Alle Infos zur EGX 2019 in Berlin

Bei uns findest du alle Infos rund um die Spielemesse, die EGX 2019 in Berlin. Alle Termine, Öffnungszeiten, Preise, Programme, Partys, den Hallenplan und vieles mehr stellen wir dir bereit, um ein bestmöglichstes Messeerlebnis zu erhalten.

Die EGX 2019 in Berlin wird in diesem Jahr zum zweiten Mal in Deutschland ausgetragen und wird die Hauptstadt ein Wochenende lang in eine riesige Spiellandschaft verwandeln. In der Innenstadt warten Abends einige Community-Partys darauf, von euch gerockt zu werden. Auch die lokalen Geschäfte werden sicher mit attraktiven Angeboten für Videospiele und Hardware ausgestattet sein, damit ihr genug neues Futter für eure Konsolen erhaltet.

Öffnungszeiten der EGX 2019 in Berlin

Die EGX 2019 Berlin findet vom 01. November 2019 bis 03. November 2019 in Berlin statt. Geöffnet ist die Messe für alle Parteien von Freitag bis Sonntag. Einen Fachbesucher- und Medientag, wie etwa auf der gamescom in Köln, wird es allerdings nicht geben. Die entsprechenden Bereiche haben an den jeweiligen Messetagen wie folgt geöffnet:

Freitag, 01.11.2019: 16:00 bis 20:00 Uhr

Samstag, 02.11.2019: 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 03.11.2019: 10:00 bis 18:00 Uhr

Wer plant, das ganze Wochenende in Berlin zu verbringen, der sollte sich den Super-Pass für glatte 40€ zulegen. Mit dem Kauf dieses Tickets erhaltet ihr vollen Zugriff auf alle drei Messetage und verpasst somit keinen Speak-Panel oder die Anspielstationen. Des Weiteren gibt es an der Bändchenausgabe für jeden Inhaber einen exklusiven EGX Berlin 2019-Pin. Wer hingegen nur an einem Tag auf die Messe möchte, sollte sich ein Tagesticket für 20€ ordern. Somit orientieren sich die Preise an den Tarifen des Vorjahres.

Neu hingegen sind die Varianten “Sneak Peek-Ticket Freitag” und “Nachmittagsticket Sonntag”. Anders als noch 2018 wird der Freitag nämlich nur noch als kurzer Tag zur Verfügung stehen. Wie genau dies ablaufen wird, ist noch nicht bekannt. Das dafür benötigte Ticket wird als Sneak Peek betitelt, was auf die kurze Öffnungszeit hindeutet. Somit wandert das Nachmittagsticket von Freitag auf Sonntag. Wer also nur am Sonntagnachmittag knappe vier Stunden über die Messe gehen möchte, kann dies für 10 Euro erledigen.

Alle Tickets werden auch an der Tageskasse erhältlich sein, dann allerdings mit Aufpreis. Alle Tickets sind im Online Shop zu kaufen.

Der Jugendschutz und die Altersbändchen

Eine Alterskontrolle wird nur am Eingang der Messe durchgeführt. Die EGX ist komplett ab 18 Jahren, sodass alle Spiele für Erwachsene Besuchern auch offen gezeigt und gespielt werden können. Ein Altersbändchen, wie es sonst auf der gamescom üblich ist, wird es in Berlin nicht geben.

Alle Partys / Events / Termine der EGX 2019 in Berlin in der Übersicht

Auch außerhalb der Messehallen wird es wieder einige Events und Partys geben, um dem stressigen Messealltag zu entkommen. Aber auch Autogrammstunden oder Livestreams werden an den jeweiligen Messetagen stattfinden. Wir haben für euch eine tägliche Übersicht erstellt, mit der ihr euren Messeaufenthalt besser planen und bestimmen könnt.

Freitag, 01. November 2019:

TBA

Samstag, 02. September 2019:

TBA

Cosplay-Contest auf der EGX 2019 in Berlin

Aktuell stehen uns noch keinerlei Informationen über die gezeigten Titel bereit. Sobald uns neue Infos vorliegen, aktualisieren wir diesen Beitrag.

Welche Bundesländer haben während der EGX 2019 Ferien und wer muss zur Schule?

