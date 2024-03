Test: Nightingale (Early Access)

Nightingale ist der erste Spieltitel des jungen Studios Inflexion Games, dass spätestens seit der gamescom 2023 von vielen sehnsüchtig erwartet wurde. Viktorianische Mode, Feen und zufallsgenerierte Welten die man durch Portale erreichen kann, das klingt erstmal zimelich cool. Ob Nightingale bereits im Early Access überzeugen kann, erfahrt ihr in unserem Test.

Die volle Story könnte überzeugen

Die Geschichte von Nightingale spielt in der viktorianischen Zeit der Erde mit einem feinen Unterschied. Durch das Volk der Feen haben die Menschen Magie erlangt und sind durch Portale in zahlreiche Welten gereist. Dummerweise kam plötzlich ein tödlicher Nebel durch die Portale und hat die Erde mit Ausnahme der Stadt Nightingale komplett verschlungen. Ihr seid auf der Flucht von der Erde durch ein Portal gestolpert und werden von verdorbenen Wesen angefallen. Dabei ist euer Ziel eigentlich nur wieder nach hause zu kommen. Zum Glück kommt euch die Fee Puck zur Hilfe, bringt euch nützliche Rezepte zum Überleben bei und schafft euch erstmal in Sicherheit. Nun heißt es den Weg zurück zur Erde und damit nach Nightingale zu finden.

Da wir uns im Ealry Access befinden ist die Story natürlich noch nicht fertig. Nach ein paar Stunden stehen größere Sammelaufgaben an, für die ihr gute Ausrüstung benötigt. Danach kommt ihr zwar nicht nach Nightingale, aber in eine Art Stadt, “The Watch”. Dort finden sich Händler mit den momentan besten und teuersten Rezepten, sowie wiederholende Gewölbe zur Endgame Beschäftigung.

Bislang hat die Story von Nightingale noch nicht richtig begeistert. Die Gespräche sind zwar gut auf Englisch vertont, fühlen sich aber teilweise belanglos an. Grundsätzlich liegt hier jedoch noch einiges an Potenzial vergraben, denn das worldbuilding könnte mit ein wenig mehr Feinschleif sehr cool werden. Der Mix aus viktorianischer Zeit und folklore Feen funktioniert erstaunlich gut. Der Geschichte würde es gut tun, falls der Spieler noch Feen abseits von Puck treffen würde um auch die Feen mehr in die Welt einzubinden.

Überleben in immer neuen Welten

Nachdem ihr das Tutorial abgeschlossen habt und die Grundlagen des Spiels erlernt habt, werdet ihr in einer friedlichen Welt ausgesetzt, deren Biom ihr bestimmen könnt. Zur Auswahl stehen ein Wald, ein Sumpf und eine Wüste. Diese drei Biome sind auch die einzigen im Spiel, die Entwickler wollen in der Zukunft aber noch mehr einfügen. In eurer Heimatwelt macht es Sinn eine Basis zu bauen. Ganz klassisch fürs Survival Genre müsst ihr schlafen und essen, damit euer Charakter nicht aus den Latschen kippt. Es heißt also bauen, farmen und craften. Dafür müsst ihr Rezepte bei Essenzhändlern kaufen. Einfache Essenzen gibt es durch Verwertung von wortwörtlich jedem Item, auch banale Pflanzenfasern. Bessere Essenz findet ihr später in neuen, schwereren Welten.

Und diese neuen Welten müsst ihr besuchen, wenn ihr bessere Ausrüstung wollt und die Story vorantreiben möchtet. Zuerst craftet ihr eure Karten und setzt diese dann in das alte Feenportal euer Welt. Später könnt ihr auch eigene Portale direkt in eurer Basis bauen um mehrere Portale zu verschiedenen Welten offen zu halten, ohne immer neue Karten einsetzten zu müssen. Das System mit den Karten macht Nightingale besonders. Nach der anfänglichen Freude stellt sich aber nach eine Weile eine kleine Ernüchterung ein. War man einmal in einer bestimmten Kombination aus Weltkarten, ist die nächste mit der selben Kombination kaum anders. Ihr klappert den Feenturm ab um die Karte aufzudecken, sackt ein paar Essenzen ein und geht wieder. Und das widerholt sich einige Male, schließlich brauch ihr die Essenzen, die es für das Besteigen des Turms und lösen von kleineren Rätseln gibt. Aber auch das kann noch besser werden, wenn die Entwickler neue Karten einführen.

