Test: Mineko's Night Market

Das Indie-Simulations-Game Mineko’s Night Market des Publishers Humble Games und des Entwicklerstudio Meowza Game durften wir bereits auf der gamescom 2022 anspielen. Nun, über ein Jahr später, ist es endlich am 26. September 2023 offiziell für die Switch und auf Steam erschienen! Und wir durften es natürlich wieder für euch testen. Ob das Spiel hält, was es damals auf der gamescom versprochen hat, erfahrt ihr in unserem Test.

Jede Menge Katzenfreunde

Zusammen mit eurem Vater zieht ihr auf eine Insel am Fuße des Berges Fugu, um dort ein neues Leben anzufangen. Auf eben dieser Insel gibt es die Legende der Sonnenkatze Nikko, die vor langer Zeit von Dorfbewohnern vertrieben worden ist, sodass Nikko nur noch als ein Mythos gilt. Doch vielleicht steckt doch mehr hinter der Geschichte? Denn die riesige Katze soll vor kurzem gesehen worden sein und auch die Agenten in schwarz scheinen etwas auf der Spur zu sein. Diese nehmen nämlich fast alle Gebiete auf der Insel in Beschlag und nehmen die unschuldigen Katzen auf der Insel als Gefangene. Zum Glück nehmt ihr und euer neuer Freund Bobo das nicht einfach so hin und gründet eine Firma (zumindest theoretisch) und geht dem ganzen auf den Grund. Wie ihr also merkt: In Mineko’s Night Market spielen die kleinen Fellknäule eine zentrale Rolle – und es ist wunderbar!

Überall findet man Katzen in den verschiedensten Farben und das ist nicht das Beste: Jede einzelne Katze kann man streicheln. Und das ist immer noch nicht das Beste! Denn wenn man Glück hat, dann folgen einem die kleinen Streuner. Wenn man also ganz viel Glück hat, dann läuft man mit einer kleinen Katzenhorde über die Map und pflückt seine Blümchen und schlägt sein Holz. Leider kommen die kleinen Miezen nicht mit nach Hause. Naja, vielleicht ist es doch besser so, will man schließlich nicht als die verrückte Katzenlady der Insel bekannt werden.

Ein Spiel voller Stärken

Der Humor ist bereits beim damaligen Anspielen positiv aufgefallen. Gott sei Dank nimmt sich das Spiel auch in der Vollversion nicht allzu ernst und lockt so immer mal wieder einen Schmunzler hervor. Wegen allerlei Wortwitzen und nicht ganz ernstzunehmenden Aussagen liest man die Dialoge zwischen den Charakteren gerne. Hier werden einem keine langweiligen 0815-Gespräche zugemutet. Die Charaktereigenschaften der verschiedenen NPCs kommen gut zur Geltung und man bekommt einen guten Einblick in die individuellen Beziehungen zueinander. Zugegeben, nicht jeder pflegt hier tiefgehende Verbindungen zueinander. Aber alleine die Beziehung zwischen Mineko und ihrem Vater wird wundervoll in diversen längeren Gesprächen aufgebaut und man merkt, dass der Vater nur das Beste für seine Tochter möchte.

Doch nicht nur die liebevoll gestalteten Dorfbewohner und der Humor machen Mineko’s Night Market zu einem Spiel, das sich sehen lassen kann. Denn das kann es sich im wahrsten Sinne des Wortes. Die wunderschön gezeichnete Grafik ist meiner Meinung nach ein wahrer Augenschmaus. Dem ein oder anderen mag der Zeichenstil vielleicht zu schlicht sein, ich finde aber, dass er wunderbar zur Atmosphäre des Spiels passt.

Und das sind nicht die einzigen Aspekte, die für das Spiel sprechen. Es gibt auch viele kleinere Dinge, auf die später noch genauer eingangen wird, die für das Indie-Spiel sprechen. Vorne mit dabei der Einfallsreichtum der Entwickler, wenn es z.B. um die Befreiung der Katzen und die Hauptattraktion des Nachtmarktes geht.

Alles fertig für den Nachtmarkt!

