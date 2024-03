Test: WWE 2K24

Bild 2024 © 2K Games

Die WWE 2K-Serie hat eine bewegte Geschichte hinter sich, besonders nach dem Debakel von WWE 2K20. Doch nicht erst seit WWE 2K24 ist die Reihe wieder auf dem aufsteigenden Ast. Nach einer Pause von einem Jahr zeigt sich das Franchise frischer, durchdachter und endlich wieder auf Top-Niveau. Nachdem der letztjährige Teil bei uns mit einem Award gerühmt wurde, stellt sich die Frage, ob Visual Concepts dem Ganzen noch einen drauf setzen kann.

WWE 2K24 – 40 Jahre Wrestlemania

Der Showcase-Modus von WWE 2K24 bietet eine emotionale Reise durch 40 Jahre Wrestlemania-Geschichte. Wir erleben legendäre Matches wie Ricky “The Dragon” Steamboat gegen “Macho Man” Randy Savage hautnah nach und bestreiten dabei verschiedene Herausforderungen, durch die die Matches abwechslungsreich, aber auch historisch genau sind. Die Integration von echtem Filmmaterial verleiht dem Spiel eine authentische Atmosphäre, obwohl einige Matches fehlen, was die Hommage etwas unvollständig erscheinen lässt. Ein Manko ist für mich zudem, dass die Matches auch dazu neigen können zu frustrieren. Denn wenn ich eine Herausforderung nach der anderen abschließe, mich durch mehrere Filmausschnitte gearbeitet habe, dann aber Herausforderung 10/11 vergeige, dann darf ich die letzten 20 Minuten nochmal komplett wiederholen. Da wären evtl. Save Points nach einer Filmsequenz fairer. Insgesamt weiß der Showcase-Modus aber wieder einmal zu begeistern und liefert einen schönen Rückblick auf die Wrestlemania-Historie.

Karriere oder Karriere?

Im Karrieremodus hingegen von WWE 2K24 schlüpfen wir in die Rolle eines aufstrebenden Wrestlers, der sich in der Welt der WWE behaupten will. Überraschung. Erneut werden zwei verschiedene Geschichten geboten. Von der Auseinandersetzung mit etablierten Stars bis hin zur Jagd nach dem Titel des Undisputed Universal Champions. Während die Women’s Karriere einen eher klassischen Aufstieg „from Zero to Hero“ bietet, verfolgt die Männer-Karriere einen sonderbaren Ansatz. Denn Roman Reigns hat keine Lust mehr und gibt seinen Titel ab. Als bislang graue Maus erhält man aber einen Titel-Shot und muss diesen fortan gegen allerhand Widersacher verteidigen. Die Geschichte weiß zu unterhalten, kann aber maximal mit eher durchschnittlichen Storylines aufwarten, die wir so oder so ähnlich auch bereits in der Historie der WWE erlebt haben. Zudem wirkt das Drumherum eher antiquiert. Und mal ehrlich: Wer guckt sich ernsthaft diesen fiktiven Social Media Feed im Hub-Menü an? Hier braucht es frische Impulse.

Frische Impulse – Zumindest ein bisschen

Auch bei den anderen Modi sind frische Impulse etwas, was ich schon ganz gern sehen würde. Ja, im General Manager Modus kann man nun scouten und es gibt neue Match-Karten. Somit ist es vielleicht noch der Modus, an dem am meisten gefeilt wurde. Im WWE-Universum herrscht erneut kreative Freiheit eine eigene WWE, inklusive Showprogramm, zu kreieren. Aber große Neuheiten? Nada. Immerhin gibt es vier neue Match-Typen. Im Ambulance, -bzw. im Casket Match versucht man seinen Kontrahenten in einem Rettungswagen, bzw. in einem Sarg einzusperren. Die sind somit vom Ziel her zumindest sehr ähnlich aufgebaut. Im Gaunlet-Match hingegen gilt es während des Kampfes verschiedene kleinere Herausforderungen abzuschließen, was auch durchaus Laune macht, da Abwechslung geboten wird. So richtig frisch ist aber der Special-Referee-Matchtyp. Denn hier spielen wir schlichtweg einen Ringrichter und müssen dementsprechend auch so agieren. Schlichten, Gegenstände aus dem Ring entfernen oder vielleicht sogar manipulieren? Als Match-Art für Zwischendurch eine große Bereicherung!

Umfang, Umfang, Umfang

Insgesamt ist WWE 2K24 einmal mehr, sogar mehr noch als bislang, ein Umfang-Monster. Denn neben den bekannten Modi bekommen wir eben genannte Neuerungen und Match-Typen hinzu. Dazu ist das Roster gigantisch und wird sogar noch zukünftig erweitert. Nicht zu vergessen ist das der berühmt berüchtigte Editor. Hier gibt es wieder ein absolut mächtiges Tool, um sich nahezu alles in das Spiel zu holen, was man möchte. Hier kann man nur wieder einmal der fleißigen Community danken, durch die man sich auf einfachste Art und Weise viele Inhalte in das Spiel holen kann. Einzig vermisse ich nach wie vor eine offizielle Möglichkeit eigene Entrance-Musik in das Spiel zu portieren, wie es zu Zeiten von Xbox 360 und Playstation 3 noch der Fall war.

Kontinuität im Gameplay

Das Gameplay von WWE 2K24 bleibt der Serie treu und bietet eine Mischung aus Simulation und Arcade-Kämpfen. Bereits in den letzten Teilen hat sich ein sehr positiver Trend abgezeichnet, da eine gute Mischung aus Zugänglichkeit und Anspruch gefunden wurde. Es herrscht stets genügend Abwechslung und Variation in dem, wie ich meine Moves ausführen und das Match gestalten kann. Neue Funktionen wie das Payback-System und die überarbeiteten Match-Typen sorgen für frischen Wind und erweitern die taktischen Möglichkeiten während der Matches. Obwohl es immer noch einige Probleme mit der Steuerung und den Animationen gibt. Nicht selten clippte ein Wrestler mal durch die Ringseile und nach wie vor müssen wir uns mit KI-Aussetzern im bekannten Ausmaß zufrieden geben. Aber ob der Tag kommt, an dem nichts davon in einem WWE Game vorhanden ist, wage ich ohnehin zu bezweifeln.

Die Technik muss ins Trainingslager

Die Präsentation von WWE 2K24 fängt die Atmosphäre und den Glamour der WWE-Events perfekt ein. Von den detailgetreuen Arenen bis hin zu den authentischen Einzügen der Superstars, fühlt sich das Spiel wie eine echte Wrestling-Show an. Die Kommentatoren sorgen mit ihren Kommentaren für zusätzliche Immersion und bringen die Spannung der Matches zum Ausdruck. Wie man es eben auch kennt. Grafisch allerdings trampeln wir weiter etwas auf der Stelle. Seien es Gesichter, das Publikum, so manche Arenadarstellungen oder die Haare, es braucht allmählich einen Schritt in Richtung Zukunft. Doch solange Xbox One und PS4 noch versorgt werden, ist mit dem ganz großen Wurf nicht zu rechnen, der aber bereits lange überfällig wäre.

