Titelbild: 2019 © Flazm

Train Valley 2 ist ein kleines, aber feines Eisenbahn-Management-Puzzler. Es erschien bereits vor fünf Jahren, genauer gesagt am 15. April 2019 und bot auf Steam neben den Missionen des Hauptspiels auch die Möglichkeit, im Steam Workshop eigene Levels zu kreieren. Nun ist eine neue Version des Spiels mit dem Untertitel „Community Edition“ erschienen, welches ausgewählte Levels aus der Community enthält. Wir haben uns als aus diesem Anlass mal das Spiel angeschaut.

Lieferwege clever planen

Train Valley 2 ist kein Echtzeit-Aufbauspiel mit dem Fokus auf Eisenbahnverkehr. Vielmehr ist es ein kleines Puzzlespiel, bei welchem ihr mit eurem verfügbaren Geld ein Schienennetzwerk zwischen einzelnen Stationen legen müsst und Züge an die notwendigen Orte schickt. Dabei müsst ihr geforderte Ressourcen von A nach B transportieren und auch darauf achten, dass alle Arbeitsstätten mit Arbeitern besetzt sind. Es geht also viel mehr darum, die Züge passend starten zu lassen und die Weichen richtig zu stellen, so dass sie bei ihren richtigen Zielen ankommen und es dabei nicht zu einer Kollision kommt.

Ziel der Missionen ist es immer, die Anforderungen der Städte zu erfüllen. Ein Beispiel: Eure Stadt möchte Holz, Weizen, Bretter und Kühe geliefert bekommen. Ihr legt also die Schienen zur Holzfällereinrichtung. Dort schickt ihr dann einen Zug mit Arbeitern hin, die Holz für euch produzieren. Von hier müsst ihr das Holz sowohl zur Stadt zurück liefern, als auch einiges davon zum Sägewerk, um dort Bretter herzustellen. Aber auch hier müssen Arbeiter von der Stadt hergeschickt werden. Das gleiche Spiel gibt es dann nochmal mit dem Weizen. Den erntet ihr auf der Farm und einiges davon müsst ihr zur Stadt liefern, einiges davon aber zum Kuhstall, um Kühe für eure Anforderungen zu bekommen. Im Laufe des Spiels werden die Missionen immer komplexer, während ihr durch verschiedene Zeitalter bis in die Moderne schreitet. Ihr könnt Brücken und Tunnel bauen und eure Städte haben immer ausgeklügeltere Anforderungen.

Warte, Train Valley 2 fühlt sich ein wenig wie ein Mobile Game an, kann es sein…?

Die Missionen abzuschließen ist nicht die allergrößte Herausforderung. Zwar habt ihr ein wenig die Anforderung, auf euer Geld zu achten und nicht blind neue Einrichtungen zu kaufen oder eure Züge aufzuwerten, sondern ihr müsst ein wenig clever haushalten. Die wahren Herausforderungen kommen hinzu, wenn euch die Sterne-Wertung eines Levels wichtig ist. So läuft die ganze Zeit ein Timer ab und je nachdem, wie schnell ihr ein Level abschließt, bekommt ihr hier bis zu drei Sterne. Dann gibt es in jedem Level noch zwei Zusatzmissionen. Diese reichen von „Zerstört möglichst wenig von der Landschaft“ über „Baut keine Unfälle“ bis hin zu „Steuert keine falschen Bahnhöfe an“. Auch diese geben euch jeweils einen Stern und so könnt ihr in jedem Level fünf Sterne erreichen. Diese Wertungen haben keinen Auswirkungen auf das Spiel, sondern sind nur für euren persönlichen Highscore. Train Valley 2 wirkt dabei fast schon wie ein Mobile Game und das ist auch nicht so ganz weit hergeholt, es ist auch im Google Play Store verfügbar.