Schön sind hingegen die “kleinen” Karten. Mit denen öffnet ihr kein Portal, sondern verändert eine bestehende Welt. Es kann stets nur eine Karte aktiv sein, die dann etwa ewigen Sonnenschein bringt, Fallschaden aufhebt oder die Beute aus Truhen erhöht. Damit könnt ihr vor allem auch eurer Heimatwelt einen besonderen Anstrich geben.

Unübersichtliche Menüs in Nightingale

Das Crafting in Nightingale sieht mit seinen sich bewegenden Werkbänken und Arbeitstischen eigentlich ganz schön aus. Und ja, es macht Spaß mit neu erbeuteten Ressourcen zurück in die Heimaltwelt zu kommen und diese gleich an den zahlreichen Werkstätten in neue Items zu verwandeln. Aber wenn wir “zahlreich” schreiben, dann ist das sehr zurückhaltent formuliert. Das Spiel schmeißt euch nur so zu, für alles gibt es eine eigene kleine Werkbank die es zu bauen gibt. Aber nur weil ihr dann die nötigen Rezepte und die passende Produktionsstätte habt, heißt das noch lange nicht, dass ihr das begehrte Item auch craften könnt. Nein, ihr müsst noch Zusätze bauen, wie etwa einen Amboss für die Schmiede, oder einen Imkerkasten für den Zaubertisch. Und da für eine Werkbank nur eine begrenzte Anzahl an Zusätzen erlaubt ist, müsst ihr um alles craften zu können mehrere errichten.

Das wird dann leider mit einem sehr unübersichtlichen Menüp gepaart. Einige Items haben als Bild alle noch den selben Platzhalter, damit kann man aber leben. Störend ist eher, dass es von jeder Art Item zahlreiche verschiedene Versionen gibt. Um Kleidung zu weben wird zb. Filz benötigt. Das Filz und die spätere Kleidung kann drastisch andere Werte haben, je nachdem ob sie aus Filz von Beutetieren oder Raubtieren gewebt wurde. Natürlich gibt es auch Haut der Stufe eins bis drei der jeweiligen Tiere, was wiederrum andere Werte mit sich bringt. Das Bild im Inventar sieht jedoch trotz dieser Unterschiede komplett gleich aus. Also kommt es schonmal vor, dass ihr vier verschiedene Filzstapel im Inventar habt, die jedoch alle das gleiche Icon haben. Stellt euch dass nun mit Metall, Edelsteinen, Fäden und Stoffen in jeglichem Verarbeitungszustand vor. Ein einziger Graus. Sollte hier nicht nachgebessert werden, wird das einige Spieler mit Sicherheit abschrecken.

Lohnt sich Nightingale schon jetzt?

Trotz Early Access kann man sich jetzt einige Stunden mit Nightingale Spaß haben. Durch verschiedenste Nahkampfwaffen und auch Gewehren und Pistolen wird unterschiedlichen Kampftypen genügend Abwechslung geboten. Außerdem könnt ihr jedes Item verzaubern um besondere Effekte wie bessere Ausdauerregeneration hinzuzufügen. Für Magiefans gibt es Zauber, die an Waffen gebunden werden können. Dann könnt ihr euch und eure Gefährten mit Heilung unterstützen, aggressive Bienenschwärme beschwören oder abgeholzte Bäume nachwachsen lassen.

Das alles geht vor allem auch im Koop mit Freunden. Bei uns funktionierten zwar die Einladungen in eine Gruppe nicht so wie sie sollten, aber die Verbindung lief stabil und hatte keine Aussetzer. Kritik muss sich Nightingale aber trotzdem für seinen Onlinezwang gefallen lassen. Denn auch wenn man gerne mit Freunden online spielt, warum sollte man das nicht auch offline alleine können?

Einige Fehler wie das seltsame Design des Inventars müssen noch behoben werden. Zuweilen funktioniert das Klettern an Felswänden nur auf völlig verbuggte Weise und manchmal schweben andere Spieler oder Gegner schonmal in der Luft. Der einzig richtig ärgerliche Bug der uns begegnet ist, war ein Gegner der in einer Wand feststeckte und sich nicht mehr besiegen lief. Womit wir in einem Verließ feststeckten. Wer über diese Mängel jedoch hinwegsehen kann, den erwartet bereits jetzt genug, damit sich die knapp 29 € auch lohnen.

