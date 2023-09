Test: Moving Out 2

Spiele mit lokalem Multiplayermodus haben bei mir einen besonderen Platz im Herzen. Es ist einfach ein nostalgischer Schwank in meine Kindheit, der mich an die guten alten Tage erinnert, wo man sich mit seinen Geschwistern erst um den besten Controller gestritten hat, nur um sich dann bei Mario Kart 64 die roten Panzer um die Ohren zu hauen. Heutzutage säen Spiele mit lokalem Multiplayer weniger Zwietracht und setzen stattdessen auf Teamwork und Kooperation. Ein perfektes Beispiel für solche Spiele ist die Umzugssimulation Moving Out 2. Der Nachfolger von Moving Out ist seit August diesen Jahres im Handel und sorgt wie bereits sein Vorgänger für ordentlich Wirbel. Wir haben uns für euch die Packhandschuhe übergezogen und verraten euch, wie sich der digitale Umzugsstress so schlägt.

Das Spielprinzip ist schnell erklärt

An sich braucht es keine großen Erklärungen, um in die Welt von Moving Out 2 einzutauchen. Da die Geschichte mehr im Hintergrund abläuft und man die meisten, teils sehr lustigen Dialoge eh so schnell es geht überspringt, möchte ich darauf an dieser Stelle gar nicht näher eingehen. Schauen wir stattdessen lieber einmal genauer auf das Spielprinzip an sich. Mit bis zu vier Spielern könnt ihr euch entweder online oder eben gemeinsam auf der Couch in die verschiedensten Levels stürzen. Dort angekommen gilt es, in einer vorgegebenen Zeit alle wichtigen Gegenstände in den parkenden Umzugswagen zu laden, koste es was es wolle.

Egal ob zerbrochene Scheiben, aus den Wänden gerissene Toiletten oder umgeschmissene Blumenvasen: Hier lautet das Motto umziehen so schnell ihr könnt. Um das erfolgreich leisten zu können sollte Teamwork und Kommunikation ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Manche Gegenstände sind beispielsweise für einen Spieler alleine zu schwer um sie schnell zu transportieren und wieder andere müssen besonders vorsichtig von A nach B gebracht werden, weil sie zerbrechlich sind. Wer hier nicht zusammen arbeitet, kann einpacken.

Neben den Zeitlimits gibt es in jedem Level auch Sonderaufträge, die abgeschlossen werden können. Beispiele hierfür sind unter anderem ein Level zu beenden ohne eine Scheibe zu zerbrechen, verstecke Gegenstände zu finden oder besondere Ereignisse auszulösen. Für jeden abgeschlossenen Auftrag wird dann ein Stern vergeben, mit denen man neue Umzugsstationen freischalten kann. Übrigens lassen sich natürlich alle Aufträge auch im Einzelspieler Modus bewältigen. Allerdings haben wir festgestellt, dass das Spiel allein recht schnell eintönig werden kann. Für den ultimativen Umzugsspaß solltet ihr euch definitiv mindestens einen weiteren Mitspieler suchen.

Mehr Abwechslung als erwartet

Eines, was mich während meiner Reise durch Packstadt durchaus überrascht hat, sind die abwechslungsreichen Levels und Aufträge. Egal ob es ums Tiere einfangen auf dem Bauernhof, Möbel per Fließband befördern oder es sogar mal ums Einziehen geht: Das abwechslungsreiche Leveldesign glänzt bei den ansonsten immer gleichen Gameplay-Anforderungen. Im Laufe des Spiels wird zudem durch einen interdimensionalen Zwischenfall ein Portal zu anderen Welten geöffnet, die es zu erkunden gilt.

So finden wir uns unter anderem in einer Märchen- und einer Süßigkeitenwelt wieder, die abermals mit eigenen Kniffen auf euch warten. Auch der sehr charmante Arcademodus konnte in unserem Test überzeugen. Kurzum: Obwohl erstmal überall der Stempel Umzug oben drauf ist, schafft es Moving Out 2 die Spielerinnen und Spieler immer wieder vor neue Herausforderungen zu stellen.

Kleine Nettigkeiten am Rande

Halten wir einmal fest: Die Story ist mehr oder weniger egal, das Spiel macht im Multiplayer Modus deutlich mehr Spaß als alleine und das Leveldesign sowie die Sonderaufträge machen das ansonsten recht überschaubare Gameplay zu einer runden Sache. Jetzt bleibt die Frage, was das Spiel denn sonst noch so zu bieten hat. Wie bereits erwähnt sind die kurzen Dialoge zwischen den Charakteren teilweise sehr charmant und witzig. Zudem gibt es haufenweise Skins zum freischalten sowie die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad so anzupassen, dass jeder das Spiel genießen kann.

Sehr schade ist es hingegen, dass es keine Multiplayer Option gibt, wo die Spielerinnen und Spieler gegeneinander antreten können. Dies würde sich hier meiner Meinung nach optimal anbieten und wurde in genreverwandten Spielen à la Overcooked ebenfalls erfolgreich umgesetzt. Immerhin verfügt der bereits erwähnt Online Multiplayer über die allseits beliebte Crossplayfunktion, sodass ihr auch mit euren Freunden auf unterschiedlichen Plattformen gemeinsam loslegen könnt.

