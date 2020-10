What The Fork – Test zum verrückten Gabelstapler-Simulator

Verrückte Simulatoren haben wir bereits alle gesehen, dachten wir zumindest. In What The Fork übernehmen wir die Rolle eines Gabelstaplers und müssen Kisten in die dazugehörigen LKWs einladen. Die Entwickler und Publisher Bit2Good UG sind unter anderem für Spiele wie Dark Puppeteer und Paper Nazis Must Die bekannt, doch schaffen sie auch den großen Sprung zu Gabelstaplersimulationen? Und kann der unterhaltsam sein? Wir haben es für euch getestet!

Als kleiner Gabelstapler fängt alles an

In What The Fork beginnt ihr euer Abenteuer als kleiner Gabelstapler. Euer Boss namens Bossfork fürchtet sich vor der Konkurrenz, den fliegenden Lieferdrohnen. Deshalb solltet ihr eure nächsten Aufträge besser schnell und ordentlich erledigen. Als Motivation ruft er den Wettbewerb zur goldenen Kiste aus. In verschiedenen Levels gilt es unter Zeitdruck Kisten in den dazugehörigen LKW zu verfrachten. Je nach Farbe muss eine bestimmte Päckchenart in den Wagen geladen werden. Die insgesamt 30 Levels werden dabei natürlich immer anspruchsvoller und schwieriger. Zu Beginn müsst ihr lediglich eine Mauer umfahren, um an das Paket zu gelangen. Später kommen noch Fließbänder, Sprungfeder und Kanonen hinzu, die das Level natürlich schwerer gestalten. Je nachdem, wie viele Pakete ihr in LKWs geladen habt, desto mehr Punkte erhaltet ihr am Ende eines Levels. Für eine bestimmte Punktegrenze winkt dann ein goldenes Paket als Belohnung. Die Level an sich sind bunt gestaltet und eher schlicht gehalten. Im Hintergrund sind einige Menschen, die die Straßen durchqueren und das jeweilige Level etwas atmosphärischer wirken lassen. Insgesamt finden sich sechs verschiedene Themenwelten auf der Oberwelt sowie in den einzelnen Levels: Stadt, Asien, Sci-Fi, Western und Mittelalter.

Zu zweit stapelt’s sich leichter

Viele Level sind alleine nur schwer auf drei goldene Pakete zu bewältigen. Mit einem Tastendruck könnt ihr zwischen den meist räumlich getrennten Gabelstaplern hin- und herwechseln, aber wenn der andere Gabelstapler in der Zwischenzeit einfach nur herumsteht und sich nicht neu positioniert, verliert ihr jedes Mal wertvolle Zeit. Doch der besondere Clou bei What The Fork ist der lokale Mehrspielermodus. Schnappt euch also einen Freund und betretet gemeinsam den Mehrspielermodus, um zusammen Pakete in die richtigen LKWs zu liefern. Ihr könnt allerdings auch gegeneinander antreten, um zu sehen, wer der bessere Gabelstapler ist. Falls ihr keine Lust auf spannende Showdowns habt, könnt ihr im Freispiel Modus ganz ohne Zeitdruck eure Kisten nach eurem Tempo verladen. Besonders motivierend ist es, dass ihr neue Designs für euren Gabelstapler freischalten könnt.

What The Fork – Starke Einstiegshürde trotz leichtem Gameplay

Obwohl What The Fork mit dem simpelsten Spielprinzip aufwartet, wird man zu Beginn des Spiels einfach ohne irgendwelche Erklärung in die ersten Level verfrachtet. Viele Dinge klären sich von selbst, zumal es vor jedem Level eine passende Beschreibung dazu gibt, was euch im Level erwartet. Allerdings gibt es nur bei den Ladebildschirmen eine kurze Erläuterung zur Steuerung. Was genau manche Tasten bringen, ist fraglich. Beispielsweise wird die wichtigste Funktion eines Gabelstaplers, das rauf- und runterfahren eurer Gabel, nicht wirklich genutzt. Mit der Leertaste könnt ihr einfach so die Pakete aufnehmen, ohne diese exakt auf eurer Gabel zu platzieren. Ebenso habe ich zu Beginn nicht aufgepasst und wusste nicht, wie ich zwischen den einzelnen Gabelstaplern hin- und herspringen kann. Auf ESC gab es dann keine Steuerungserklärung, hierfür müsst ihr das Level erst beenden, nachschlagen und dann erneut bestreiten. Etwas ärgerlich!