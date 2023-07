Test: Little Friends: Puppy Island

Little Friends: Puppy Island ist, wie es der Name vielleicht schon vermuten lässt, ein Abenteuer mit vielen kleinen Hundwelpen! Der Titel von Fireshine Games orientiert sich an eine kindliche Zielgruppe und ist deshalb in seinen Gameplay-Elementen nicht allzu anspruchsvoll. Dennoch könnte das Spiel für alteingesessene Nintendogs-Fans ein würdiger Ersatz sein.

Story und Spielprinzip von Little Friends: Puppy Island

Aber was lese ich da, eine Story bei Little Friends: Puppy Island? Ja, genau! In diesem süßen Welpenspiel geht es nicht nur darum, seine Hunde zu füttern, zu waschen und Gassi zu führen. Wir schlüpfen in die Rolle des namen- und körperlosen Hundebesitzers, der auf einer Insel in dem Haus seines Freundes Sam unterkommt. Mit dabei haben wir einen Welpen. Sam stellt uns Essen, Trinken, Spielzeuge und Waschmöglichkeiten kostenlos zur Verfügung – also für den Hund. Gehen wir das erste Mal die Insel erkunden, treffen wir recht schnell auf einen verwahrlosten kleinen Hund, der niemanden zu gehören scheint. Doch das ist nicht der einzige Fall. Vermehrt tauchen herrenlose Welpen auf, die einfach jemanden zum Knuddeln suchen – nämlich uns. Also nehmen wir jeden einzelnen der süßen Vierbeiner bei uns auf und beschließen, aus dem merkwürdigen Zufall, dass auf der pfotenförmigen Insel überall Welpen auftauchen, ein Geschäft zu machen. Wir locken Investoren und Touristen an, die auf unsere Insel kommen wollen.

Zunächst gibt es nur die Möglichkeit, im wundersamen Wald spazieren zu gehen, doch mit mehr Fortschritt können wir alle sechs Gebiete der Insel freischalten. Doch das war es noch nicht. Für alles Mögliche brauchen wir Gebäude. Für eine Rangerstation, einen Rettungsschwimmer, eine Pension und so weiter. Natürlich sind diese Orte alle mit Hundewelpen besetzt! Dafür müssen wir unsere Hunde trainieren. Insgesamt fünf Skills gibt es: Agilität, Ausdauer, Freundlichkeit, Gehorsam und Geschwindigkeit. Diese werden durch unterschiedliche Aktivitäten wie Stöckchen holen oder Streicheln verbessert. Jede Fähigkeit kann jeweils bis zu Stufe 5 verbessert werden. In der Pension ist zudem eine Hundeschule mit integriert, in die wir unsere Welpen schicken können, um automatisch bestimmte Werte zu erhöhen, was viel praktischer ist, als stundenlang das Fell zu bürsten! Bezahlt wird hier mit – wie könnte es anders sein – Hundeknochen.

Ausgebeutete und ständig hungrige Welpen

Die Hundeknochen findet man zum Glück auf dem Weg beim Gassi gehen und kann diese dann unter anderem für lustige Hüte ausgeben. Denn jeder süße Welpe braucht eine lustige Kopfbedeckung. Die dunkle Seite des Hundeknochengeschäfts ist wie so oft kapitalistische Ausbeutung. Für die erbauten Gebäude werden mehrere Welpen benötigt, die ihre hart verdienten Knochen dann an mich abtreten müssen. Warum? Damit ich ihnen lustige Hüte aufsetzen kann.

Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob Kinder dadurch zum häufigen Pause machen während dem Spielen angeregt werden sollen, aber dass die Welpen alle paar Minuten gefüttert werden müssen, ich dafür zurück nachhause muss und dann wieder an den Anfang des Ortes zurückkomme, wo ich erneut den ganzen Weg zu einer interessanten Stelle Gassi gehen muss, war für mich etwas zermürbend. Lässt man diese Negativpunkte beiseite, haben sich die Entwickelnden wirklich einiges einfallen lassen, um Kinderaugen strahlen zu lassen.

Eine interessante Insel für süße Racker

Die Hunde müssen, ähnlich wie die realen Vorbilder, regelmäßig gefüttert, gewaschen und bespaßt werden. Dafür gibt es auch passende Anzeigen. Ob Spieler*innen durch dieses Spiel den richtigen Umgang mit einem Welpen lernen, bezweifle ich, aber netterweise gibt es auf den Ladebildschirmen tierische Fakten zu lesen. Zum Beispiel, dass das erste olympische Maskottchen ein Dackel war. Neben den spannenden Fakten gibt es auch einige spannende Geheimnisse auf der Insel zu entdecken. Beispielsweise einen kleinen Labyrinthgarten, von dem nicht einmal der Einheimische Sam etwas wusste. Oder Statuen, die gesammelt werden können. Um an weitere interessante Plätzchen zu gelangen, benötigen meine Welpen erneut passende Werte und ich muss zusätzlich Minigames lösen, damit der Parkour gelingt.

Insgesamt gibt es diese neun verschiedene Hunderassen mit jeweils unterschiedlichen Fellfärbungen zu finden: Dalmatiner, Husky, Shiba Inu, Mops, Bulldogge, Chihuahua, Labrador, Corgi und Dackel. Manche Welpen haben zu Beginn bessere Anfangswerte als andere, aber alle Hunde sehen zuckersüß aus. Das Spiel eignet sich somit definitiv für Zwischendurch zum Entspannen beim Streicheln und bietet mit seiner lustigen hundereichen Welt und süßen Hintergrundgeschichte eine Freude für Klein und Groß. Auch wenn die Frage bleibt: Woher kommen all die Welpen?

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.