Natürlich kann es auch durchaus vorkommen, dass einige Bundesländer während der Messezeit Schulferien haben und somit der Andrang auf die Tickets und Stände höher sind. In unserer Übersicht seht ihr direkt, ob euer Bundesland davon betroffen ist oder nicht.

Diese Bundesländer haben während der EGX 2019 in Berlin Ferien oder einen Brückentag

Baden-Württemberg

Bayern

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen-Anhalt

Diese Bundesländer haben während der EGX 2019 in Berlin leider keine Ferien:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hessen

Niedersachen

Sachsen

Schleswig-Holstein

Thüringen

Diese Spiele sind auf der EGX 2019 spielbar / anschaubar

Aktuell ist die Spieleauswahl noch etwas bescheiden, was rund 2 Monate vor der Messe normal ist. Die Publisher und Entwickler halten sich bislang noch etwas bedeckt, was die Spiele betrifft. Folgende Spiele sind bereits bekannt:

Cyberpunk 2077

Dabei wird es Neuankündigungen und Updates zum aktuellen Stand der Entwicklung aus verschiedenen Genres wie Rollenspiele, Adventures, Shooter und Logikspiele geben. Neben insgesamt 24 Studios aus Deutschland (u.a. Rockfish Games und Egosoft) sind auch internationale Gäste und Entwickler aus u.a. den USA, Frankreich und Großbritannien vertreten. Folgende Indie-Spiele werden auf der EGX in Berlin 2019 vor Ort sein:

Ad Infinitum (Hekate GmbH, Deutschland)

Alchemic Cutie (Viridian Software, Irland)

Castle Crashers Remastered (The Behemoth, USA)

Cat Quest II (PQube, Großbritannien)

Curious Expedition 2 (Maschinen-Mensch, Deutschland)

Dreadlands (Blackfox Studios, Schweden)

Edgar – Bokbok in Boulzac (La Poule Noire, Frankreich)

Empires of the Undergrowth (Slug Disco Studios, Deutschland)

Endling (Herobeat Studios, Spanien)

Everspace 2 (Rockfish Games, Deutschland)

Faith+Honor: Barbarossa (Encurio, Deutschland)

Gang Beasts (Boneloaf, Großbritannien)

Get To The Orange Door (Arcade Coin Games, USA)

Hitchhiker (Mad about Pandas, Deutschland)

HoverGrease (Altergaze, Großbritannien)

Imagine Earth (Serious Bros., Deutschland)

Inkulinati (Yaza Games, Polen)

Interrogation (Critique Gaming, Rumänien)

Jessika – Underneath the System (TriTrie Games, Deutschland)

Kingshunt (Vaki Games, Finland)

Lacuna (DigiTales, Deutschland)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries, Deutschland)

Lost Ember (Mooneye Studios, Deutschland)

Maze Slaughter (Giant Gun Games, Deutschland)

Midnight Ghost Hunt (Vaulted Sky Games, USA)

Ministry of Broadcast (Ministry of Broadcast Studios, Tschechien)

Minute of Islands (Studio Fizbin, Deutschland)

No Straight Roads (Metronomik, Malaysia)

Out of Place (Bagpack Games, Deutschland)

Retimed (Team Maniax, Schweiz)

Röki (Polygon Treehouse, Großbritannien)

Shady Part of Me (Douze Dixièmes, Frankreich)

Sigma Theory (Mi-Clos Studios, Frankreich)

Skybolt Zack (Devs must Die, Frankreich)

Spitlings (Massive Miniteam, Deutschland)

Stronghold: Warlords (Firefly Studios, Großbritannien)

Temtem (Crema, Spanien)

Tentacular! (Firepunchd Games, Deutschland)

The Occupation (White Paper Games, Großbritannien)

The Underground King (Alex Nechita, Deutschland)

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games, Deutschland)

Tilt Pack (Navel, Deutschland)

Tiny Tanks (LeadFollow Games, Deutschland)

Touch Type Tale – Strategic Typing (Pumpernickel Studio, Deutschland)

Transport Fever 2 (Urban Games, Schweiz)

Upside Drown (Rivers and Wine Studio, Deutschland)

Vectronom (Ludopium, Deutschland)

WHAT THE GOLF? (Triband, Dänemark)

X4: Foundations (Egosoft, Deutschland)

Last Oasis (Donkey Crew, Polen)

Stand der Liste: 25. September 2019

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.