entschieden habt, erkundet ihr mit ihm oder ihr die Welt von Solistia. Dabei werdet ihr immer wieder von Gegnern überrascht, denen ihr euch in rundenbasierten Kämpfen stellen müsst.

In diesen Kämpfen könnt ihr entweder zwischen Standardangriffen mit verschiedenen Waffen oder Spezialangriffen wählen. In klassischer Rollenspielmanier benötigt ihr Fähigkeitspunkte, um Spezialangriffe durchzuführen. Da diese durch das Ausführen der Attacken verbraucht werden, müsst ihr gut taktieren, zu welchem Zeitpunkt im Kampf ihr eure Spezialangriffe einsetzen möchtet.

Entscheiden für den Ausgang des Kampfes wird es sein, die Schwachstellen eurer Gegner herauszufinden, um sie zu brechen. Gebrochene Gegner erleiden mehr Schaden und müssen eine Runde lang aussetzen. Besonders für die teils sehr herausfordernden Bosskämpfe entscheidet der weise Einsatz eurer Attacken über Sieg und Niederlage.

Kluges Attackenmanagement benötigt ihr jedoch nicht nur bei eurem Hauptcharakter. Oftmals besteht eure Party aus mehreren Mitgliedern und alle verfügen über verschiedene Spezialfähigkeiten. Die Kirschen auf der Rollenspiel-Sahnetorte sind letztendlich die zahlreichen Items, Ausrüstungsgegenstände und Spezialleisten, welche es ebenfalls zu managen gilt.

Es bleibt eine Welt, die es zu entdecken gilt

Halten wir fest: Story(s) top, Gameplay top und was bleibt noch so? Die Welt von Octopath Traveler II wirkt von der ersten Sekunde an so vielseitig und interessant, dass es wirklich schwer fällt, den Controller aus der Hand zu legen. Beinahe zu jedem Charakter gibt es charmante Hintergrundinfos und auch die acht Hauptcharaktere erweisen sich als durchaus vielschichtig. Das liegt unter anderem an den verschiedenen Tag- und Nachtfähigkeiten, die jeder Charakter zu bieten hat. So können manche zum Beispiel andere Charakter in der Nacht bestehlen und ihnen am Tag Informationen entlocken oder sie bekehren.

Zudem verfügt jeder Charakter über ein individuelles Set an Laufbahnfähigkeiten, welche mit der Zeit freigeschaltet werden können. Auch die zahlreichen Nebenmissionen bieten eine umfängliche Beschäftigungsmöglichkeit. Zugegeben: Zu Beginn meines Abenteuers wirkten die zahlreichen Mechaniken auf mich ein wenig einschüchternd. Auch die häufig auftretenden Zufallskämpfe können einem hin und wieder ein wenig in die Quere kommen. Diese sind allerdings auch notwendig, weil man besonders zum Ende des Spiels viel Zeit investieren muss, um seine Charaktere auf ein angemessenes Level zu bekommen. Wenn man sich jedoch erst einmal richtig eingegroovt hat, kann man vom Rollenspiel-Hit gar nicht genug kriegen.

Angebot Octopath Traveler II (Deutsche Verpackung) DEUTSCHE VERPACKUNG. DEUTSCHE ANLEITUNG. DEUTSCH SPIELBAR.

Beginne dein Abenteuer als einer von acht Reisenden, ein jeder mit anderer Herkunft, Motivation und einzigartigen Begabungen.

als einer von acht Reisenden, ein jeder mit anderer Herkunft, Motivation und einzigartigen Begabungen. Genieße die charakteristische HD-2D-Grafik der Serie, eine Mischung aus Retro-Pixelart und 3D-CG, die mit diesem Teil eindrucksvoller denn je ist.

der Serie, eine Mischung aus Retro-Pixelart und 3D-CG, die mit diesem Teil eindrucksvoller denn je ist. Jeder Reisende verfügt über ein einzigartiges Set aus Wege-Aktionen, über die Stadtbewohner in Kämpfe verwickelt sowie als Begleiter rekrutiert werden können oder nützliche Objekte in deinen Besitz wandern. Sämtliche Wege stehen dir frei.

verfügt über ein einzigartiges Set aus Wege-Aktionen, über die Stadtbewohner in Kämpfe verwickelt sowie als Begleiter rekrutiert werden können oder nützliche Objekte in deinen Besitz wandern. Sämtliche Wege stehen dir frei. Freu dich auf ein Wiedersehen mit bekannten und bewährten Mechaniken aus dem ersten Teil, zum Beispiel die freie Entwicklung von Laufbahn und Fertigkeiten deines Charakters oder das Bruch- und Boost-System, das jeden Kampf zu einem aufregenden Erlebnis macht. Neue Mechaniken gibt es natürlich auch.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.