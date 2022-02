Pokémon-Legenden: Arceus – Test zum längst überfälligen Erwachen des Erfolgsfranchise

Seit über 25 jahren scheucht Nintendo das Pokémon-Franchise kompromisslos über allerhand portable Endgeräte und beweist beispielhaft wie ermüdend so ein dekandenlanger Dauerlauf für eine IP doch sein kann. Erst im vergangenen Jahr restaurierte der japanische Konzern mit Strahlender Diamant und Leuchtende Perle die siebte Generation der Taschenmonster-Abenteurer und polarisierte damit die vielschichtige Spielerschaft auf Neue. Fragwürdige Anpassungen, fehlende Features und die höchst diskrepante Forderungen der Fangemeinde ließen uns einmal mehr Nintendos ziellosen Spaziergang durch ein Labyrinth aus Gewohnheit, Stagnation und Handlungsfähigkeit belächeln – Ein Irrweg, dessen Ausgang, der vor 25 Jahren noch problemlos hin zum Erfolg führte, augenscheinlich schon vor sehr sehr langer Zeit zugewuchert ist.

Umso erfreulicher, dass Entwickler Game Freak allem anschein nach erneut Mut gefasst hat und versucht mit Pokémon-Legenden: Arceus gänzlich neue Pfade zu betreten. Eine offene Spielwelt gepaart mit einem scheinbar vollkommen neuen spielerischen Ansatz inmitten einer bereits vergangenen Epoche deuten auf ein längst überfälliges Erwachen des Erfolg-Franchise hin. Bleibt nur die Frage offen, ob sich die Kühnheit der Japaner letztendlich belohnt macht oder man sich doch erneut in seinen weniger zielführenden Gewohnheiten verliert.

Wenn die Story das freiheitliche Konzept begünstigt

Legenden Arceus schickt auch zurück in die Hisui-Region – wie? das kommt euch nicht bekannt vor? Kein Wunder, denn alteingesessene Fans dürften die Weiten der majestätischen Landschaften auch eher unter dem Namen Sinnoh kennen. Was später zu den Arealen aus Perle und Diamant wird, heißt viele Dekaden zuvor nun Hisui. Wortwörtlich aus einer anderen Zeit entsprungen, landet euer Alter Ego eines Tages in der längst vergangenen Epoche der Pokémon-Saga – eine Ära, in der die bunten Taschenmonster weniger in den Alltag der Menschen integriert waren sondern noch als fremdartige, angsteinflößende Kreaturen ihr Dasein fristen mussten. Im Rahmen der Galaktik-Expedition schließt ihr euch nun der Erforschung dieser knuffigen und teils gefährlichen Wesen an. Dabei stoßt ihr immer wieder auch auf sogenannte Raum-Zeit-Verzerrungen, die das Leben der Einheimischen als auch der ansässigen Pokémon erheblich beeinflussen und vermeintlich auch der Ursprung für eure unfreiwillige Zeitreise sind.

Game Freak legt in Legenden: Arceus einen deutlich stärkeren Fokus auf das zugrundeliegende Narrativ als wir es zuletzt von der Rollenspiel-Reihe gewohnt waren, eine Änderung, die vor allem dem neuen Open-World Ansatz in die Karten spielt. Was die Geschichte auf den ersten Blick an Innovation vermissen lässt, gleicht das japanische Studio gekonnt mittels einer einnehmenden Inszenierung wieder aus. Die Region wirkt durch die belebte Hintergrundgeschichte, der unverbrauchten Lokalität und den sympathischen Charakteren nicht nur glaubwürdig sondern viel wichtiger macht auch neugierig – eines der mitunter wichtigste Voraussetzungen für den Erfolg einer freiheitlichen Spielwelt, bleibt nach wie vor die eigene Motivation. Das Narrativ wirkt grundsätzlich durchdacht und das Konzept bereits anfänglich recht kohärent ohne jegliche Penetranz oder den Fokus auf eine plumpe Leitfrage zu legen.

