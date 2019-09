Warframe Wukong Prime Access – Test zum Prime Affenkönig

Der Wukong Prime Access kam passend zum Rework des Affenkönigs und ohne Zweifel hat ihm der Rework sehr gut getan. Wie bei einem Prime Access üblich haben auch zwei Waffen ihre Prime Version erhalten. Diesmal gibt es für Crossbow Fans Zhuge Prime und die Nunchakus Ninkondi Prime. Wir haben uns alles im Prime Access angeschaut, aufgelevelt und mit einem Build ausführlich gespielt. Wie sich der Orokin Affe geschlagen hat, erfahrt ihr jetzt.

Wukong Prime Access

Als ich zum ersten Mal Wukong gespielt und aufgelevelt habe, war schnell für mich klar, dass er keiner meiner Favoriten werden würde. Wukong konnte zwar gut einstecken und auch austeilen, wirklich interessant waren seine Fähigkeiten aber nicht. Passend zum Wukong Prime Release spendierte man dem Affenkönig aber einen umfassenden Rework. Und nach einem umfangreichen Test muss ich sagen, dass ich jetzt wirklich Spaß an Wukong habe. Der Rework hat Wukongs erste Fähigkeit Iron Jab durch Celestial Twin ersetzt. Anstatt mit verlängertem Stab auf Gegner einzuschlagen, erschafft ihr jetzt einen Klon von euch, der an eurer Seite kämpft. Dabei nutzt der Klon jeweils die Waffe, die ihr gerade nicht aktiv verwendet. Cloud Walker ließ Wukong in einer steuerbaren Wolke verschwinden für den gewissen Stealth Faktor. Leider war die Bewegung in der Wolkenform superlangsam und insgesamt eher nutzlos. Jetzt ist Cloud Walker schneller zu casten, erlaubt schnellere Bewegung, heilt euch und euren Klon und macht getroffene Feinde orientierungslos. Ein wirklich gutes Upgrade. Defy macht euch nicht mehr fast unverwundbar auf Knopfdruck, sondern erfordert jetzt aktives Gameplay. Aktiviert ihr Defy, zieht Wukong die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich (und seinen Klon) und sammelt den eingehenden Schaden. Dieser wird dann mit einer Wirbelattacke zurückgeschleudert und zusätzlich, entsprechend des Schadens, wird temporäre extra Panzerung generiert. Primal Fury zu guter Letzt wurde schneller gemacht mit flinkeren Animationen und macht jetzt Gebrauch von besseren Melee 3.0 Kombos. Die Fähigkeit in ihrer aufgefrischten Form wirkt sehr viel flüssiger und ist euer Klon auf dem Feld, nutzt dieser Primal Fury ebenfalls, sobald ihr die Fähigkeit aktiviert. Wukongs passive Fähigkeit gibt euch zudem weiterhin Zugriff auf ein gewisses Maß an Unsterblichkeit.

Wukong Prime’s Fähigkeiten im Überblick

Passive Fähigkeit “Five Levels of Immortality” Wukong beherrscht fünf Techniken, um dem Tod zu entgehen. Pro Mission kann Wukong drei zufällig gewählte Techniken nutzen, um fatalen Schaden abzuwehren. Jede Technik macht ihn dabei für 2 Sekunden unverwundbar, stellt die Hälfte seiner Lebensenergie wieder her und gibt ihm einen zufälligen Buff. Primal Forces – Für 60 Sekunden 300% Elementschaden Heavenly Cloak – Unsichtbar für 30 Sekunden (auch während man angreift) Cosmic Armor – Unverwundbar für 30 Sekunden (wird vorzeitig beendet bei Operator Mode) Monkey Luck – Bonus Loot für 60 Sekunden (funktioniert nicht mit Kuva) Sly Alchemy – Gesundheits-/Energieorbs Effektivität gesteigert um Faktor 4x für 60 Sekunden



Celestial Twin Wukong erzeugt einen Klon von sich, der selbständig agiert und Feinde angreift. Der Wu-Klon greift mit der Kopie eurer Meleewaffe an, wenn ihr Feuerwaffen benutzt und umgekehrt. Der Klon erhält (maximal) die doppelten Lebensenergie-/Schildwerte von Wukong und bleibt auf dem Feld, bis diese 0 erreichen, Wukong stirbt oder Stalker Fähigkeiten negiert. Ability Strength Mods beeinflussen den Multiplikator für die Lebensenergie.



