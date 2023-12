Test: Super Crazy Rhythm Castle

Titelbild 2023 © Konami

In den guten alten Zeiten habe ich Spiele wie Guitar Hero oder Rockband teilweise solange gespielte, bis ich die kleinen bunten Noten selbst dann gesehen habe, wenn ich meine Augen geschlossen hatte. Dieses Gefühl, ein zu Beginn noch für unmöglich bewertetes Lied letztendlich doch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe geschafft zu haben, war einfach wunderbar. Mittlerweile ist Guitar Hero leider ein wenig in Vergessenheit geraten. Doch kein Grund zur Panik! Denn mit Super Crazy Rhythm Castle ist im September dieses Jahres ein Rhythmusspiel erschienen, das sowohl alte Guitar Hero-Veteranen als auch begeisterte Neulinge in seinen Bann ziehen will. Ob das dem Titel aus dem Hause Konami gelingt, erfahrt ihr in unserem Test. Viel Spaß!

König Ferdinand heißt euch willkommen

Auch wenn die Story in diesem Spiel recht nebensächlich ist, möchte ich sie an dieser Stelle kurz erwähnen. Mit bis zu vier Spielerinnen und Spielern wagt ihr euch ins Schloss des ulkigen Königs Ferdinand. Euer Ziel ist es, den vermeintlich unschlagbaren Rhythmus-König von seinem Thron zu stoßen. Doch auf eurem Weg zu ihm stellt er euch immer wieder vor die absurdesten Aufgaben, um euch aufzuhalten. Nur wer alle Aufgaben erfolgreich meistert, kann sich der finalen Herausforderung stellen.

Guitar Hero trifft Overcooked

Der durchaus spannendere Teil dieses Spiels ist das Gameplay. Und was soll ich sagen? Für Fans von Rhythmus-Spielen ist es einfach ein Traum. In den kunterbunten Levels trefft ihr auf eine Gameplay-Mischung aus Guitar Hero und Overcooked. Zum einen müsst ihr euch durch das taktvolle Drücken eurer Tasten durch fantastische Lieder spielen. Zum anderen warten verschiedene Nebenaufgaben auf euch, die ihr in Absprache mit euren übrigen Bandmitgliedern erledigen müsst. So müssen zum Beispiel Geldmünzen eingesammelt werden, die durch fehlerfreies Spielen der Lieder erscheinen oder ihr müsst euch mit vorher aufgeladenen Werkzeugen den Weg aus einem Labyrinth bahnen.

Je nachdem, wie gut ihr in den einzelnen Levels abschneidet, könnt ihr ein bis drei Sterne ergattern. Sobald ihr eine erforderliche Anzahl an Sternen gesammelt habt, schaltet ihr neue Bereiche des Schlosses frei. Es gibt (leider nur) zwei Schwierigkeitsstufen, bei denen ihr entweder drei oder vier Tasten für das Spielen der Lieder benötigt. Die Lieder an sich sind aber wirklich fantastisch! Aus jedem erdenklichen Musikgenre sind Stücke vertreten und die meisten davon sind richtige Ohrwürmer. Ich sag mal so: Die Spotify-Playlist zum Spiel ist schon heruntergeladen.

Großer Multiplayer-Spaß

Die große Stärke von Super Crazy Rhythm Castle ist der große Multiplayer-Spaß, den das Spiel bietet. Bis zu vier Bandmitglieder können gemeinsam das Schloss erkunden und zu der fantastischen Musik jammen. Alleine wird es hingegen recht schnell sehr kniffelig, sowohl die Aufgaben der Levels als auch die Noten der Lieder zu spielen. Zum Glück gibt es neben dem lokalen Multiplayermodus auch noch die Möglichkeit, online mit Freunden zusammen zu spielen.

Gemeinsam könnt ihr euch dann auch im Versus-Modus ordentlich auf die Mütze geben. Hier warten kleinere Minispiele auf euch, die ein netter Zeitvertreib sein können. Außerdem könnt ihr in einer Art Nebenquest alle bereits gespielten Songs ganz ohne Ablenkungen nochmal spielen, um Medaillen freizuschalten. Mit denen könnt ihr dann besondere Lieder, wie den Castlevania- oder Gradius-Soundtrack freischalten. Wer hier auf Rekordjagd geht, wird definitiv einige Stunden lang beschäftigt sein.

Super Crazy Rhythm Castle - Switch Super Soundtrack: Mit über 30 Tracks - und ein paar versteckten Extras - genieße mitreißenden Rock, Hip-Hop, Dubstep und vieles mehr.

Verrückter Koop: Chaotisches kooperatives Gameplay, das Spaß macht und zugänglich ist. Kein Profi bei Rhythmus-Spielen? Jeder Spieler kann seine Musik im Drei-Tasten- oder Vier-Tasten-Modus spielen - oder sich auf das Puzzeln konzentrieren, während dein Kumpel die Musik übernimmt! Egal, ob du alleine spielst oder dich mit Freunden synchronisierst, mach dich bereit, den Wahnsinn anzunehmen und dich den Herausforderungen von Rhythm Castle zu stellen.

Multitasking-Chaos: Vom musikalischen Escape Room bis zur Aufzugs-Arcade musst du über den Takt hinausdenken, um dem Schabernack des Königs einen Schritt voraus zu sein. Jongliere zwischen Musikwiedergabe, kniffligen Aufgaben und actiongeladenen Explosionen, um jedes Level zu lösen!

Den Rhythmus wiedererleben: Auf der Jagd nach einer Goldmedaille? Schalte alle Songs im Music Lab frei und spiele sie ab. Kein Unsinn, nur purer Rhythmus!