Steuerung etwas überladen

Wir haben das Spiel auf der Playstation 4 getestet und müssen sagen, dass die Steuerung ein kleines Manko von Train Valley darstellt. Jede Option im Baumenü ist einer eigenen Taste zugewiesen, so dass man schnell durcheinander kommt. Steuerkreuz oben geht ins Schienenbaumenü, aber um Brücken zu bauen müssen wir Steuerkreuz links drücken. Schienen entfernen können wir aber nicht im Baumenü, dafür gibt es wieder eine eigene Tasteneingabe. Auch das Auswählen von Bahnhöfen, um Züge starten zu lassen oder die Option, Weichen umzustellen, erfordern alle eigene Tasteneingaben. Damit artet Train Valley 2 Teilweise zu einem Geschicklichkeitsspiel aus, bei dem man sich die Tastenkombinationen merken muss.

Da ist es auch nicht hilfreich, dass die Steuerung im Baumenü mit dem Controlstick etwas ungenau ist. Schienen zu verlegen wirkt hakelig und man platziert dauernd Kurventeile, obwohl man eigentlich geradeaus will. Während das Spiel an Sich also durchaus ein einfacher, netter Puzzler ist, erfordert er dennoch ein wenig Eingewöhnungszeit und das Tutorial ist dabei auch nicht besonders hilfreich.

Train Valley 2 ist klein, mit der Community Edition auch ein wenig oho

Train Valley 2 bietet euch im Hauptspiel 50 Levels, mit den drei DLCs, die ebenfalls in der Community Edition enthalten sind, noch mal 80 weitere Levels. Die Community-Leves fügen dann noch mal über 150 Levels hinzu. Wenn ihr auf dem PC spielt, habt ihr mit dem Steam-Workshop ohnehin Zugriff auf unzählige Level, die von den Entwickler*innen ausgewählten in der Community Edition gehören dabei auch auf jeden Fall zu den besseren und vor allem für die Konsolen-Versionen sind sie ein netter Zusatz.

Die Spielzeit erhöht sich durch die neuen Level ungemein. Dabei bleibt Train Valley aber trotzdem ein eher kleines Spiel, zumindest was die Level selbst angeht. Diese spielen sich immer nur auf einem Bildschirm ab, ihr könnt zwar hereinzoomen, aber müsst nie auf etwas außerhalb eures Sichtfensters achten.

Im Grunde bietet Train Valley 2 mit seiner polygonen Diorama-Optik und dem Soundtrack ein entspannendes Puzzle-Erlebnis. Allerdings hatten wir einige Ruckler in der Musik, welche nicht schön anzuhören waren. Eventuell macht man die Hintergrundmusik aus und lässt seine eigene Playlist abspielen, ein richtiger Makel am Spiel selbst ist das also nicht.

Angebot Train Valley Collection - Switch Strategisch – Bauen Sie Eisenbahnen, um Städte, Tunnel und Brücken zu verbinden, und berücksichtigen Sie dabei die Effizienz und Kosten komplexer Netzwerke.

Anspruchsvoll – Testen Sie Ihre logistischen Rätsellösungsfähigkeiten im Story-Modus, Zufallsmodus, Company-Modus und entspannen Sie sich im Sandbox-Modus!

Umfangreich – Spielen Sie zwischen den beiden Spielen mit über 30 Lokomotiven und 60 Arten von Waggons an Orten auf der ganzen Welt.

Train Valley - Bauen Sie in Train Valley Eisenbahnen, regeln Sie den Verkehr und bleiben Sie unfallfrei. Spielen Sie zwischen 1830 und 2020 in Europa, Amerika, Japan und der UdSSR. Schließe den Story-Modus vom Goldrausch von 1849 bis zum ersten bemannten Raumflug ab.

Train Valley 2 - Train Valley 2 ist ein Eisenbahn-Tycoon-Puzzlespiel. Führen Sie Ihre Eisenbahngesellschaft aus den Tagen der industriellen Revolution in die Zukunft. Bauen Sie Eisenbahnnetze auf, verwalten Sie den Verkehr, rüsten Sie Ihre Lokomotiven auf und halten Sie alles ohne Verzögerungen oder Unfälle im Zeitplan.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.