Stattdessen tritt die semi-offene Spielwelt in den Fokus eures Abenteuers. Ähnlich wie im benachbarten Monster-Hunter-Universum werdet ihr hier aber nie in einem nahtlosen Milieu unterwegs sein, stattdessen startet man ebenfalls von einer festen Hub-World aus in die einzelnen freibegehbaren Areale. Ein Konzept, dass nicht nur durch den japanischen Action-Titel bereits etabliert ist, sondern gleichermaßen auf die altersschwache Hardware Rücksicht nimmt. Das Ganze wirkt dennoch weniger restriktiv als dass es viel mehr der Gefahr der Überforderung trotz. Als übergeordnete Instanz kommt dabei Jubelstadt zum Einsatz.

Ein organisch wachsendes Dorf, das den Charme der Epoche hervorragend verkörpert und gleichermaßen eure spielerischen Erfolge innerhalb des Storykonstruktes spürbar manifestiert – erneut ein begrüßendes Zusammenspiel, das vorrangig auf motivationalem Level zum Tragen kommt. Neben den kosmetischen Anpassungen könnt ihr in Jubelstadt ebenfalls auf Fotografen, Händler sowie eine Werkbank zurückgreifen. Ja, richtig: Legenden: Arceus kommt mit einem vollwertigen Crafting System daher, das euch allerhand Items in eigener Manufaktur herstellen lässt und das sogar vollkommen autark von eurem Standort. Diese neue Unabhängigkeit begünstigt nicht nur das freiheitliche Spielgefüge sondern regt gleichermaßen auch zur Erkundung an. Hier wird erstmals deutlich: Game Freak verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der explizit ein liberales Spieldesign in den Fokus hievt.

ZFreiheit statt Kompromiss

Ein ebenso zielgerichtetes Vorgehen spiegelt sich im offensiven Spielgeschehen wieder. Da, wo man früher auf Random Encounter gesetzt hat, richtet sich GameFreak nunmehr nach dem viel modernerem “What you See is what you get”-Prinzip. Pokémon werden so unmittelbar in der Spielwelt angezeigt, mehr noch: der japanische Entwickler geht sogar so weit, dass sämtliche Interaktionen mit den skurrilen Taschenmonster nahtlos in den offenen Arealen ablaufen. Entscheidet ihr euch für eine offene Konfrontation werdet ihr also nicht mehr in einen separaten Kampfbildschirm verbannt. In den rundenbasierten Auseinandersetzungen behaltet ihr somit die komplett Kontrolle über euer Alter Ego, was das Kampfgeschehen ab und an etwas unübersichtlich gestaltet, gleichermaßen aber eine Art der Immersion erschafft, die die Spielereihe nicht nur endlich in die Moderne hievt sondern mitunter auch das Grinding neu positioniert.

Nicht zuletzt kommt hier auch das neue Stealth-System zum Tragen, welches euch erlaubt die fidelen Taschenmonster auch ohne offensive Konfrontation einzufangen – vorausgesetzt ihr könnt ungesehen die ikonischen Kugeln auf das Objekt der Begierde werfen. Um den Balanceakt hier nicht in Gänze ad absurdum zu führen, wurde ebenfalls das Konzept hinter dem Pokédex grundlegend überarbeitet. Anstatt nach “Gotta Catch ‘Em All”- Manier alle Kreaturen mindestens einmal zu fangen, stellt euch das elektronische Sammelalbum pro Pokémon-Art vor zahlreiche, individuelle Aufgaben. Wer seinen Einträge also vervollständigen will, muss eine gewisse Anzahl an Pokémon fangen, bekämpfen, zuweilen sogar zu einer spezifischen Tageszeit entdecken oder auch mittels einer gewissen Attacke bezwingen. Auch wenn das Grinding in Legenden: Arceus dadurch seinen ursprünglichen Fokus von mühselig hin zu repetitiv verschiebt, bleibt ein ganzheitliche Grundgedanke bestehen, der gerade der offenen Welt zuträglich ist und dem es gelingt nur selten zu Lasten der Motivation zu fallen.

