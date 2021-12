Just Dance 2022 – Test zum wiederauferstandenen Tanzspektakel

Im letzten Jahr hatten wir bei Just Dance 2021 noch angemerkt, dass der Tanzreihe so langsam die Puste ausgeht. Von Neuerungen war keine Spur weit und breit zu sehen, weshalb wir keine uneingeschränkte Kaufempfehlung aussprechen konnten. Umso gespannter waren wir, was sich mit Just Dance 2022 verändert hat. Ob sich der Tanzspaß in diesem Jahr mehr lohnt als zuvor, könnt ihr wie immer nur erfahren, wenn ihr unseren Test durchschaut.

Passt auf eure Umgebung auf

In Just Dance müsst ihr wieder einmal Choreographien nachtanzen, die euch in Videos abgespielt werden. Dabei müsst ihr – je nach Controller – auf die farbige Hand achten, an der ihr euch besonders orientieren müsst. Ahmt ihr die Bewegungen exakt nach, regnet es viele Punkte für euch. Wer die meisten Punkte hat, ist der Gewinner einer Runde. Doch bei Just Dance geht es meistens nicht darum, die meisten Punkte abzusahnen, sondern viel mehr um den Tanzspaß an sich.

Auf der PlayStation 4 stehen euch drei verschiedene Controller zu Auswahl: Die PlayStation-Kamera, das Smartphone und die Move-Controller. Meine Wahl fällt wie immer auf den Move Controller, da er eine zusätzliche Schlaufe besitzt, die vor dem Verlust in hitzigen Tanzgefechten schützt. Alternativ kann theoretisch jede*r Spieler*in sofort mit dem Smartphone loslegen, sofern die passende App heruntergeladen und installiert wurde. Allerdings müsst ihr hierbei beachten, dass nur mit dem Smartphone sechs Spieler*innen gleichzeitig tanzen können. Mit der Kamera oder dem Move-Controller sind es nur vier.

Menü-technisch wie zuvor

Am Menü von Just Dance 2022 hat sich nicht viel getan. Auf der Hauptseite findet ihr wieder einmal die Punkte Just Dance, Quick Play und Kids. Hinter letzterem verbirgt sich ein Tanzmodus, der durch acht Lieder mit vereinfachten Choreographien auch kleine Tanzbegeisterte auf die Tanzfläche locken möchte. Bei Quick Play startet ihr sofort mit einem zufälligen Lied. Dieser Modus ist vor allem für Leute gedacht, die spontan Lust auf eine Runde Tanzen bekommen haben.

Geht ihr auf das Just Dance-Hauptmenü, erwartet euch ebenfalls das gleiche Menü wie seit einigen Teilen. Es gibt eine Liste an Songs, die ihr auswählen könnt, zusammengestellte Playlists und die Unlimited-Lieder. Diese Liste besteht aus allen bisherigen Songs auf dem Just Dance-Universum, kostet aber auch einen monatlichen Betrag. Je nachdem, für wie viele Monate ihr den Service abonniert, kann der monatliche Preis etwas sinken.

Seit vielen Teilen wünsche ich mir außerdem den Sweat-Modus eines älteren Just Dance-Teils zurück. Hier konnte man noch Fitness-Übungen bewältigen und seine verbrannten Kalorien anzeigen lassen. In Just Dance 2022 haben die Macher hier zumindest einen Kompromiss gefunden. Mit der Dreiecks-Taste wechselt ihr in den Sweat-Modus, der zwar die gleiche Choreographie verschiedener Lieder beinhaltet, dafür aber die verbrannten Kalorien und die Dauer des Workouts anzeigt.

Innovationen bei den Videos

Gegensätzlich zum angestaubten Menü zeigen die bunten Videos noch kreativere Ansätze als je zuvor. Zuvor war es Standard, dass reale Tänzer in animierter Grafik in bunten Kostümen im Spiel abgebildet wurden. Das ist auch jetzt noch zum Großteil der Fall. Allerdings gibt es dieses Mal Songs, in denen die Figuren vollständig animiert sind wie einen Comic-Panda. Im Gegensatz dazu gibt es auch reale Menschen in den Videos, beispielsweise namenhafte Choreographen. Andere Videos wirken außerdem so, als sei ein Grafik-Filter drübergelegt worden.

Besonders erfreulich ist es in diesem Jahr, dass die Choreographien den realen Tanzvideos angepasst wurden. Vor allem in der Kpop-Szene ist es unter Fans Gang und Gebe, die Choreographien ihrer Idole nachzutanzen. In Just Dance 2022 gibt es nun eine normale Version und eine extreme Version der Songs. Die extreme Version beinhaltet erfreulicherweise exakt die gleiche Choreographie wie der Original, während die normale Version darauf vorbereitet. Einige Videos wie Pop/Stars haben sogar ein wirklich ähnliches Video vom Stil her. Dieser Trend zur originalen Choreographie statt eines abgewandelten Just Dance-Tanzes hin dürfte viele Fans in diesem Jahr glücklich stimmen.

Die Songliste in Just Dance 2022