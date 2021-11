Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ist zwar schon Anfang des Jahres erschienen, doch der Klassiker ist so zeitlos, dass wir ihn auch noch Monate nach dem Erscheinen testen können. Ursprünglich erschien der Titel ohne den „Bowser’s Fury“-Zusatz im Jahr 2013 auf der Wii U. Doch durch die Unpopularität der Konsole bekam der Titel nicht die Aufmerksamkeit, die ihm eigentlich gebührt. Deshalb entschied sich Nintendo, den Allrounder erneut für Nintendo Switch zu veröffentlichen. Wir verraten euch, ob das Spiel die Aufmerksamkeit verdient, die es auf der Wii U nicht bekommen hat.

Auf Samtpfoten durch sämtliche Level

Das Spiel hat vieles mit den klassischen Super Mario-Titeln gemeinsam: In einer 3D-Welt rennt ihr zu einem bestimmten Ziel und müsst dabei Hindernisse überwinden, Gegner besiegen und Items aufsammeln. Der Kniff an Super Mario 3D World ist der, dass ihr im Katzenkostüm spielen könnt. Pro Level können bis zu drei Sterne erhalten werden. Insgesamt warten acht Level auf euch, in denen jeweils eine der entführten Feen aus Bowsers Klauen befreit wird.

Jede Welt ist dabei individuell gestaltet, allerdings gibt es keine wirklichen Überraschungen. Die meisten Themen kennen wir aus anderen Super Mario-Spielen. So finden wir auch hier das Pilzkönigreich, eine Wüste, eine eisige Tundra oder auch eine Lavawelt. Das wirklich Neue hier dran ist das Item „Katzenglocke“. Mit diesem legt ihr euren Cat Suit an und erlangt alle Fähigkeiten, die die pelzigen Vierbeiner so haben. In diesem Zustand könnt ihr beispielsweise Wände hochklettern oder auf allen Vieren in schnellem Tempo durch die Level heizen.

Rettet Bowser vor dem Unheil

Doch den wohl offensichtlichsten neuen Umfang bietet Bowser’s Fury. Wählt ihr die Erweiterung aus, seht ihr, wie Mario in einer schwarzen Pfütze landet und in einer anderen Welt gelangt. In dieser begrüßt ihn Bowser Jr. Ganz aufgeregt und erklärt, dass sein Vater plötzlich diese Wutausbrüche bekommt, in denen er zu einem Riesen heranwächst Feuerbälle spuckt.

Der Unterschied zum Rest des Spiels ist hierbei, dass ihr keine linearen, schlauchartigen Level habt. Der Bowser’s Fury-Inhalt besteht aus einer zusammenhängenden und offenen Welt, in der ihr wieder bestimmte Items sammeln müsst, um die Katzenglocke zu aktivieren. Tut ihr dies, könnt ihr euch mit Bowser einen fulminanten Kampf liefern. Die Welt bringt etwas Abwechslung in das angestaubte Schlauchleveldesign des Hauptspiels und ist die wohl sinnigste Ergänzung, die man dem Titel hätte beifügen können.

Die Wutanfälle von Bowser sind zugleich hilfreich und nervig. Ihr könnt sie nur stoppen, indem ihr die Leuchttürme von der schwarzen Substanz befreit. Alternativ müsst ihr abwarten, bis Bowser sich von alleine beruhigt. In den Phasen der Wutanfälle müsst ihr Schutz suchen, um nicht von den Feuerbällen getroffen zu werden. Doch während dieser Phasen gelingt es euch, neue Wege zu ergründen, da sich die Karte kurzzeitig minimal ändert. Allerdings sind die Wutanfälle für meinen Geschmack etwas zu häufig, da sie alle paar Minuten auftreten – etwas weniger Wut hätte Bowser sicher gutgetan.

Zusammen macht’s mehr Spaß

Doch das wohl Coolste an Super Mario 3D World ist, dass ihr das Spiel mit mehreren Personen spielen könnt. Während ein zweiter Spielender in Bowser’s Fury als Bowser Jr. Den Protagonisten Mario unterstützen kann, können im Hauptspiel bis zu vier Spielende gleichzeitig die Level erkunden. Sogar die Captain Toad Bonuslevel sind zu viert spielbar. Das Ganze geht sowohl lokal als auch online, nur in Bowser’s Fury muss euer Mitspielender auf der Couch sitzen.

Der Mehrspielermodus wäre für Bowser‘s Fury vielleicht gar nicht so nötig gewesen, da hier sowieso eingestellt werden kann, wie sehr Bowser Jr. hilft. In Super Mario 3D World hilft es allerdings ungemein. Manche Geheimnisse und sammelbaren Gegenstände lassen sich viel leichter im Team lösen bzw. beschaffen. Außerdem macht es viel mehr Spaß, mit mehreren Personen durch die Level zu heizen, Wände hochzukraxeln und das Chaos ins Unermessene zu treiben.