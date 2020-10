Zoids Wild: Blast Unleashed – Test zum japanischen Robotier-Gekloppe

Bei Zoids Wild: Blast Unleashed handelt es sich um den neuesten Ableger zum gleichnamigen Anime. Damit nehmen Publisher Outright Games und Entwicklerteam CodeGlue uns erneut auf eine Reise in die Science-Fiction-Welt des riesigen Zoids-Franchise. Mit ihren riesigen Mechas, den sogenannten Zoids, liefern sich dort seit jeher die verschiedensten Charaktere die erbittertsten Kämpfe. Wie sich das Spiel macht und ob sich auch ein Blick für diejenigen lohnt, die die Serie nicht kennen, erfahrt ihr hier bei uns im Test.

Ein Spiel, viele Geschichtsstränge

Wer hier ein Spiel erwartet, das einem eine ganzheitliche Geschichte präsentiert, wird schnell eines besseren belehrt. Ihr schlüpft zwar zunächst in die Rolle des Jungen Arashi, welcher sich gemeinsam mit seinem Zoid Liger und seiner Truppe namens Team Freedom einen unerbittlichen Krieg mit der machthungrigen Fraktion Dark Metal liefert. Habt ihr die erste Phase mit Arashi jedoch beendet, steht es euch frei, mit welchem Charakter oder sogar welcher Fraktion ihr die Geschichte weiterführen wollt. Ein Levelnetz zeigt euch dabei die verschiedenen Wege an, die ihr einschlagen könnt. Ein Titel und eine Kurzbeschreibung geben euch dazu noch einen ersten Anhaltpunkt darüber, wem das entsprechende Level folgen wird.

Bei der Tiefe der Geschichte solltet ihr jedoch nicht allzu viel erwarten. Wie bei den meisten Kampfspielen üblich, geben mehr die Mechanik und der steigende Schwierigkeitsgrad den Ton an, als die Geschichte, die dabei verfolgt wird. Dennoch werden Fans der Serie hier sehr auf ihre Kosten kommen, da durch freischaltbare Inhalte und den Verlauf der Geschichtsstränge durchaus einige Hintergrundinformationen ans Licht kommen. Diese fügen sich gut in die bestehende Lore des Franchise ein und bieten eingefleischten Freunden der Zoids neuen Stoff.

Immer mitten in die Mechas rein!

Nebst Story-Modus bietet das Spiel natürlich auch ein Tutorial, welches ihr unter dem Punkt Training findet, um die Grundlagen des Spiels zu lernen. Den Kern des Ganzen bilden dabei action- und effektgeladene 1-gegen-1-Kämpfe, in denen ihr versucht euren Gegner möglichst schnell und ohne viel Schaden zu kassieren kaputt zu hauen. Dabei bedient ihr euch den genretypischen Komboattacken und Ausweich- sowie Verteidigungsmanövern, bei denen es vor allem auf geschicktes Timing und vorausschauende Taktik ankommt. Einen besonderen Vorteil bilden eure sogenannten Wild Blast-Phasen, die ihr, sobald ihr eure Band Energie zwischen euch und eurem Zoid gefüllt habt, auf euren Gegner loslassen könnt. Diese Phasen bringen je nach Zoid einen bestimmten Effekt hervor, welcher einmal pro Aktivierung durch eine spezielle Attacke unterstützt werden kann, die besonders viel Schaden raushaut.

Wollt ihr einfach nur Frust abbauen oder anderen auf die Mechanik hauen, ist höchstwahrscheinlich der “Endloser Kampf”-Modus eure Wahl. Hier könnt ihr die Kampfbedingungen, sowie euren Gegner selbst wählen, oder euch im Couch-Coop mit einem Freund oder einer Freundin messen. Des Weiteren bietet das Spiel einiges an freischaltbaren Inhalten, welche ihr durch Fortschritt in der Geschichte nach und nach erlangen könnt. Dabei kann es sich beispielsweise um neue spielbare Charaktere, Inhalte im Fotoalbum oder verschiedene Farbvarianten eurer Zoids handeln.

Zoids Wild: Blast Unleashed – Ein Kampfspiel, das packt?

Ein großer Pluspunkt des Ganzen ist vor allem, dass uns während des Tests keinerlei Bugs oder Fehler aufgefallen sind, die den Spielspaß schmählern würden. Allerdings ist die Übersetzung, dafür dass das Spiel angeblich komplett auf Deutsch sein soll, voll von englischen Begriffen und Floskeln. Auch wird das Spielprinzip schnell wiederholend, sodass es wirklich eher Spielern zu empfehlen ist, die Fans der Reihe oder große Fans typischer Kampfspiele sind. Wer hier mehr als das erwartet, erwartet in diesem Fall zu viel.

Dennoch handelt es sich bei Zoids Wild: Blast Unleashed keinesfalls um ein schlechtes Spiel. Es ist lediglich sehr simpel gehalten, was jedoch auch die Zugänglichkeit erleichtert und es so auch für diejenigen gut spielbar ist, die sonst nicht zu den regelmäßigen Zockern gehören. So kann man als Fan des Ganzen gut und gerne einfach den besten Freund oder die beste Freundin verpflichten, ein paar gepflegte Arenakämpfe mitzudaddeln.