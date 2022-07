Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – Test zum actionreichen Animespektakel

Stellt euch folgendes Szenario vor: Ihr seid ein unschuldiger Teenager, der mit seiner Familie in einer gemütlichen Waldhütte wohnt. Euer Leben verläuft so weit sehr harmonisch, bis ihr eines Tages von eurer Arbeit aus in die Stadt heimkehrt. Zurück an eurem Wohnhaus müsst ihr mit Schrecken feststellen, dass beinahe eure gesamte Familie auf brutalste Art und Weise von Dämonen hingerichtet wurde. Nur eure Schwester hat den verheerenden Angriff überlebt, auch wenn sie nicht mehr sie selbst zu sein scheint, denn der Angriff hat auch sie in einen tödlichen Dämon verwandelt. Nach diesem schrecklichen Vorfall gibt es für euch nur eine logische Konsequenz: Die schuldigen Dämonen müssen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden und gleichzeitig wollt ihr einen Weg finden, eure Schwester zu retten.

So beginnt die Reise unseres Helden Tanjiro Kamado aus dem Anime Demon Slayer. Das gleichnamige Abenteuerspiel erschien erstmals am 13. Oktober 2021 für sämtliche Plattformen, außer der Nintendo Switch. Rund acht Monate später erschien Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles nun auch für Nintendos Hybridkonsole – und wir haben das fröhliche Dämonenjagen auf der Switch genauer unter die Lupe genommen. Viel Spaß!

Erlebt den Anime auf eine komplett neue Art und Weise

Beginnen wir den Test mit der ganz, ganz großen Stärke von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Die Geschichte! Die Reise von Tanjiro und seiner Schwester Nezuko wird bis zum Mugen Train Arc in fantastisch vertonten Zwischensequenzen wiedergegeben. Diese Zwischensequenzen schaltet ihr im Laufe des Spiels frei und von da an stehen sie euch als sogenannte Erinnerungsfragmente in der Kapitelauswahl zur Verfügung. Egal, ob für Demon Slayer-Veteranen oder interessierte Neulinge: Das Storytelling der Videospielumsetzung ist wirklich fantastisch und lässt euch Schritt für Schritt tiefer in diese düstere Welt eintauchen. Worum es in dem Anime geht, haben wir euch ja bereits in der Einleitung beschrieben. Um potenzielle Spoiler zu vermeiden, möchte ich auf nähere Details an dieser Stelle nicht eingehen. Wer aber noch etwas mehr über die Welt von Demon Slayer und die verschiedenen Charaktere erfahren möchte, kann gerne noch mal einen Blick in unser Special werfen, welches sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat.

Tödliche Erkundungstouren

Im Hinblick auf das Gameplay fallen schnell die Parallelen zu weiteren Anime-Spielen wie der Naruto Ninja Storm-Reihe oder so manchen Dragonball-Spielen auf. Ihr erkundet als einer von zahlreichen Figuren des Animes recht überschaubare, abgesteckte Areale, sammelt lieblos platzierte Objekte ein und triggert hin und wieder einen Kampf mit einem Dämon. Zusätzlich könnt ihr mit den verschiedensten NPCs quatschen und so kleine Nebenquests freischalten. Die Sammelgegenstände können unter anderem neue Erinnerungsfragmente, kosmetische Gegenstände oder sogenannte Kimetsu-Punkte sein, die für weitere Belohnungen ausgegeben werden können. Zugegeben: Das Erkunden hätte ich mir in dieser an sich spannenden Welt durchaus interessanter vorgestellt. Stattdessen bin ich mit den Gedanken schon längst beim nächsten Dämonen-Geschnetzel.

Die sehen zum einen nämlich nicht nur fantastisch aus, sondern machen auch echt Laune! Gekämpft wird in Echtzeit in einer dreidimensionalen Arena, bis entweder dem Dämon oder unserem Helden die Energieleiste ausgeht. Erfolgreiche Dämonenjäger nutzen in den Kämpfen die verschiedenen Kombinationen aus normalen und Spezialangriffen, bis sie zum vernichtenden Schlag ansetzen können. Doch genauso wichtig ist es, die Angriffsmuster der Dämonen zu erkennen und den Attacken im richtigen Moment auszuweichen. Das wird besonders bei den Bosskämpfen am Ende eines jeden Kapitels ziemlich knifflig. Apropos Bosskampf: Hier sorgen neben dem üblichen Gemetzel sogenannte Quicktime-Events für die nötige Abwechslung.

Ein Fest für Versus-Fans

Während mich die Inszenierung der Geschichte wirklich überzeugt hat, war ich von dem Gameplay leider ein wenig enttäuscht. Das Erkunden der Spielwelt hat mich bedauerlicherweise weniger gefesselt als erwartet und vor allem die normalen Kämpfe der Kampagne sind nur selten wirklich herausfordernd. Allerdings blieb mir noch ein Hoffnungsschimmer am Ende des Horizonts, der mich nicht enttäuschen sollte: Der Versus-Modus. Egal, ob gegen eure Freunde auf der Couch oder online gegen andere Dämonenjäger: Im Versus-Modus könnt ihr euch mit einer Vielzahl beliebter Charaktere so richtig auf die Mütze geben.

Neben über 20 spielbaren Charakteren wartet jede Menge zum Freischalten, Erfüllen und Abhaken auf euch. Einen Kampf könnt ihr entweder mit einem oder zwei Kämpfern bestreiten. Während Dämonen für sich alleine stehen, unterstützen sich die Helden gegenseitig. Seid ihr zu zweit, habt ihr während des Kampfes die Möglichkeit, zwischen den Kämpfern hin und her zu tauschen. Derjenige, der als Erstes drei Runden für sich entscheiden kann, verlässt das Kampffeld als Sieger. Für einen entspannten Einstieg in den Versus-Modus eignet sich wohl der benutzerdefinierte Kampf. Wer es stattdessen richtig wissen will, findet die passende Herausforderung im Ranglistenkampf. Es gibt täglich wechselnde Onlinemissionen sowie Saisonmissionen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg verfügbar sind. Der Online-Modus konnte neben seiner Vielfalt auch durch stabile Server und flüssiges Gameplay glänzen, was bei Kampfspielen bekanntlich besonders wichtig ist.

Ein durchaus gelungenes Abenteuer

Wie bereits zu Beginn erwähnt, liegt die große Stärke dieses Spiels in seiner Geschichte. Die Inszenierung der einzelnen Kapitel ist gepaart mit einer fantastischen Synchronisation wirklich gelungen. Während ich mir von dem Erkunden der Welt ein wenig mehr erhofft hatte, sorgen vorwiegend die Bosskämpfe für Nervenkitzel. Trotz des eher niedrigeren Schwierigkeitsgrades lassen die fies aussehenden Dämonen ordentlich Spannung aufkommen. Der Versus-Modus bringt letztendlich alles mit, was man sich von ihm verspricht. Täglich wechselnde Missionen, zahlreiche Charaktere und Ranglistenkämpfe für die wahren Profis. Aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist ein durchaus gelungenes Anime-Abenteuer geworden.