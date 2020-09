Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 – Test zum neuen Playstation Headset

So langsam bekommen wir die ersten Hardwareprodukte von Drittherstellern wie Turtle Beach, die mit der neuen Konsolengeneration im Speziellen kompatibel sein sollen. Den Anfang macht hierbei das Turtle Beach Stealth 600 Gen 2, dass für die Playstation 4 und Playstation 5 gedacht ist. Wir haben uns das neueste Headset des bekannten Herstellers angeschaut und wie das Headset abgeschnitten hat, erfahrt ihr jetzt in unserem Test.

Ein simples Äußeres

Das erste neue Headset in der Stealth Reihe, das Stealth 600 Gen 2, kommt in einer simplen Box ohne viel Schnickschnack. Ist die Box offen, findet ihr neben dem Headset selbst einen kleinen Faltumschlag mit Quick Start Guide und Hinweisen sowie das USB-C Ladekabel und das USB Dongle. Das Ladekabel ist auch leider gleich der erste Minuspunkt, denn mit gerade einmal 68 Zentimetern ist es extrem kurz geraten. Ein etwas längeres Kabel wäre wünschenswert gewesen für den Fall, dass man während einer Session laden muss. Das ist dann auch schon alles, was ihr in der Box finden werdet und so können wir uns das Headset genauer anschauen. Das Headset in unserem Test ist das weiße Modell, was mir sehr entgegenkam, denn so kann man sehr viel besser die Verarbeitung beurteilen. Alles ist vollständig aus Kunststoff, was erst mal nichts Schlechtes sein muss. Leider findet man aber oft scharfe Kanten vom Herstellungsprozess, doch kann ich sagen, dass ich so etwas hier nicht finden konnte. Alle zusammengefügten Teile sind nahtlos und angenehm verarbeitet worden, sodass ihr hier keine unschönen Überraschungen erleben müsst. Die Verbindung der Ohrhörer zum Kopfteil erfolgt über eine kleine drehbare Kopplung, die auf den ersten Blick eher fragil wirkt. Nach einigem Drehen und Biegen war ich aber sehr positiv überrascht, wie flexibel das Headset ist.

Natürlich solltet ihr euch nicht auf das Headset setzen, aber normaler Gebrauch und das hin- und herbiegen beim Aufsetzen sollte auf Dauer problemfrei bleiben. Auch wer einen großen Kopf hat, sollte zudem keine Schwierigkeiten haben, da sich das Headset über die beiden Schienen noch weiter strecken lässt. Mit persönlich ist in den ersten Stunden aufgefallen, dass die Ohrhörer einen recht ordentlichen Druck auf den Kopf ausüben, nach kurzer Verwendung gab sich das allerdings und jetzt sitzt es sehr angenehm. Es mag etwas seltsam klingen, aber ich hätte mir aber etwas mehr Gewicht gewünscht, das ist aber nur meine persönliche Präferenz. Wer ein leichtes und komfortables Headset sucht, liegt hier genau richtig. Die Polsterung am Kopfband ist weder zu dünn noch zu dick und bleibt auch bei längeren Sessions angenehm. Gleiches gilt für die Ohrpolster, die aus einem Mesh gefertigt sind. Wie bereits gesagt, waren diese zu Beginn recht fest, passten sich nach kurzer Spielzeit aber sehr gut an. Mesh ist meistens kein Favorit von mir, da man häufig schwitzt, doch hatte ich dieses Problem diesmal nicht. Auch nach stundenlangen Sitzungen waren meine Ohren nicht schwitzig, was für eine gute Atmungsaktivität des Materials spricht. Wer große Ohren hat, sollte allerdings wissen, dass bei mir die Polsterung die Ohren am äußeren Rand berührte, und ich habe recht durchschnittlich große Ohren.

Und nun geht es los

Bevor es mit dem Hörspaß losgehen kann, solltet ihr aber euer neues Headset nicht zuerst an eure Playstation, sondern an euren PC anschließen. Grund hierfür ist, dass euer Headset Firmware Updates erhalten kann, allerdings nur über die Turtle Beach Audio Hub Software. Ich bin kein besonders großer Fan solcher Extraschritte, aber leider kann man diesen Umstand nicht ändern. Immerhin ist dieser Prozess recht schmerzlos und schnell. Nur schnell die Software installieren, das Headset per Kabel und den Empfänger anstecken und schon erkennt die Software das Gerät und verrät, ob ein Update bereitsteht. Ist das alles erledigt, geht es an der Playstation weiter. Hier gibt es dann dankbarerweise nicht viel zu tun, lediglich den Empfänger einstecken und in den Einstellungen die Audiolevels für Sound und Mikrofon anpassen. Das Headset verbindet sich nach dem Einschalten automatisch mit der Konsole und schon kann es losgehen. Im normalen Modus bietet das Headset einen sehr klaren Sound mit leichtem Bass, wobei vor allem Musik und Soundeffekte gut durchkommen, ohne Dialoge zu überdecken. Mit der Mode Taste am linken Ohrhörer könnt ihr zwischen Signature Sound, Bass Boost, Bass & Treble Boost sowie Vocal Boost wählen. Jeder Wechsel wird dabei mit ein bis vier Pieptönen begleitet. Mit einem kurzen Druck auf den Ein- / Ausknopf schaltet ihr den “Super Human Hearing”-Modus an. Hier werden Hintergrundgeräusche wie Schritte und die Geräusche vom Nachladen in den Vordergrund gehoben und der Bass reduziert.

Zusammen mit dem extrem guten Virtual Surround Sound bekommt man in Multiplayer Games tatsächlich einen Vorteil. Nach mehreren Matches in Destinys Crucible konnte ich problemlos Schritte nicht nur deutlich hören, sondern auch deren Richtung ausmachen. Auch ein Gegner, der in Deckung nachladen musste, war besser hörbar als zuvor. Wer allerdings nur den Gamesound über ein Headset erleben will, sollte im normalen Modus spielen, denn für Musik ist dieser Modus definitiv nicht gemacht. Wichtig für Multiplayer ist aber auch das Mikrofon, das in den linken Ohrhörer integriert ist. Wollt ihr sprechen, klappt ihr das Mikrofon einfach herunter, um es zu aktivieren. Und klappt es wieder hoch, um es stumm zu schalten. In Sachen Klangqualität kann zwar auch dieses Mikrofon nicht mit einem externen Kondensatormikrofon mithalten, jedoch ist es überraschend klar und glücklicherweise auch rauschfrei. Anpassen kann man die Position allerdings nicht wirklich und so sitzt es ausgeklappt auf Höhe eures Unterkiefers. Das Mikrofon ist dennoch mehr als solide und immerhin könnt ihr euer Mikro nie verlieren und wisst immer, wo es ist. Turtle Beach verspricht zudem 15 Stunden Akkulaufzeit, was recht ordentlich ist. Im Test mit mehrfachen Wechseln zwischen den einzelnen Modi konnte ich die angegebene Leistung mit etwa 17,5 Stunden deutlich übertreffen. Die Ladezeit danach lag bei knapp 3 Stunden für mich, bevor sich das Headset meldete, die Batterie sei voll. Insgesamt eine erstklassige Leistung und als Bonus könnt ihr das Headset auch an eurer Switch (über das Dock) und natürlich auch am PC verwenden. Für die rund 100 Euro, die ihr für das Stealth 600 Gen 2 auf den Tisch legen müsst, bekommt ihr ein erstklassiges Headset, das selbst Geräten aus höheren Preiskategorien Konkurrenz machen kann.