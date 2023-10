Test: Firefighting Simulator - The Squad

Als kleiner Junge habe ich immer davon geträumt, Feuerwehrmann zu werden. Die großen Trucks, allerlei Werkzeuge und die coolen Uniformen haben mich von klein auf begeistert. Im echten Leben ist daraus leider nichts geworden, doch dank der wunderbaren Welt der Videospiele kann ich zumindest auf meinem Fernseher zum Held des Alltags werden. Im Firefighting Simulator – The Squad bin ich in die Rolle eines Feuerwehrmannes geschlüpft und wurde mit den verschiedensten Aufgaben konfrontiert, die mein Geschick auf die Probe stellen sollten – zumindest in der Theorie. Wie sich die Simulation aus dem Hause Astragon im Praxistest geschlagen hat, erfahrt ihr in unserem Test. Viel Spaß!

Springt direkt ins kalte Wasser

In der Feuerwehrsimulation, welche wir auf der Nintendo Switch unter die Lupe genommen haben, verschwendet ihr keine Zeit mit unnötigem Gelaber. Stattdessen werdet ihr direkt als Truppführer ins kalte Wasser geworfen und macht euch auf zu eurem ersten Einsatz. In einer kurzen Einführungsmission bekommt ihr alle nötigen Handgriffe beigebracht, um anschließend die verschiedenen Aufgaben eines Feuerwehrmannes (oder einer Feuerwehrfrau) zu meistern. Dazu gehört neben der Brandbekämpfung unter anderem auch die Personenrettung sowie die zügige Anreise zum Einsatzort. Auch das geschickte delegieren eurer Crewmitglieder gehört beim Firefighting Simulator zum Tagesgeschäft.

Am Einsatzort angekommen erhaltet ihr Informationen über die Art des Einsatzes. Hier beweist der Simulator eine gewisse Varianz in seinen Missionen. Von Fettbränden über Evakuierungen bis hin zu gewöhnlichen Hausbränden ausgelöst durch defekte Stromkästen ist hier alles mit dabei. Dementsprechend flexibel muss euer Einsatztrupp auf die entsprechenden Anforderungen reagieren. So kämpft ihr euch von einer Mission zur nächsten, stellt neue Bestzeiten auf und schaltet mit steigendem Level neue Fahrzeuge frei.

Zwei Tasten reichen zur Brandbekämpfung

So viel zur Theorie. Doch wie setzt der Firefighting Simulator diesen komplexen Beruf gameplaytechnisch um? Ganz trocken ausgedrückt reichen zwei Tasten für so ziemlich jede Mission aus. Mit der einen nehmt ihr zum Beispiel Gegenstände in die Hand, öffnet Türen oder betätigt Stromkästen. Mit der anderen spritz ihr Wasser umher. Dazu noch die beiden Joysticks zur Fortbewegung und das wars. Das kann auf der einen Seite sehr meditativ sein, da man nicht wirklich darüber nachdenken muss, was man gerade eigentlich tut. Auf der anderen Seite wirken so die vermeintlich abwechslungsreichen Missionen doch recht schnell sehr repetitiv.

Des Weiteren liegt ein Schwerpunkt des Gameplays darauf, nicht nur selber aktiv zu werden, sondern auch seine Kollegen schlau zu koordinieren. Hier kommt dem Simulator definitiv der Online Koop-Modus zugute. Wenn es einem gelingt, eine Gruppe aus Mitspielern für eine Mission zu finden, kann der Teamaspekt so richtig glänzen. Leider haben wir trotzt mehrerer Versuche keine Onlinemission starten können, weil die Mitspieler gefehlt haben. So mussten wir mit der KI vorlieb nehmen, die freundlich ausgedrückt, an ihrer Arbeitsmoral noch ein wenig arbeiten könnte. Nicht selten habe ich meine Kollegen dabei erwischt, wie sie tatenlos neben dem Feuer verweilen, während ich von A nach B renne, um die Bude vor dem Einstürzen zu bewahren.

Sirenen und englische Synchro

Positiv hervorheben möchte ich an dieser Stelle die Soundpalette des Spiels. Im Einsatz geleitet mich die klassische Sirene amerikanischer Feuerwehrfahrzeuge zu meinem Einsatzort und über das Funkgerät bekomme ich komplett vertonte Einsatzdetails. Zwar verfügt der Firefighting Simulator nur über eine englische Synchronisation, diese ist allerdings sehr gelungen und verstärkt die Immersion des Spiels.

Die Grafik lässt hingegen trotz Unreal Engine hier und da ein wenig zu wünschen übrig. Auch wenn es nicht der Anspruch des Spiels ist, sich mit den Triple A-Titeln unsere Zeit zu messen, habe ich mich doch hin und wieder an den Anfang der 2000er Jahre zurückversetzt gefühlt, was die Grafik angeht. Über die teilweise recht abgehackten Bewegungen der Personen und Gegenstände muss mal wohl hinwegsehen, damit der Spielspaß nicht getrübt wird.

Die Steuerung funktionier beim Fahren des Einsatzfahrzeuges problemlos. Im Einsatz selber kann es zu Beginn ein wenig kniffelig sein, da teilweise recht kleine Markierungen getroffen werden müssen, um die gewünscht Aktion auszuführen.