Auch in den eigentlichen Kampfhandlungen hat das japanische Studio gezielt eine neue taktische Komponente eingebunden. Mittels der sogenannten Tempo- und Krafttechnicken lassen sich jede eurer Angriffe strategisch klug an die Gegebenheiten sowie euer Gegenüber anpassen. Greift ihr beispeieise auf die Tempotechnik zurück büßt ihr zwar die Angriffsstärke euer Attacke ein, erhaltet aber die Chance schneller wieder zum Zuge zu kommen. Gegenteiliges trifft dann auf die Krafttechnik zu. Das Ganze bohrt das einst gelernte System erheblich auf und regt zum Umdenken an, was den Kämpfen eine ganze neue strategische Tiefe verleiht.

Von Unübersichtlichkeit und technischem Rückschritt



Um die Glaubwürdigkeit des neuen Settings zu wahren, opfert Game Freak zudem die Quantität der Trainerkämpfe. So trefft ihr hier nur noch sporadisch auf andere Pokémon-Teams, grundsätzlich kein großes Versäumnis, besonders mit Blick auf die Bosskämpfe, die den notwendigen Abwechslungsreichtum ins Spiel integrieren und ein klares Highlight von Legenden Arceus bilden. In diesen fordernden Gefechten werden eure Taschenmonster interessanterweise lediglich zur Nebenrolle degradiert während euer Alter Ego vollständig aus den rundenbasierten Mechanik austritt und sich den mächtigen Kreaturen in actionlastigen Echtzeitkämpfen stellt.

Während die Steuerung zumeist gut von der Hand geht, wirkt die Menüführung anfänglich stark überladen. Darunter leidet vor allem das neue manuelle Levelsystem eurer Gefährten, das sich inmitten dieses unübersichtlichen Wusts an neuen Elementen verliert. Ab sofort ist es euch nämlich möglich jederzeit auf den bisher gelernten Pool an Attacken zurückzugreifen und diese neu miteinander zu verknüpfen. Vorbei die Zeiten des Kopfzerbrechens darüber welche Angriffe man unwiderruflich löscht, vorbei die Zeiten in denen man seine Entscheidung dann doch bereut, vorbei die Zeiten vom ikonischen Ausruf “1, 2 und schwupp…”. Gleiches gilt ebenso für die Entwicklung euer Pokémon, diese müssen zukünftig ebenfalls manuell durchgeführt werden. Was euch einerseits taktische Freiheiten verspricht, schwächelt jedoch leider in seiner Umsetzung. Anstatt die Information über euren folgenschweren Levelaustieg plakativ in Szene zu setzen, erfolgt die Informationsweitergabe lediglich kurzzeitig in der oberen Bildschirmecke. Das wiederum führt dazu, dass ihr euch unnötig oft durch die unübersichtliche Menüstruktur quält, um eben “auch ja nichts zu verpassen”.

Das größte Verbesserungspotential von Legenden: Arceus zeigt sich wenig überraschend in der optischen und technischen Ausgestaltung. Dank matschiger Texturen und regelmäßige Pop-ins sowie störendes Kantenflimmern wirkt das Spiel dezent aus der Zeit gefallen (haha, ‘Zeit gefallen’ versteht ihr ?) Trotz altersschwacher Hardware muss man dem Titel allerdings seine recht stabile Framerate zu Gute halten, große Ausbrüche konnten wir hier nicht verzeichnen, auch wenn Pokémon im Hintergrund mit einer deutlich reduzierten Bildwiederholungsrate präsentiert werden (Ein Problem mit dem Monster Hunter Rise bereits zu kämpfen hatte) zeigt man sich im Fokusbereich des Spielers deutlich stabiler.

