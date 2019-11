Weihnachten 2019 – Der Geschenke-Guide für Gamer

Es ist fast wieder soweit und das Jahr 2019 neigt sich dem Ende. Damit steht auch Weihnachten wieder vor der Tür und auch die leidige Frage danach, was man denn verschenken will. Damit ihr euch nicht ganz allein den Kopf zerbrechen müsst, haben wir mal einige Ideen zusammengetragen. Für unterschiedliche Budgets gibt es dabei allerhand interessante Geschenkideen für die Gamer unter euch. Hoffentlich können wir euch ein wenig bei den stressigen Weihnachtseinkäufen helfen.

Kleine Aufmerksamkeiten bis 35 €

Wenn ihr auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für Nikolaus seid oder vielleicht noch eine Kleinigkeit zu einem anderen Geschenk dazu packen wollt, haben wir hier ein paar kleine Anregungen. Der Merchandise Anbieter Numskull hat für viele Preissegmente etwas zu bieten und so auch hier. Für etwa 15 € könnt ihr Tubbz erstehen, kleine Gummienten in verschieden Gamedesigns für Titel wie Destiny, Borderlands und viele mehr. Die Enten kommen dabei in kleinen stapelbaren Boxen, die sich gut für Sammler eignen. Wenn es etwas funktionaler sein soll, gibt es neben Socken, Geldbeuteln und Tassen für verschiedene Marken wie Playstation oder Xbox auf fertige Geschenksets (etwa 23 €) mit einem Notizbuch, Socken, Schlüsselanhänger und Untersetzern. Für etwa 20 bis 25 € könnt ihr den Gaming Room mit einer stylischen Beleuchtung ausstatten, entweder im Playstation- oder Xbox-Design.

Angebot Playstation Z890845 PP4140PS Tasten Symbol Lampe mit Farbwechsel Funktion, Mehrfarbig Gamer Gadget: Mit den 4 typischen Playstation Tasten Symbolen ist die Lampe das perfekte Gadget für Playstation Fans

Hingucker: Die Lampe kann schnell im Zufallsprinzip blinken, die Symbole durchwechseln oder durchgängig strahlen

Stromversorgung: Das Gerät kann per Batterien (3x AAA) oder per USB-Kabel betrieben werden

Lizenziert: Es handelt sich um ein offiziell lizenziertes Playstation Produkt

Spielzeug

Mittlere Geschenke zwischen 35 bis 80 €

Was wäre Weihnachten ohne einen klassischen Ugly Christmas Sweater? Auf Geekstore.com und Amazon könnt ihr eine breite Auswahl an Sweaters in verschiedenen Gaming- und Movie-Designs. Mein persönlicher Favorit ist der Sweater im Ghostbusters-Design, aber es sollte hier für jeden etwas passendes dabei sein. Der eine oder andere wird vielleicht eine Nintendo Switch unter dem Weihnachtsbaum finden und da macht sich ein extra Controller als Zusatz doch gar nicht so schlecht. Eine gute Alternative zum offiziellen Pro Controller sind die Enhanced Wireless Controller von PowerA, die wir selbst schon getestet haben. Zum Start von Overwatch und Doom Eternal sind neue Versionen erschienen, aber auch frühere Versionen zu Zelda und Mario sind noch für etwa 50 – 60 € erhältlich. Mit den ganzen Abodiensten könnt ihr aber mit Sicherheit auch ein paar Leute mit einem Abo ihrer jeweiligen Plattform glücklich machen.

Die richtig großen Geschenke ab 80 € aufwärts

Manchmal will man aber vielleicht auch einfach etwas Großes verschenken und auch hier haben wir ein paar Anregungen für euch. Wie wäre es vielleicht mit einem speziell für euch angefertigten Controller. Die Seite Gamestyling.com zum Beispiel gibt euch die Möglichkeit, entweder aus vorgefertigten Modellen zu wählen oder einen Controller nach euren Wünschen anfertigen zu lassen. Unter den fertigen Modellen findet ihr Versionen zu allerhand bekannten Spiel- und Film-Franchises und so sollte es für fast jeden etwas geben. Wenn es aber etwas spezieller sein darf, könnt ihr auch einen Controller nach euren Wünschen anfertigen lassen. Dabei lassen sich auch Logos oder Gamertags und dergleichen integrieren. Die Preise für einen vorgefertigten Controller starten dabei bei 80 € und darüber hinaus hängt alles von euren Wünschen ab. Wenn ihr einen Gamer mit Hang zu Retrogames beschenken wollt, lohnt sich vielleicht ein Blick auf die Quarter Arcades (etwa 190 €) von Numskull, wobei ihr aktuell die Modelle mit Galaga und Pac-Man bekommen könnt. Etwas aktuellere Hardware ist mit Sicherheit aber auch gern gesehen unter dem Weihnachtsbaum.

Hier habt ihr jetzt also eine kleine Auswahl für euch zusammengetragen. Hoffentlich konnten wir euch die Suche nach einem passenden Geschenk erleichtern, ob es nun für euch selbst oder jemand anderen ist. Falls ihr noch Anregungen für alle anderen habt, teilt diese doch in den Kommentaren mit.