Auf dem Nachtmarkt bietet ihr eure meist selbst gebastelte Ware an und könnt mit den Dorfbewohnern feilschen. Dabei könnt ihr euch ordentlich was dazu verdienen. Für den Nachtmarkt bereitet ihr unter der Woche alles vor. Ihr sammelt Ressourcen und baut an euren verschiedenen Werkbänken die verschiedensten Gegenstände. Doch dazu braucht ihr neben dem benötigten Bau- und Bastelmaterial auch die entsprechenden Rezepte. Diese erhaltet ihr von den anderen Dorfbewohnern, wenn ihr ihnen einen Gefallen tut. Manchmal müsst ihr ihnen Blumen sammeln, manchmal eine ganz besondere Speise besorgen.

Immer, wenn ihr euch ein neues Werkzeug zulegt, schaltet ihr ein neues Gebiet auf der Karte frei, in dem ihr die entsprechenden Ressourcen sammeln könnt. Allerdings trefft ihr in jedem neuen Gebiet erst einmal auf die ominösen Agenten, die eure armen Katzenfreunde gefangen halten. Natürlich müsst ihr sie befreien, um das Gebiet nach Belieben betreten zu können. Hier sind Ablenkungsmanöver oder “trickreiche” Tarnungen notwendig, mit denen ihr die gutgläubigen Agenten aber schnell vertreiben und den Kätzchen die Freiheit schenken könnt. Doch nicht immer müsst ihr ein Modeheftchen für den modebewusste Agenten gut sichtbar auf einem Baumstamm platzieren, manchmal reicht auch schon eine Verkleidung als Lieferjunge. Nach eurer guten Tat kann das Sammeln dann weitergehen.

Samstagnacht ist es dann endlich soweit: Der Nachmarkt! Das eigentliche Highlight des Nachtmarktes ist aber nicht das Feilschen mit den Kunden oder das anschließende Abklappern der verschiedenen Verkaufsstände. Denn immer nach dem eigentlichen Markt findet eine besondere Veranstaltung statt. Manchmal nehmt ihr an einem Katzenrennen teil, manchmal müsst ihr Blumen suchen, um Punkte zu sammeln und ein anderes Mal spielt ihr in einem Theaterstück mit. Bei letzterem schaut ihr aber nicht einfach dabei zu, wie euer Spielcharakter Mineko mitspielt, sondern ihr müsst selbst interaktiv in das Geschehen eingreifen. Eine Herangehensweise, die mir wirklich Spaß gemacht hat. Natürlich fehlt es auch hier nicht an Humor. Dieser Wechsel der Veranstaltungen bringt richtige Abwechslung ins Spiel und man merkt, dass sich hier teilweise wirklich Gedanken gemacht wurden. Ein dicker Pluspunkt für das Spiel.

Mineko’s Night Market bietet das Rundumpaket: Es ist schön anzusehen, hat eine interessante Geschichte und es ist stellenweise wirklich witzig, zudem haben die Dorfbewohner und die Insel wirklich Charakter. Unter der Ingame-Woche kann es für manche Spieler vielleicht etwas zu repetitiv werden, da man die meiste Zeit wirklich damit verbringt, Ressourcen zu sammeln, um anschließend Deko oder ähnliches herzustellen. Allerdings sind die Tage relativ kurz, sodass sich dieses Manko in Grenzen hält. Außerdem bringen die verschiedenen Jahreszeiten und die unterschiedlichen Gebiete, die man nach und nach freischaltet, genug Abwechslung, auch in die “Arbeitswoche”.

Die Simulation ist zwar bereits auf der Nintendo Switch und auf Steam erschienen, für die Xbox One und PlayStation 4 & 5 erscheint das Spiel jedoch erst am 26. Oktober 2023. Aber so lange müssen die Konsolenbesitzer ja auch nicht mehr warten

Mineko's Night Market Spiele und wetteifere in einer Vielzahl von Nachtmarktspielen wie thematischen Paraden, Katzenrennen und Bühnenauftritten

Löse Rätsel, entgehe neugierigen Agenten und schleiche dich mit verschiedenen Verkleidungen in abgeriegelte Bereiche

Stelle mit den Rohstoffen, die du in der Welt findest, in einer Reihe von Minispielen an der Werkbank besondere Gegenstände her

Schließe auf dem wöchentlichen Nachtmarkt Freundschaften und handle mit Dutzenden von Stadtbewohnern, um fast alles zu verkaufen, was du herstellst oder findest

Stundenlange Erkundungen und vier zu erlebende Jahreszeiten auf der riesigen Fugu-Insel

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.