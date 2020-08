Warframe Inaros Prime Access – Test zum Prime Sandkönig

Der Inaros Prime Access ist verfügbar in Warframe und natürlich könnt ihr den Sandkönig und seine Waffen auch im Spiel farmen. Ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe mir den neuen Prime sowie sein Arsenal Panthera Prime und Karyst Prime genau angeschaut. Wie die Neuzugänge abgeschnitten haben, verrate ich euch jetzt.

Warframe Inaros Prime Access

Wenn es um das eigentliche Thema eines Warframes geht, war Inaros mit seinem Ägypten-Thema immer einer meiner Favoriten. Sein Mix aus ägyptischem Gott und Mumie ist gut umgesetzt und auch die verfügbaren Skins erlauben euch dieses Design noch weiter zu verfeinern. Leider habe ich mit Inaros aber auch ein großes Problem was sein Ability Kit und sein Gameplay insgesamt angeht. Inaros einziges Gimmick ist die Tatsache, dass er im Grunde unsterblich ist, was hin und wieder ganz nett ist. Leider sind von seinen vier Fähigkeiten zwei komplett nutzlos, sobald man die Startplaneten hinter sich gelassen hat und seine erste Fähigkeit ist nur bedingt hilfreich. Einzig seine vierte Fähigkeit Scarab Swarm ist brauchbar. Die erste Fähigkeit Desiccation blendet Feinde in Reichweite mit Sand und raubt ihnen ein wenig Gesundheit in kleinen Happen. Geblendete Gegner sind dabei offen für Finisher, was nützlich ist wenn ihr einen Cover Lethality Build mit Inaros verwendet. Für eine erste Fähigkeit ist das recht solide, auch wenn ihr nicht immer davon Gebrauch machen könnt. Die zweite Fähigkeit Devour lässt euch einen Feind verschlingen und in einen Sandklon verwandeln, der dann für euch kämpft, sollte dieser durch Devour sterben. Was sich cool anhört, wird sehr schnell absolut wertlos, sobald ihr auf Feinde mit hohem Panzerungswert und Gesundheit trefft. Dieser Vorrat muss nämlich geleert werden und solange ihr an dem Feind knabbert, müsst ihr still an Ort und Stelle verweilen und seid schutzlos. Auch wenn Inaros ein extremer Tank ist, solltet ihr nie die Zielscheibe spielen, insbesondere gegen Feinde jenseits von Level 100. Darüber hinaus habt ihr am Ende vielleicht zwei Minuten verschwendet, um einen Sandklon zu erschaffen, der schon nach kurzer Zeit wieder zu Boden geht.

Es macht daher keinen Sinn, Desiccation zu verwenden. Ebenso sinnlos ist Sandstorm, die dritte von Inaros Fähigkeiten. Inaros verwandelt sich hierbei in einen Sandsturm und wirbelt durch die Feinde, die dabei durch die Gegend geschleudert werden. Und hier haben wir auch gleich das Problem, denn ihr wollt in Warframe Feinde schnell ausschalten. Nichts ist nerviger, als weit verstreuten Feinden hinterherrennen zu müssen. Beide Fähigkeiten brauchen meiner Meinung nach einen Rework, wie es schon in der Vergangenheit bei Wukong oder auch Titania der Fall war. Desiccation zum Beispiel würde ich dem Thema passend in einen Fluch umarbeiten, der Feinde sofort verwirrt und zeitweise auf eure Seite zieht. Während der Fluch aktiv ist, würden die betroffenen Feinde dauerhaft schrittweise Panzerung und Gesundheit verlieren, die Inaros und seinen Alliierten in Reichweite zur Verfügung gestellt werden. Aus Sandstorm würde ich in eine stationäre Fähigkeit machen. Dabei würde Inaros einen Sandsturm beschwören, in dem er und Alliierte sich frei bewegen können. Alliierte im Sandsturm erhalten einen Buff für Panzerung und Gesundheit und Feinde, die den Sandsturm betreten, erhalten einen Debuff und werden geblendet. Diese Fähigkeiten würden dann nicht nur nützlich sein, sondern, im Gegensatz zu ihren Originalversionen, auch besser mit dem Level der Feinde skalieren. Scarab Swarm ist die Fähigkeit, die Inaros seinen wahren Wert gibt, denn habt ihr erstmal Scarab Armor an euch, nehmt ihr deutlich weniger Schaden und mit dem entsprechenden Build und seinem Augment Negation Swarm könnt ihr euch zudem noch immun gegen Statusveränderungen machen. Wenn es im Spiel aktuell einen Warframe gibt, der dringend einen Rework braucht, dann ist das Inaros. Einfach nur ein Tank zu sein, ohne interessante extra Fähigkeiten, ist einfach zu langweilig. Aber der Inaros Prime Access hat ja auch noch Waffen zu bieten.

