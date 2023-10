Test: Paleo Pines

Paleo Pines ist ein entspannender Farming-Simulator, in dem ihr anstelle der Standard-Farmtiere alle möglichen Dinosaurier auf eure Farm holt, damit diese euch bei diversen Farmarbeiten helfen können. Egal, ob beim Umgraben des Bodens, dem Wässern von Pflanzen oder dem Abtragen von Steinen – eure Dinofreunde helfen euch gerne. Außerdem könnt ihr das Gelände erkunden und neue Dinoarten und Biotope entdecken sowie ein paar Mysterien aufdecken. Erschienen ist Paleo Pines am 26. September 2023 und möchte dem Genre mit den andersartigen Begleitern einen neuen Anstrich verleihen. Ob das gelingt, erfahrt ihr in unserem Test.

Neue Freunde auf dem Land

Zu Beginn des Spiels seht ihr eine Bildergeschichte, die euch kurz die Vorgeschichte eures Charakters erklärt. Lucky, eure Parasaurolophus-Freundin, schlüpft bei euch Zuhause aus einem Ei und ihr zieht sie groß, bis sie nach und nach zu groß für die kleine Wohnung wird. Ihr entschließt euch also dazu, ein geeignetes Zuhause für den mittlerweile mittelgroßen Dino zu finden und zieht mit ihr gemeinsam auf einen heruntergekommenen Hof. Wie von Spielen des Genres gewohnt, wartet dort einiges an Arbeit auf euch. Das Aufräumen der Farm und der Anbau von Nutzpflanzen wird zu eurem Lebensinhalt. Im nahegelegenen Dorf trefft ihr auf weitere Dorfbewohner, die euch mit dem Nötigsten versorgen. Außerdem wohnen im Gebiet nebenan zwei Dinoforscher, die mehr oder weniger verbissen jedes einzelne Detail zu den Dinos um euch herum aufzeichnen möchten. Neben euren täglichen Farmarbeiten erkundet ihr die Gegend, entdeckt die verschiedenen Biotope mit ihren dinoischen Bewohnern und erledigt immer mal kleinere Aufgaben für eure Mitbürger.

Dabei ist besonders das Dorf und seine Bewohner sehr übersichtlich gestaltet. Es gibt nur sehr wenige Stände, bei denen man einkaufen kann und man kann sich auch nur mit den Verkäufern richtig unterhalten. Zwar laufen auch ein paar NPCs über den Marktplatz, aber die drehen nur ihre Runden und gehen auch gerne mal direkt durch dich durch oder durch das Bild. Insgesamt fehlt hier ein bisschen die Vielfalt bei den Charakteren, mit denen man auch wirklich interagieren kann. Es scheint hier auch etwas an Tiefe zu fehlen. Die Beziehungen der Charaktere untereinander sowie die eigene Verbindung zu ihnen kommt irgendwie zu kurz.

Vertrauensvolle Helfer

Ein wichtiger Teil des Spiels besteht darin, verschiedene Dinos mit unterschiedlichen Helfer-Fähigkeiten zu zähmen und sie auf eure Farm zu holen, damit sie euch im täglichen Leben unterstützen können. Wie in der Einleitung beschrieben, helfen sie euch in den verschiedensten Bereichen. Dabei haben Dinos immer zwei Fähigkeiten. Doch welche Dinoart ist ein Zertrümmerer und welche ein Entdecker? Wer welche Fähigkeit besitzt, findet ihr entweder erst heraus, nachdem ihr euch mit ihm angefreundet habt oder ihr habt vorher die seltenere Gelegenheit, euch einem Dino mit dem Journal zu nähern, um so Information zu diesem einzuholen. Manche Dinos sind generell entspannter, bei anderen müsst ihr dafür warten, bis diese eingeschlafen sind. Mit dem Journal könnt ihr allerdings nicht nur die verschiedenen Dinoarten untersuchen, sondern auch die verschiedenen Pflanzen, mysteriöse Skulpturen und Sehenswürdigkeiten von Paleo Pines.

Das Journal ist ein relativ nützliches Tool, das besonders dabei hilft herauszufinden, welche Geschmacksrichtungen die verschiedenen Arten mögen. Um einen Dino zu zähmen, müsst ihr dieses nämlich füttern und schlussendlich mit einem besonderen Leckerli, dem Poppin, aus der Reserve locken. Allerdings ist diese Geschmackssache eher für die Poppins relevant. Ihr könnt den unterschiedlichen Dinos einfach irgendwas füttern, oft beeinflusst das das Ergebnis nicht sonderlich. In einem Fall hatte das Füttern einer ungemochten Karotte sogar einen positiven Einfluss auf das Vertrauen des Dinos. Auch zwischen Fleisch- und Pflanzenfressern wird, zumindest beim Zähmen, nicht getrennt. So könnt ihr einem Carnotaurus Beeren und Kartoffeln verfüttern.

Aber das wohl wichtigste Hilfsmittel in eurem Besitz ist die alte Flöte, mit der ihr mit euren Dinos kommunizieren könnt. Mit ihr imitiert ihr verschiedene Töne, sodass ihr den Freundesruf der Dinos nachahmen könnt, um so ihr Vertrauen zu verdienen. Dabei sind manche Rufe komplizierter als andere. Generell sind manche Arten einfacher zu beeindrucken als andere. Daher kann es manchmal etwas an Zeit beanspruchen, einen neuen Freund zu finden. Es ist zwar auf der einen Seite gut, dass es hier verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, allerdings kann es mit unter etwas frustrierend sein, wenn man immer wieder einen komplizierten Freundesruf nachahmt und man einiges an Essen verfüttert, nur um dann die falsche Geschmacksrichtung beim Poppin auszuwählen. Das könnte man umgehen, wenn es eine einfachere Möglichkeit gäbe die bevorzugte Geschmacksrichtung zuvor herauszufinden.

