EGX Berlin 2019 – Tickets stehen ab sofort zum Kauf bereit

Die EGX 2019 in Berlin wird in diesem Jahr zum zweiten Mal in Deutschland ausgetragen und wird die Hauptstadt ein Wochenende lang in eine riesige Spiellandschaft verwandeln. Die EGX 2019 Berlin findet vom 01. November 2019 bis 03. November 2019 in Berlin statt. Geöffnet ist die Messe für alle Parteien von Freitag bis Sonntag. Einen Fachbesucher- und Medientag, wie etwa auf der gamescom in Köln, wird es allerdings nicht geben. Wer an der diesjährigen Ausgabe teilnehmen möchte, kann sich ab sofort im Online Shop Tickets für das Event kaufen.

Tickets für die EGX Berlin 2019 ab sofort erhältlich

Wer plant, das ganze Wochenende in Berlin zu verbringen, der sollte sich den Super-Pass für glatte 40€ zulegen. Von offizieller Seite aus heißt es hierzu:

Der Super Pass gibt euch Zugang zur EGX Berlin 2019 an allen drei Tagen. Am Freitag von 16:00 bis 18:00 sowie Samstag und Sonntag von jeweils 10:00 bis 18:00. Käufer eines Super Pass erhalten zusätzlich einen exklusiven EGX Berlin 2019-Pin (Abholung auf der Veranstaltung)! Der Preis an der Tageskasse beträgt 48 Euro.

Mit dem Kauf dieses Tickets erhaltet ihr vollen Zugriff auf alle drei Messetage und verpasst somit keinen Speak-Panel oder die Anspielstationen. Wer hingegen nur an einem Tag auf die Messe möchte, sollte sich ein Tagesticket für 20€ ordern. Somit orientieren sich die Preise an den Tarifen des Vorjahres.

Neu hingegen sind die Varianten “Sneak Peek-Ticket Freitag” und “Nachmittagsticket Sonntag”. Anders als noch 2018 wird der Freitag nämlich nur noch als kurzer Tag zur Verfügung stehen. Wie genau dies ablaufen wird, ist noch nicht bekannt. Das dafür benötigte Ticket wird als Sneak Peek betitelt, was auf die kurze Öffnungszeit hindeutet. Somit wandert das Nachmittagsticket von Freitag auf Sonntag. Wer also nur am Sonntagnachmittag knappe vier Stunden über die Messe gehen möchte, kann dies für 10 Euro erledigen.

Alle Tickets werden auch an der Tageskasse erhältlich sein, dann allerdings mit Aufpreis.

Öffnungszeiten der EGX Berlin 2019

Freitag, 01.11.2019: 16:00 bis 20:00 Uhr

Samstag, 02.11.2019: 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 03.11.2019: 10:00 bis 18:00 Uhr

Quelle: Online Shop