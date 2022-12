Test: Die Schlümpfe Kart

Bereits auf der gamescom 2022 in Köln durften wir uns Die Schlümpfe Kart bei Microids am Stand genauer anschauen und einen ersten Eindruck vom neuen Fun-Racer erhalten. Eden Games, die Entwickler der beiden Gear Club Unlimited-Titel für die Nintendo Switch, waren nun auch bei den Schlümpfen am Werk. Nachdem die blauen Wesen im letzten Jahr bereits ein neues Jump’n’Run erhielten, folgt nun ein Mario Kart 8 Deluxe “Klon”. Bewusst gewähltes Wort, denn spielerisch zeichnet sich hier ein sehr guter Vergleich ab. Wir haben uns das Spiel für euch genauer angesehen und verraten euch in unserem Test, für wen sich ein Kauf lohnen wird.

Viel Spaß, wenig Umfang

Mit den Worten “Wird geschlumpft…” im Ladebildschirm wird klar, dieses Spiel steht dem Schlümpfe-Franchise sehr offen gegenüber – spätestens wenn es um’s “schlumpfen” geht. Um es einfach direkt vorweg zu nehmen: Die Schlümpfe Kart ist ein sehr guter Fun-Racer, der dem Olymp Mario Kart 8 Deluxe spielerisch ziemlich nah kommt. Gäbe es da nicht ein großes ABER. In Zeiten von Strecken-Booster-Pässen ist es gar eine Schande, wenn ein neuer Racer mit “nur” 12 Strecken in drei Cups gelauncht wird – das bei einem Vollpreis von 50 Euro. Zeitlich gleicht dies etwa drei Stunden Spielspaß. Spaß macht der Racer aber auch darüber hinaus. Denn das gesamte Spielprinzip und Gameplay gleicht sehr Nintendos Werk.

Im Einzelspieler kann entweder der Grand Prix gewonnen, im freien Rennen trainiert oder die Zeit-Herausforderungen bestritten werden. Im Letzteren geht es schlichtweg darum, die Geisterzeiten der Entwickler mit seiner eigenen Raserei zu schlagen. Spannend ist im Grunde der Grand Prix, in welchem wir uns ebenfalls die meiste Zeit aufgehalten haben. Während der erste Cup noch recht einfach zum Einsteigen gestrickt ist, zieht die Unterhaltungs- und Fähigkeitenkurve in Cup zwei und drei merklich an. Zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt es dazu noch obendrauf, wobei sich diese nur in Spaß (Anfänger) und Hyperschnell (Erfahren) unterscheiden. Wenn alle goldenen Pokale in den drei Cups gewonnen wurden, schaltet sich der Spiegel-Modus frei. Wie der Name bereits verrät, werden die Strecken gespiegelt und bieten damit einen neuen Twist. Wer darüber hinaus allerdings noch einen Battle-Modus oder Online-Multiplayer sucht, den müssen wir leider enttäuschen. Am Ende gibt es lediglich einen lokalen vier Spieler Mehrspieler – mehr nicht.