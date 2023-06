Test: To Hell with the Ugly

To Hell with the Ugly ist ein Indie-Game im Film Noire-Stil und bringt den Spielenden in ein kurioses, ein wenig verstörendes Abenteuer einer blonden Jungfrau, die gern zwischenmenschliche Beziehungen bis zum 20. Lebensjahr aussetzen möchte. Dabei wird sie jedoch ordentlich behindert, wird entführt, muss sich freikämpfen und landet vom Regen in die Traufe direkt in einem Mordfall. Das FBI ist auch noch involviert und reiche Menschen mit Inspirationen und viel zu viel Zeit setzen der Welt eine Macht entgegen, die das Gleichgewicht aller Nationen gefährdet! La Poule Noire und ARTE France haben sich da mit Boris Vians satirischen Roman “Et on tuera tous le affreux” eine gute Geschichte ausgesucht, welche mich als Noob dieses Genres in schweren Unglauben gestürzt hat. Ich war gewillt, Rock Bailey bei seinem Vorhaben zur Jungfräulichkeit zu unterstützen… jedoch kam es halt ganz anders. Aber immerhin mit guter Musik.

Satire und Zynismus sind nun mein Freund

Wenn man zum ersten Mal – wie ich, das Film Noire Genre betritt, hat man neben coolen Schatteneffekten und krassen Jazz-Beats schon genug inhaliert, um glücklich zu sein. Es würde vollkommen reichen. Aber nicht den Entwicklern. Mit Rock Bailey, der begehrt und gutaussehend ist und dazu auch noch einen narzisstischen Charakter hat, hat man schon so seine Freude bis zu einem bestimmten Grad. Die Storyline hat den Flair eines alten Krimis mit Mord, Pistolen, schönen Frauen, schönen Männern und wenig hässlichen Gestalten.. ja, klingt oberflächlich. Das muss so.

Nichtsahnend, was passieren würde, fand ich mich bald mit dem Protagonisten hinter der Jazz-Bar und konnte nicht verhindern, dass er von einem fremden Mann eine Zigarette annahm, damit er seinen Frust ein bisschen betäuben konnte. Das Leben ist immerhin hart als begehrter Junggeselle. Ich rechnete mit keiner Entführung oder einer schönen Frau, die nackt am Aufwachort auf ihn wartete. Die Bilder, die Rätsel, die Verfolgungsjagden und natürlich die überaus geistreichen Dialoge haben mich oftmals mit offenem Mund und Empörung zurückgelassen, trotzdem konnte ich nicht aufhören, zu spielen. Natürlich will ich hier nicht zu viel vorweg nehmen, aber die Geschichte war viel schwieriger zu verstehen, als es das Kampfsystem oder die Rätsel waren. Zwischendurch konnte ich nicht mehr ausmachen, ob ich die Pointe verpasst hatte oder diese skurrilen Szenen wirklich bis zum Schluss so durchgezogen werden sollten. Das Thema und der Umgang der Situation, in der sich Rock Bailey relativ am Anfang des Spiels befindet, fand ich schon sehr grenzwertig, aber ich hatte ja keine Ahnung davon und blieb deshalb wohl auch bis zum Schluss dran. Mittlerweile kann ich darüber hinwegsehen.

Schnelle Fäuste schwingen oder hinter der Topfpflanze verstecken?

Diese Auswahl gab es und es ist bei To Hell with the Ugly auch durchaus gewünscht, beides zu benutzen. Die Quickplay-Events während der rundenbasierenden Kämpfe hatten es in sich. Im rechten Moment die richtige Taste drücken und Rock teilte mit seinen Fäusten doppelt aus. Ab und an hat er sogar Freunde zur Unterstützung dabei, die mit Hund und Regenschirm aushelfen, wenn die Gegner in der Überzahl sind. Diese können allerdings ganz schön flink sein und tricksen mit isolierenden Schutzschilden oder gemeinen Rauchwolken. Man musste nicht immer kämpfen und es ist beachtlich zu beobachten, wie der großgewachsene Protagonist hinter einer Zimmerpflanze verschwinden und dann doch vor der Frau mit dem Baseballschläger davoneilen kann, ohne sich mit ihr messen zu müssen. Bei Verfolgungsjagden und dem Sortieren von Akten konnte man sich nicht mit der halben Arbeit zufrieden geben und war gut damit beschäftigt.

