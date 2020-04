Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – Test zum aktuellsten Yu-Gi-Oh! Game auf dem PC

Wenn man an Sammelkartenspiele, auch TCG (Trading Card Games) genannt, denkt, dann kommt den meisten als erstes Yu-Gi-Oh! in den Sinn. Anfang der 2000er flackerten Yugi, Kaiba und Co. über die Bildschirme in unseren Kinderzimmern und es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Kids auch auf den Schulhöfen selbst duellierten. Bei diesem Erfolg war es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Videospiele zu dem beliebten Card Game erschienen. Im Laufe der Jahre kamen allerdings immer neue Karten hinzu und so waren die ersten Spiele einfach nicht mehr auf dem neusten Stand. Mit Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution ist das bis dato aktuellste Game zum Kartenspiel jetzt auch für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen.

Zeit für ein Duell!

Zunächst einmal eine kleine Erklärung, was denn eigentlich Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution ist – gibt es da nicht schon Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist? Richtig: Im Grunde ist Link Evolution eine erweiterte Version vom 2015 erschienenen Legacy of the Duelist. 2019 brachte Konami Link Evolution für die Nintendo Switch mit neuen Karten, einer erweiterten Story und dem aktuellsten Regelwerk heraus. Seit März 2020 kommen auch PC, PS4 und Xbox One Spieler in den Genuss von Link Evolution. Im Einzelspieler Modus könnt ihr die Geschehnisse aus den verschiedenen Anime Staffeln nacherleben und so zum Beispiel in die Rolle von Yugi schlüpfen, um die Seele eures Großvaters aus den Fängen von Pegasus zu befreien. So schaltet ihr übrigens auch neue Karten frei. Je weiter ihr in der Story voran schreitet, umso mehr Kartenpacks stehen euch im Kartengeschäft zur Verfügung. Und keine Sorge: Mikrotransaktionen gibt es im Spiel nicht. Die Währung, die zum Kauf der Packs nötig ist, erlangt ihr im Game selbst. Habt ihr genug Karten gesammelt und euer eigenes Deck erstellt, ist es wohl Zeit für den Mehrspieler Modus. Wer Lust auf Draft Duelle hat, der kann den Battle Pack Modus ausprobieren, in dem ihr euch ein temporäres Deck aus frisch gezogenen Karten baut.

Eine Fallenkarte?!

Die Duelle laufen so ab, wie man es von den offiziellen Regeln her kennt. Wer übrigens kompletter Yu-Gi-Oh! Neuling ist, der ist gut damit beraten, einmal das Tutorial im Spiel durchzugehen. Kurz gefasst, geht es im Prinzip darum, mit euren Monstern die Lebenspunkte eures Gegners auf null zu reduzieren – im besten Fall bevor euch das passiert. Zur Hilfe nutzt ihr dabei noch Zauber- und Fallenkarten. Dann gibt es da noch Fusionskarten, XYZ-Karten und so weiter, aber genug der Erklärungen. Was taugt das Spiel denn jetzt? Die Duelle funktionieren einwandfrei und mit über 10.000 Karten könnt ihr euch so gut wie jedes erdenkliche Deck bauen. Da das Spiel die aktuellsten Karten und Regeln beinhaltet, ist es insbesondere was für Yu-Gi-Oh! Fans. Allerdings gibt es unserer Meinung nach ein ziemliches Manko, was das Inszenatorische anbelangt. Angefangen bei der Story-Kampagne spielen sich alle Dialoge in Standbildern ab. Nicht einmal eine Synchronisation ist vorhanden. Zudem ist alles weitere auch mehr als minimalistisch gehalten. Die Duellfelder sehen uninspiriert aus, die Musik ist ein austauschbares Gedudel und wer animierte Duellanten erwartet, der wird enttäuscht. Zwar haben ein paar spezielle Monsterkarten Videos bei den Beschwörungen spendiert bekommen, allerdings sind das wirklich nur wenige Ausnahmen. Zudem sehen diese animierten Monster grafisch leider nicht gerade geil aus.

Update oder neues Spiel?

Da Link Evolution, wie bereits erwähnt, eine Art geupdatete Version von Legacy of the Duelist ist, stellt sich natürlich die Frage, was es neu macht. Der erwähnte Story Modus beinhaltet jetzt neben den schon vorher enthaltenen Arcs auch die aus Yu-Gi-Oh! VRAINS. Jedoch sind hier nur die Duelle enthalten – komplett ohne Dialoge oder anderen für die Story relevanten Erklärungen. VRAINS ist der fünfte Arc in der Yu-Gi-Oh! Reihe und dreht sich um den Protagonisten Yusaku Fujiki. Auch die am 01. April 2020 veröffentlichten, neuen Yu-Gi-Oh! Regeln sind im Spiel bereits implementiert, sodass ihr euch online nach den aktuellsten Regeln duellieren könnt. Durch ein Update sind alle Neuerungen natürlich auch auf der bereits zuvor erschienenen Nintendo Switch Version enthalten. Vergleicht man Link Evolution aber mal direkt mit dem Legacy of the Duelist aus 2015, so wirken diese Neuerungen ehrlich gesagt wie Kleinigkeiten. Selbstverständlich ist es klasse, mit den neusten Karten spielen zu können, und dass die neusten Regeln vorhanden sind, ist ein weiterer Pluspunkt. Doch was ist mit dem Rest? Viel hat sich da zum Vorgänger nicht getan. Die Zwischensequenzen im Story Modus sind dieselben – wobei VRAINS erst überhaupt gar keine bekommen hat und die Animationen der Monster immer noch mittelmäßig aussehen. Darüber hinaus ist auch nichts weiter passiert. Trotzdem wird für das Spiel 39,99 Euro verlangt.

Zwei Seiten einer Medaille

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution kann aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Einerseits ist es das aktualisierteste Yu-Gi-Oh! Game überhaupt. Ihr wollt die allerneusten Karten spielen? Kein Problem. Euch ist es wichtig, dass die neusten Regeln und Banlists implementiert sind? Auch das findet ihr alles im neusten Legacy of the Duelist. Andererseits ist es ein dröge inszeniertes Videospiel, das technisch veraltet und optisch karg ist. Kennt noch jemand das Spiel Yu-Gi-Oh! GX Tag Force? Eine frei begehbare Karte, cool inszenierte Monster-Animationen, gute Synchro und sogar die Duellanten selbst waren animiert! Das alles 2007. Wieso fehlen solche Features jetzt also 2020 in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution? Als digitales Sammelkartenspiel ist Link Evolution einwandfrei, als Videospiel allerdings unterwältigend.