Ein Sammelsurium an Dinos

Die Artenvielfalt in Paleo Pines ist relativ vielseitig. An jeder Ecke findet ihr die verschiedensten Dinos in den unterschiedlichsten bunten Farben und mit süßen große Augen. Manchen Farbkombinationen begegnet ihr dabei häufiger als anderen, die dann auch entsprechend in “gewöhnlich”, “ungewöhnlich”, “selten”, “äußerst selten”, etc. in eurem Journal unterteilt werden. Das erweckt etwas den Ehrgeiz, die besonders seltenen Dinos zu sammeln, auch wenn man die gewöhnliche Farbzeichnung eigentlich ganz schick findet. Im Zweifel kann man sich auch mit mehreren Vertretern einer Art anfreunden, allerdings hat man auch den Drang, möglichst viele verschiedene Arten mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf seinem Hof zu haben.

Doch wohin mit den ganzen Dinos? Zu Beginn steht euch nur eine kleine Fläche zur Verfügung, die dann nach und nach vergrößert werden kann. Doch das nimmt einige Zeit in Anspruch. Zunächst können eure Freunde noch nicht so viele Steine zertrümmern oder Schutt abtragen. Dann fehlen euch auch noch Dinos, die die großen Baumstämme zerkleinern oder das hohe Gras wegschneiden. Es gilt dann erstmal, die passenden Helfer zu finden. Alleine könnt ihr euch nämlich nicht um das verfallene Gelände kümmern. Ihr könnt zwar selber mit einer Hacke Beete anlegen und Pflanzen gießen, Steine mit einem Hammer zertrümmern oder Baumstämme mit einer Axt zerkleinern, könnt ihr allerdings nicht. Da fehlt es etwas an Manneskraft, denn so kommt ihr anfangs nur sehr langsam beim Vergrößern eurer Nutzfläche weiter. Wenn die Energie eurer Dinos niedrig ist, gibt es also eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun.

Was also tun ohne Ausdauer?

Ihr könnt zwar in eurer Freizeit immer noch durch die Gegend streifen, aber das dauert ohne die Möglichkeit zu Sprinten (da das auch Energie verbraucht) eine Weile und wird nach der Anfangszeit auch eher lästig. Im Dorf um die Ecke gibt es auch nicht viel, das auf euch wartet. Bei ein paar wenigen Ständen, die größtenteils im Kreis stehen, könnt ihr verschiedenes erwerben. Darunter auch Deko für eure Koppeln. Dabei halten sich auch hier die Gestaltungsmöglichkeiten meiner Meinung nach sehr in Grenzen. Ein großer Minuspunkt für mich ist zudem, dass man das eigene Farmhaus nicht betreten kann, wie man es von den meisten anderen Farming-Spielen gewohnt ist. Nicht einmal kochen kann man bei sich zu Hause. Dafür muss man einen Kochtopf am Rande eines Sees in der Wildnis benutzen. Was die Individualisierung der Farm angeht, könnten hier also locker noch ein paar Schippen draufgesetzt werden.

Insgesamt ist Paleo Pines also ein Spiel, das an der ein oder anderen Stelle noch ausbaufähig ist. Da das Spiel rund um die Dinos gebaut ist, wird es ohne diese schwierig, Aufgaben zu finden, mit denen man sich den restlichen Ingame-Tag beschäftigen kann. Hier gäbe es also noch Verbesserungsbedarf. Was allerdings dazu gesagt werden muss, ist, dass Paleo Pines keine Altersbeschränkung hat und auch die Kleinen eine Zielgruppe sind. Für Kinder ist das Spiel ein kunterbuntes Abenteuer, das ihnen wahrscheinlich auch ohne berührende Geschichte gefallen wird.

Paleo Pines [Switch] Begib dich auf ein spannendes Abenteuer mit niedlichen Dinosauriern auf Paleo Pines, einer Insel, die für ihre freundlichen Dinosaurier, schrulligen Bewohner und geheimnisvolle Vergangenheit bekannt ist.

Erschaffe dir deine eigene Dino-Ranch, Baue Gehege, nutze Dekorationen für deine Gärten, verleihe deiner Ranch eine gemütliche Waldatmosphäre oder werde zum Vollblutlandwirt.

Eine Reihe Dinosaurier wartet darauf, dein Freund und Helfer auf der Ranch zu werden. Locke sie, indem du ihre Rufe mit deiner Flöte imitierst, und gewinne sie mit einem Leckerbissen für dich.

Erkunde die üppige Insel und du findest sammelbare Gegenstände und Dinos. Mach einen gemütlichen Spaziergang über grüne Wiesen, suche unterwegs nach wilden Pflanzen oder schwinge dich auf deinen treuen Dino, um versteckte Winkel zu finden.

Betreibe Landwirtschaft und baue das ganze Jahr über Nutzpflanzen an! Am Anfang pflanzt und bewässerst du noch von Hand, aber wenn du das Vertrauen deiner neuen Freunde gewonnen hast, helfen sie dir dabei, eine reiche Ernte einzufahren, die du dann an die Bewohner verkaufen kannst.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.