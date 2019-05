Alle Infos zur ESL One Cologne 2019

Bei uns findest Du alle Infos rund um das dreitägige Counter Strike: Global Offensive Turnier in Köln. Alle Termine, Öffnungszeiten, Preise, Programme, Partys und vieles mehr stellen wir Dir bereit, um ein bestmöglichstes Erlebnis zu erhalten.

Vom 05. bis zum 07. Juli 2019 findet zum fünften Mal die ESL One in Köln statt. 16 Teams aus aller Welt werden in Counter Strike Global Offensive herausfinden, wer der Beste ist. Neben dem dreitägigen Turnier wird in der Kölner Lanxess Arena ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Wir geben Euch alle Infos, die ihr für die diesjährige ESL One Cologne benötigt.

Öffnungszeiten der ESL One Cologne 2019

Das große CS GO-Turnier findet an drei Tagen im Juli statt. Los geht es am 05. Juli 2019 um 12:30 Uhr, wenn die Arena ihre Pforten öffnet. Um 14:25 beginnt an diesem Tag die Pre-Show, das eigentliche Viertelfinale des Tages startet um 15:00 Uhr und geht laut Veranstalter bis rund 18:50 Uhr. Direkt im Anschluss gibt es Viertelfinale Nummer 2.

12:30 Uhr Eröffnung

14:25 Uhr Pre-Show

15:00 Uhr Viertelfinale Nummer 1

18:50 Uhr Viertelfinale Nummer 2

Am Samstag, den 06. Juli, sieht der Plan wie schon am Vortag aus – 12:30 Uhr öffnet die Arena, um 14:25 Uhr startet die Pre-Show, um 15:00 Uhr und 18:50 Uhr beginnen die Halbfinals.

12:30 Uhr Eröffnung

14:25 Uhr Pre-Show

15:00 Uhr Halbfinale Nummer 1

18:50 Uhr Halbfinale Nummer 2

Lediglich am Sonntag geht der Trubel schon ein bisschen früher los. Einlass ist hier um 11:30 Uhr, um 12:45 Uhr folgt ein Showkampf. Um 15:25 Uhr dürfen wir uns auf die Pre-Show zum großen Finale freuen, das dann um 16:00 stattfinden wird.

11:30 Uhr Eröffnung

12:25 Uhr Showkampf

15:25 Uhr Pre-Show

16:00 Uhr Finale

Tickets für die ESL One Cologne 2019

Tickets für die ESL One in Köln können aktuell noch hier gekauft werden. Die Veranstalter werben hierbei mit unterschiedlichen Ticketmodellen, die wir Euch im Detail vorstellen werden:

Single Day Ticket

Wer einfach nur mal vorbeischauen möchte, greift zum Single Day Ticket. Für 29 Euro am Freitag oder 33 Euro am Samstag oder Sonntag erhält man freie Platzwahl auf den oberen oder unteren Rängen. Zudem darf man die offene Autogrammstunde besuchen.

Weekend Ticket

Mit dem klassischen Weekend Ticket erhaltet ihr Zugang über das ganze Wochenende. Ihr dürft zudem zur offenen Autogrammstunde und habt freie Platzwahl auf den oberen und unteren Rängen. Kostenpunkt: 64 Euro.

Plus Ticket

Auch mit dem Plus Ticket habt ihr an allen Tagen Zutritt zum Event. Wie schon mit dem Weekend Ticket habt ihr auch mit dieser Eintrittskarte Zutritt zur offenen Autogrammstunde und dürft eure Plätze im oberen und unteren Rang frei wählen. Zusätzlich erhaltet ihr aber noch einen Goodie Bag, sowie einen Teilnehmerpass. Für dieses Paket zahlt ihr 104 Euro.

Premium Ticket

Für das Premium Ticket zahlt ihr 239 Euro – bekommt aber auch einiges geboten. Der Zutritt gilt natürlich für das gesamte Turnierwochenende, also von Freitag bis Sonntag. Ihr erhaltet Premium-Sitze direkt vor der Bühne und nehmt nicht nur an der offenen, sondern auch an der Premium Autogrammstunde teil. Zudem gibt es einen Premium Goodie Bag, einen Premium Teilnehmerpasse, sowie freie Getränke über das Wochenende. Zudem sitzt ihr in der Nähe des Teilnehmerschaulaufs.

Global Elite Experience

Wer es richtig luxuriös haben möchte, kommt am Global Elite Experience Ticket nicht vorbei. Dieses Ticket bietet Einlass für gleich fünf Personen am ganzen Wochenende – doch damit nicht genug. Für die fünf Besitzer des Passes wird eine private Lounge bereitgestellt, in der es Getränke sowie ein hochwertiges Catering gibt. Bei allen Autogrammstunden wird man als erstes bedient, zudem gibt es eine exklusive Tour hinter die Kulissen. Ein Global Elite Teilnehmerpass und ein Epischer Goodie Bag runden das Angebot ab. Kostenpunkt? Schlappe 3.495 Euro.

Hotels für die ESL One Cologne 2019

Über unsere Partner TUI.com, booking.com und HRS.de könnt ihr schon im Vorwege günstige Hotels finden und direkt buchen. Eine Reservierung ist ebenfalls möglich, falls ihr noch nicht zu 100% wisst, ob ihr wirklich an der ESL One Cologne teilnehmen werdet. Frühes buchen zahlt sich oft aus, da bestimmte Hotels Frühbucherrabatte anbieten.





Jugendschutz bei der ESL One Cologne 2019

Die Veranstalter weisen auf ihrer Website deutlich darauf hin, dass der Zutritt zum Event erst ab 18 Jahren gestattet ist. Dabei ist es egal, ob Ihr eine Vollmacht der Eltern dabei habt, wenn ihr unter 18 seid. Der Einlass wird Euch dennoch verwehrt. Nur volljähriges Publikum darf dem Event beiwohnen.

Welche Teams treten an?

Insgesamt werden 16 Teams in Köln um den Titel kämpfen. Bisher haben sich einige, aber noch nicht alle Teams für die Endrunde in der Domstadt qualifiziert. Sicher dabei sind bisher:

Navi

Big Clan

Astralis

Faze

MIBR

Ninjas in Pyjamas

Fnatic

ENCE

Renegades

Mousesports

NRG Esports

Zudem konnten sich bisher Team Vitality, Furia und MVK PK qualifizieren. Eine genaue Auflistung aller Mannschaften samt Spieler findet ihr hier.

Stand der Liste: 17. Mai 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.