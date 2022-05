Wildcat Gun Machine – Test zum unterhaltsamen Bullet Hell Shooter

Die Welt der Indie-Spiele ist voller Schätze. Immer wieder schaffen es Spiele wie Hades oder Stardew Valley für relativ kleines Geld in die Herzen vieler Spielerinnen und Spieler. Am 04. Mai 2022 erblickte mit Wildcat Gun Machine ein weiteres Indie-Spiel das Licht der Videospielwelt, aus einem Genre, mit dem ich bis dato recht wenig Berührungspunkte hatte. Der Bullet Hell Dungeon Crawler – was das genau bedeutet, erkläre ich gleich – hat mir gezeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, sich nicht nur von den großen Veröffentlichungen blenden zu lassen, sondern auch mal ein wenig nach links und nach rechts zu schauen und kleineren Spielen eine Chance zu geben. In unserem Test erfahrt ihr, wie sich Wildcat Gun Machine geschlagen hat und warum es mich persönlich durchaus vom Genre überzeugen konnte.

Was genau ist denn nun Wildcat Gun Machine?

Wie bereits erwähnt gehört Wildcat Gun Machine zur Gattung der Bullet Hell Dungeon Crawler. Das bedeutet, dass ihr eure Spielfigur durch labyrinthartige Level steuert und in den einzelnen Räumen auf eine große Anzahl verschiedener Gegner trefft, die alle gleichzeitig das Feuer auf euch eröffnen. Eure Aufgabe besteht darin, mithilfe verschiedener Waffen den Gegnern den Garaus zu machen und euch so Schritt für Schritt durch das Labyrinth zu ballern. Zwischendurch sammelt ihr Rüstung, Munition für eure Spezialwaffe oder Medi-Packs ein, um eure Gesundheit wieder aufzufrischen.

Im Laufe des Spiels trefft ihr so auf immer fieser werdende Gegner, ehe ihr euch in einem Raum mit den knallharten Bossen befindet, die euch besonders fordern werden. Anfangs noch relativ minimalistisch ausgestattet, sammelt ihr von da an Knochenteile, die euch in Wildcat Gun Machine als Währung dienen. Damit könnt ihr zum einen neue Primär- und Sekundärwaffen ergattern oder eure Sprint- und Bewegungsgeschwindigkeit steigern. Und während ihr euch so munter durch die Spielwelt ballert, werdet ihr feststellen, wie viel Freude und Adrenalin dieses simple Spielprinzip mit sich bringt. Das fällt euch besonders im Gun Machine-Modus auf, den ihr aktivieren könnt, wenn ihr ausreichend Gegner gekillt habt. Dort seit ihr für kurze Zeit unbesiegbar und könnt mit unbegrenzter Munition wild umherschießen – wohooo! Achja, nehmt euch neben den Gegnern noch vor explodierenden Fässern, Lasern und Feuerstrahlen in acht, die es ebenfalls auf eure Gesundheit abgesehen haben.

Fiese Gegner und abwechslungsreiche Waffen

Ein guter Bullet Hell Shooter braucht zwei Dinge: Eine große Anzahl fieser Gegner mit den verschiedensten Angriffen und originelle Waffen für ein abwechslungsreiches Spielgefühl – und Wildcat Gun Machine liefert beides. Gut, zugegeben, zu Beginn bekommt man schnell das Gefühl, dass das Repertoire an Monstern doch recht begrenzt ist und sich ihre Angriffe alle irgendwie ähneln. Das wird jedoch besser, je tiefer man ins Labyrinth vordringt. Egal, ob umherfliegende Projektile, explodierende Gegner oder Monster, die sich teleportieren können: Wenn ihr es lebend durch die verschiedenen Räume schaffen wollt, müsst ihr euch die Gewohnheiten der Monster genau anschauen und blitzschnell reagieren. Eine besondere Herausforderung bieten die Bossgegner, die am Ende eines jeden Abschnitts auf euch warten. Die sehen zudem auch noch so richtig schön schleimig-fies aus. Generell gefällt mir die Mischung aus dem schlichten Leveldesign und dem überspitzen Monsterdesign echt gut!

Auch in puncto Waffen hat Wildcat Gun Machine einiges zu bieten. Insgesamt könnt ihr zwischen 40 verschiedenen Primär- und Sekundärwaffen wählen. Von Granatwerfern über Zielsuchpistolen und Maschinengewehren dürfte da wohl für jeden etwas dabei sein. Was die Spezialfähigkeiten angeht, hätte ich mir noch ein wenig mehr Abwechslung gewünscht. Zwar kann man im Laufe des Spiels unterschiedliche Granaten freischalten, abgesehen davon steigert man jedoch lediglich seine Bewegungsgeschwindigkeit, wie häufig man sprinten kann und wie viele Extraleben man bekommt.

Ein Spielgefühl zum Entspannen

Ein weiterer Pluspunkt, den Wildcat Gun Machine mit sich bringt, ist das fantastische Flow-Erlebnis. Teilweise habe ich den Controller für mehrere Stunden nicht aus der Hand gelegt, ohne zu bemerken, wie schnell die Zeit vergeht. Das simple Spielprinzip lädt trotz der geballten Action und den herausfordernden Kämpfen zum Entspannen ein. Wer also auf der Suche nach einem durchaus abwechslungsreichen Dungen-Crawler-Shooter ist, der vieles richtig macht und sich auf die Stärken des Genres besinnt, dem kann ich Wildcat Gun Machine nur wärmstens empfehlen. Rein aus Neugier hätte ich mir persönlich jedoch noch einen Couch-Koop-Multiplayermodus gewünscht. Die Vorstellung, sich zu zweit durch eine noch größere Anzahl an Monstern zu ballern, ist durchaus interessant.

