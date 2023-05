Test: Mageseeker – Erstaunlich rundes Action-RPG in der LoL-Welt

Rache serviert man am besten in Pixeln! Bei The Mageseeker, der neuesten Geschichte aus League of Legends, schlüpfst du in die Rolle von Sylas. Nach jahrerlanger Gefangenschaft entkommst du und willst mit deinen alten Gefängniswärtern, den Mageseekern, abrechnen. Dabei wird Sylas zur Leitfigur der Rebellion von Magiern gegen ein totalitäres Regime.

Die Pixelwelt von Demacia

Riot Games hat nach seinem Erfolgshit League of Legends seine Fühler weit ausgestreckt. So ziemlich jedem sollte mittlerweile die grandiose gleichnamige Netflix Serie ein Begriff sein. Außerdem hat man sich in verschiedene andere Genres vorgewagt mit Spielen wie Legends of Runeterra, Valorant oder Ruined King: A League of Legends Story. Mit Mageseeker erblickt jetzt eine neue LoL-Geschichte das Tageslicht. Spannend ist dabei, dass Riot die Entwicklung diesmal nach außen abgegeben hat: An das Entwicklerstudio Digital Sun, das man vor allem durch Moonlighter kennt.

Während ich Moonlighter super spannend vom Spielprinzip fand (man leitet tagsüber einen Abenteuerladen und zieht Abends in Dungeons auf Beutezug), wurde das Spiel zum Ende hin leider etwas eintönig und die Balance zwischen den beiden Hauptspielaspekten war sehr unausgeglichen. Mageseeker macht hier viel mehr richtig als Moonlighter. Das Spiel ist sehr rund, man kommt schnell rein und bleibt bis zum Ende gefesselt. Das schaffen Digital Sun durch mehrere Faktoren. Gehen wir zuerst mal auf die Welt ein:

Ich habe eh eine Schwäche für retroeske Pixel-Abenteuer. Mageseeker schafft es die Waage zu halten zwischen Retrocharme und modernem Augenschmaus. Das Abenteuer von Sylas führt uns in die große Stadt Demacia, die einige vielleicht schon aus League of Legends kennen. Es ist übrigens kein Vorwissen von Nöten, um das Spiel zu spielen oder die Handlung zu verstehen. Aber da einige bekannte Schauplätze und Akteure vorkommen, ist es schon bereichernd, wenn man vorher League of Legends gespielt hat.

Kein Rogue-like

Mageseeker sieht zwar aus wie ein Rogue-like ist aber ein sehr storygetriebenes Action-RPG. Also statt Hades eher mit Spielen wie Transistor vergleichbar. Apropros Story, worin geht es in Mageseeker überhaupt? In der Welt von Demacia, wird die Magie gefürchtet und geächtet. Im Dienste des Königs haben sich daher die Mageseeker zusammengetan um alle magisch Begabten aufzuspüren und wegzusperren.

Du spielst Sylas, der als Kind von den Mageseekern aufgelesen wird, da er die Fähigkeit hat magische Auren der Menschen aufzuspüren. Die Mageseeker bilden dich als einen der ihren aus. Die Fähigkeit Magier aufzuspüren ist nicht Sylas einziges Talent. Du entdeckst mit der Zeit außerdem, dass du die Magie von Anderen anzapfen kannst. In einem Versuch ein Opfer der Mageseeker zu retten, bedienst du dich seiner Magie. Ein fürchterlicher Unfall passiert und die Mageseeker sperren dich weg.

Als eingesperrter Verräter siehst du viele Jahre kein Tageslicht und auch sonst nicht wirklich viele Menschen. Deine einzige Freundin ist ein Mitglied der Königsfamlie: Lux. Genau wie Sylas ist übrigens auch Lux ein spielbarer Charakter aus League of Legends. Als Lux Bruder Garen die Hinrichtung von Sylas anordnet, entkommt der ehemalige Mageseeker indem er die Kräfte von Lux stiehlt. Dabei lässt er auch viele andere Gefangene frei und der Grundbaustein für eine Rebellion gegen die Mageseeker wird gelegt.

Das Kampfsystem

Gekämpft wird in schnellen Echtzeitscharmützeln. Dabei kann Sylas verschiedene Kombinationen aus leichten und schweren Nahkampfangriffen ausführen. Mit einem Dash, kann er schnell zum Gegner aufschließen und hat darüber hinaus die Möglichkeit sich mit seinen Ketten an Gegner heranszuziehen oder diesen Magie abzusaugen. Die Magie kann er dann widerrum gegen die Feinde selbst nutzen. Später lernt er auch jemanden kennen, der Magie in Runen bannen kann, wodurch Sylas auch dauerhaft Zauberkraft nutzen kann.



Das Kampfsystem ist super eingängig und spielt sich sehr intuitiv. Mit der Zeit können die eigenen magischen Fähigkeiten und Stärken ausgebaut werden. Die Magie unterteilt sich in sechs verschiedene Elemente mit drei Zweierpaaren, die jeweils effektiv gegeneinander sind: Feuer vs. Eis, Gift vs. Luft und Dunkelheit vs. Elektrizität.

Die Kämpfe sind sehr unterhaltsam und vor allem die Bosskämpfe können teilweise recht fordernd sein. Etwas schade fand ich es, dass die Weiterentwicklung der eigenen Magie relativ unwichtig war, da man größtenteils das Spiel auch alleine mit Nahkampf und den ausgeborgten Fähigkeiten seiner Gegner bestreiten kann.

Ein Unterschlupf für die Rebellion

Zwischen den Missionen kehren wir in das Geheimversteck der Rebellion zurück. Ein Unterschlupf im Wald. Da kommt Robin Hood Feeling auf. Im Unterschlupf können wir mit den erbeuteten Ressourcen unsere passiven Stärke ausbauen oder aktive neue Zauber und Fähigkeiten lernen. Mit der Zeit schalten wir auch neue Bereiche frei. Was ganz süß gemacht ist – je mehr Rebellen wir befreien, desto mehr ist auch in unserem Unterschlupf los. Neue Zelte werden aufgeschlagen, dicke Braten werden gekocht und wer genau hinschaut entdeckt mit der Zeit sogar den Held aus Moonlighter unter seinen Leuten.

Neben den Hauptmissionen können wir auch auf Nebenmissionen gehen oder einige Mitglieder auf Beutezug schicken, um mehr Ressourcen zu sammeln. Das ist vor allem am Anfang sehr praktisch, um schneller neue Upgrades zu bekommen. Weil mir das Spiel so gut gefallen hat, habe ich alle Nebenmissionen gemacht. Selbst mit allen Nebenmissionen bin ich auf überschaubare 15 Stunden Spielzeit gekommen. Leider werden die Ressourcen zum Ende des Spiels etwas unbrauchbar, da man schon vor Ende des Spiels alles freigeschalten kann.

Besonders betonen, muss ich an dieser Stelle auch nochmal die Musik. Die verbindet sich wunderbar mit der Welt und Handlung und setzt gefühlt immer zur richtigen Zeit, die richtigen Akzente. Ein weitere schönes Detail: die Movesets der Charaktere aus League of Legends sind auch in The Mageseeker orginalgefreu eingefangen worden.