Cloud Walker Wukong hüllt sich in eine Wolke und kann dann schnell in Sicherheit fliegen. Dabei ist er unverwundbar, bereinigt alle Statuseffekte und heilt bis zu einem Prozent Lebensenergie pro zurückgelegtem Meter in der Wolke. Feinde, die sich im Wirkungsbereich der Wolke befinden, werden kurzzeitig betäubt. Mods, die Ability Strength, Ability Duration und Ability Range beeinflussen, verbessern die Fähigkeit.



Defy

Wukong stellt sich seinen Feinden und verhöhnt diese, um ihre Angriffe auf sich zu konzentrieren. Für zwei Sekunden seid ihr unverwundbar und sammelt den eingehenden Schaden. Nach dieser Phase löscht Wukong alle negativen Statusveränderungen und teilt ein Vielfaches des gesammelten Schaden mit einer Stabattacke aus. Je nach gespeichertem Schaden erhält Wukong anschließend vorübergehend zusätzliche 1500 Panzerung. Die Multiplikatoren für Schadens- und Panzerungsmultiplikator können mit Ability Strength Mods gesteigert werden. Reichweite und Dauer von Effekten lassen sich durch Ability Range und Duration Mods verbessern.

Primal Fury Wukong rüstet seinen Legendären Iron Staff aus (ebenso wie sein Klon, falls aktiv), und schlägt sich wild durch die Horden der Gegner. Der Iron Staff verfügt dabei automatisch über einen 200% Crit-Multiplikator, 25% Crit Chance sowie 30% Status Chance. Ability Duration und Strength Mods können die Dauer und Stärke der Attacken verbessert werden.



Meine verwendeten Builds

Für Wukong Prime selbst habe ich nach einigen Experimenten einen Umbral Build gewählt. Vier Forma kostet euch dieser Spaß und solltet ihr die Umbral Mods noch nicht haben, könnt ihr diese gegen Vitality und Intensify austauschen. Der Build konzentriert sich hauptsächlich auf Wukongs Funktion als Tank und Adaptation leistet hier zusätzlich gute Dienste. Natürlich könnt ihr den Build weiter anpassen. Für Zhuge Prime habe ich einen recht offensichtlichen Hybrid Build gewählt, um das beste aus den Status- und Crit-Werten des Crossbows herauszuholen. Obwohl auch Ninkondi Prime für einen Status Build geeignet wäre, habe ich den Fokus hier auf Status gelegt mit Mods wie Condition Overload. Fast den gleichen Build findet ihr auch beim Iron Staff wieder.

Zhuge Prime und Ninkondi Prime

Der Zhuge Prime Crossbow kommt mit verbessertem Crit und etwas geringerer Status Chance. Und mit einem Hybrid Build für Crit und Status, bekommt ihr hier einen wirklich guten Crossbow. Jeder Pfeil explodiert zudem kurz nach einem Treffer, wobei die Explosion allerdings auch euch Schaden kann. Mein Build für Zhuge Prime ist relativer Standard bis auf Fanged Fusiallade. Hunters Munitions würde wahrscheinlich ähnlich gut funktionieren, aber ich bevorzuge hier den direkten Push für den Slash Status. Ninkondi Prime ist ebenfalls eine gute Waffe, insbesondere für eine MR 10 Waffe. Für die Nunchakus könntet ihr problemlos ebenfalls einen Hybrid Build verwenden, ich persönlich habe mich für die Statusvariante entschieden. Daher findet ihr hier die üblichen Verdächtigen wie Blood Rush und Body Count sowie Condition Overload. Lediglich Organ Shatter sorgt für etwas mehr Crits in dem Build. Ninkondi Prime hat leider für meinen Geschmack eine zu geringe Reichweite, sodass direkt im Gesicht eurer Gegner sein müsst, um Treffer zu landen. Und Melee Waffen haben es aktuell sowieso schwer mit Zaws in Konkurrenz zu treten.