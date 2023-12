Test: Kingdoms and Castles

Bild 2023 © Lion Shield

Mit Blick auf das Erscheinungsdatum kann man durchaus behaupten, dass wir mit unserem Test zu Kingdoms and Castles spät dran sind. Allerdings erweckt ein Spiel, welches über einen so langen Zeitraum durchweg positive Rezensionen sammelt, natürlich unsere Aufmerksamkeit. Da außerdem aktuell die Zeit der besinnlichen Tage angebrochen ist und es nichts schöneres gibt, als sich mit einer Decke auf dem Sofa einem gemütlichen Spiel zu widmen, ist der Zeitpunkt für Kingdoms and Castles doch ganz passend gewählt. Wir haben die Aufbau-Simulation genauestens unter die Lupe genommen und verraten euch, auf was ihr euch freuen könnt. Viel Spaß!

Kein Tutorial, direkt rein ins Vergnügen

Wer eine große Story rund um sein Königreich erwartet, wird bei Kingdoms and Castles vergeblich danach suchen. Stattdessen wird man direkt auf eine von mehreren Inseln geworfen und darf gleich damit anfangen, zu experimentieren. Während der vorher ausgewählte „Schwierigkeitsgrad“ die herrschenden Umstände bestimmt, liegt es von nun an in eurer Hand, ein erfolgreiches Königreich zu errichten. Da man neben einer Story auch ein Tutorial komplett fehlt, heißt es hier erstmal frei nach Schnauze drauf loszubauen und zu gucken, was passiert.

Das kann vor allem für Neulinge des Genres zu Beginn etwas überwältigend wirken, da man von der ersten Sekunde an zahlreiche Menüs, Bauleisten, Werte der Dorfbewohner und Witterungsbedingungen vor die Nase gesetzt bekommt. Wenn man sich jedoch erst einmal durch die einzelnen Menüs geklickt hat und die Beschreibungstexte der verschiedenen Bauwerke studiert hat, lässt sich schnell ein klarer Fahrplan für die ersten Schritte erstellen.

Schließlich gehören Holz, Stein und Eisen zu den Klassikern an Ressourcen und diese werden auch hier von Beginn an benötigt. Sobald dann die ersten Hütten in eurem Königreich entstehen, neue Bewohner angelockt werden und man eben jene wie kleine Arbeiterbienen über die Straßen flitzen sieht, machen sich gleich die ersten kleinen Glücksgefühle breit.

Entspanntes Bauen mit kleinen Überraschungen

Sind die ersten Straßen, Hütten und Weizenfelder erstmal gebaut, läuft der Rest quasi wie von selbst. Schritt für Schritt wagt man sich an neue Ressourcen, wie zum Beispiel Stein oder Erz. Damit erhält man die Möglichkeit neue Gebäude zu bauen oder die aktuellen zu verbessern. Wirklich beeindruckend ist an dieser Stelle zum einen die Möglichkeit, seiner Kreativität komplett freien Lauf zu lassen und zum anderen die großzügige Auswahl an Baumöglichkeiten.

Über Tavernen über Kapellen bis hin zu den ausgefallensten Verteidigungsanlagen ist hier wirklich alles dabei, was es für ein Königreich der Extraklasse braucht. Als Beispiel für die große kreative Freiheit, die einem dieser Titel bietet, würde ich meinen gefühlt kilometerlangen Wachturm nennen, der es ohne jede Schwierigkeiten mit feindlichen Angreifern aufnehmen kann. Dieser entstand jedoch mehr als eine Art Experiment, um herauszufinden, was möglich ist.

Abwechslung im Spielverlauf bieten zum einen die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, kleinere Spezialevents und eben erwähnte Angriffe von Eindringlingen. Dabei kann es sich um eher harmlose Wikinger oder zu Beginn doch furchteinlösende Drachen handeln. Sobald man sein Königreich jedoch ausreichend abgesichert hat, müssen selbst die fliegenden Feuerspucker nicht mehr gefürchtet werden.

Kurzer Spaß für kleines Geld

Auch wenn der Start aufgrund des fehlenden Tutorials ein wenig holprig sein kann, können auch Genre-Neulinge mit ein bisschen Übung ein imposantes Königreich erstellen. Wie so oft bei dieser Art Spiel hat man allerdings auch bei Kingdoms and Castles nach einigen wenigen Stunden sein Imperium so weit aufgebaut und automatisiert, dass die Jahre von alleine ins Land ziehen und man nur noch hier und da kleinere Neuerungen zum Spaß hinzufügt.

Sobald auch die Angriffe auf die eigene Burg keine Panikattacke mehr auslösen, weiß man, dass man mehr oder weniger alles gesehen hat. Dies ist bei Kingdoms and Castles nach rund sieben bis zehn Stunden Spielzeit der Fall. Hierzu soll aber gesagt sein, dass die Spielzeit bis dahin sehr kurzweilig ist und mich mit einem durchweg guten Gefühl begleitet hat. Zum kleinen Preis erhält man hier eine entspannte Aufbau-Simulation, die besonders Neulinge behutsam an dieses komplexe Genre heranführt.