Inaros Primes Fähigkeiten im Überblick

Passive Fähigkeit

Anders als andere Warframes geht Inaros nicht in den Bleedout Status über, wenn er zu Boden geht. Stattdessen umschließt ihn sein Sarkophag und er kann Feinde um sich anvisieren, um Schaden zu verursachen. Der verursachte Schaden trägt dazu bei Inaros wiederzubeleben. Mitspieler können Inaros aber auch normal wiederbeleben, wie jeden anderen Warframe.

Desiccation

Inaros schleudert Feinden in Reichweite Sand entgegen, die dadurch geblendet werden und ihnen Gesundheit entzogen wird. Die Fähigkeit profitiert von Ability Strength, Ability Duration und Range Mods.

Devour

Hält einen Feind in Treibsand fest und zieht ihn zu euch. Inaros verspeist den Feind und stiehlt dabei Gesundheit. Stirbt der Feind durch Devour, wird er in einen Sandklon verwandelt, der an eurer Seite kämpft. Die Fähigkeit profitiert von Ability Strength, Ability Duration und Range Mods.

Sandstorm

Inaros verwandelt sich in einen Sandsturm der Feinde herumschleudert und im Treibsand verschlingt. Die Fähigkeit profitiert von Ability Strength, Ability Duration und Range Mods.

Scarab Swarm

Transformiert Gesundheit in gehärtete Skarabäus-Panzerung. Die Panzerung kann abgesprengt werden, um Schaden bei Feinden zu verursachen. Die Fähigkeit profitiert von Ability Strength, Ability Duration und Range Mods.

Meine verwendeten Builds

Mein Build für Inaros ist wahrscheinlich der simpelste Build von allen. Da fast sein gesamtes Ability Kit nutzlos ist, kann man getrost ignorieren, den Build auf diese zu konzentrieren. Die Mods fokussieren sich drauf Inaros mehr Gesundheit und Panzerung zu geben. Mit Adaption und Negation Swarm als Unterstützung für mehr Schadensreduzierung und Statusimmunität, seid ihr wirklich so gut wie unsterblich. Ich würde mir wünschen, in Zukunft einen etwas interessanten Build für Inaros benutzen zu können, wenn seine restlichen Fähigkeiten es wert sind.



Panthera Prime und Karyst Prime

Im Gegensatz zu Inaros haben mich seine Waffen Panthera Prime und Karyst Prime aus dem Inaros Prime Access wirklich überzeugen können. Panthera verschießt kleine Sägeblätter und bietet als Sekundärfeuer die Möglichkeit wie mit einer Kettensäge Gegner anzugreifen. Mit 18 % Crit und 30 % Status Chance kann sich die Mastery Rank 14 Waffe wirklich sehen lassen. Mein Build ist, wie so oft, ein Hybrid Build, der am Ende Status auf 84 % und Crit auf 45 % steigert. Als Status kombiniere ich Viral und Heat zum aktuell besten Mix “Firal”. Selbst Feinde jenseits der 130 kann man damit schnell auseinandernehmen. Inaros Dolch Karyst Prime hat mich dann aber ehrlich am meisten überrascht, insbesondere da ich sonst eher selten zu Dolchen greife. Dolche bieten zwar oft gute Werte, aber ihr Mangel an Reichweite machen sie für mich nicht zur ersten Wahl. Karyst allerdings hat inzwischen öfter seinen Weg in mein Setup gefunden. Der Mastery Rank 12 Dolch bietet mit 24 % Crit und 30 % Status Chance sehr ausgeglichene Startwerte und eignet sich ebenfalls sehr gut für einen Hybrid Build. Auch hier habe ich mich für Firal als Statuskombination entschieden, in Verbindung mit schneller Angriffsgeschwindigkeit und Reichweite. Selbst Feinde mit hohem Level gehen überraschend schnell zu Boden, wenn ihr sie erst mal mit schnellen Hieben eindeckt. Beide Waffen sind es definitiv wert gefarmt zu werden.

Relikttabelle mit Droprate Teil Relikt Droprate Inaros Prime Blueprint Axi W1 Uncommon Inaros Prime Systems Lith M6 Common Inaros Prime Chassis Neo T3 Uncommon Inaros Prime Neuroptics Meso I1 Rare Panthera Prime Blueprint Axi C5 Common Panthera Prime Barrel Lith P3 Rare Panthera Prime Stock Meso N10 Uncommon Panthera Prime Receiver Meso P2 Rare Karyst Prime Handle Axi B4 Uncommon Karyst Prime Blade Meso K3 Rare Karyst Prime Blueprint Meso P3 Common