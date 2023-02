Test: Inkulinati

Wenn ihr schon immer mal mit einem Esel schwertschwingende Hunde und Hasen anfurzen wolltet, dann haben wir mit Inkulinati genau das Richtige für euch. Das skurrile 2D-Taktik-Roguelike-Strategiespiel wartet mit einem humoristischen Stil und vielen taktischen Möglichkeiten auf. Wir haben uns in unserem Test mal angeschaut, wie viel Spielspaß dieser Titel cleveren Strategen wirklich bringt.

Euer Inkulinati zeichnet eure Armee

Ihr schlüpft in die Rolle der namensgebenden Inkulinati, mittelalterliche Gestalten, welche mit magischer Lebenstinte Kreaturen auf das Pergament zaubern können. Auf diese Art wird sich bekriegt und die gemalten Hunde, Hasen und allerlei andere Wesen werden in die Schlacht geschickt. Der Hauptstorymodus fokussiert sich dabei auf bekannte Roguelike-Elemente. Soll heißen, es gibt eine zufallsgenerierte Karte, auf der ihr die nächsten Ereignisse auswählen könnt. Sei es eine Schlacht gegen Kreaturen, eine Pause in einer Schenke oder ein finaler Kampf gegen einen gegnerischen Inkulinati, wie in Roguelikes üblich könnt ihr eure Route frei wählen. Dabei habt ihr jeweils vier Leben, die euch helfen sollen, einen Run zu überstehen. Gehen euch die Leben aus, ist euer Run beendet und ihr müsst von vorne beginnen. Doch ihr sammelt auf euren Reisen Prestige, welches ihr vor eurem nächsten Run für neue Einheiten und Fähigkeiten ausgeben könnt.

Dadurch ist natürlich die Hoffnung vorhanden, dass sich jeder Run neu anfühlt, dies ist jedoch nicht wirklich gegeben. Bereits nach einigen Anläufen fühlt sich das Konzept ausgelutscht und nicht mehr ganz so interessant an. Da bringen auch neue Starteinheiten nichts, wenn die eigentlichen Runs repetitiv werden. Zwar gibt es immer wieder relativ witzige Dialoge, aber die Story an sich reißt auch nichts raus und so ist aktuell im Early Access nicht mehr als 3-4 Stunden Spielspaß drin.

Pupsende Esel und betende Katzen

Aber wie läuft so ein Duell zwischen zwei Inkulinati denn nun ab? Nun, es gibt ein kleines Spielfeld, auf dem die Inkulinati sich auch selbst befinden. Von ihrem Standort aus können sie mit Lebenstinte eine von fünf Einheiten, die man vor Beginn des Duells auswählen kann, auf das Pergament malen. Mit von der Partie sind Tiere wie Hunde, Katzen, Hasen und Esel, aber auch allerlei mystische mittelalterliche Kreaturen. Auf dem Spielfeld können außerdem eine Vielzahl an Gegenständen stehen, wie zum Beispiel explosive Vasen, magische Wolken und Hindernisse wie Fässer und Kleiderschränke. Ziel ist es, den gegnerischen Inkulinati zu besiegen. Dafür kann man ihn direkt angreifen oder in einen tödlichen Abgrund schubsen.

Dabei helfen euch spezielle Fähigkeiten, sowohl von euren Einheiten als auch von eurem Inkulinati selbst. Die Einheiten können zum Beispiel ihre Gegner anfurzen, welches deren Genauigkeit senkt und sie für eine Runde außer Gefecht setzt. Ihr merkt schon, eine Prise Humor spielt in diesem Spiel auf jeden Fall eine Rolle.

Euer Inkulinati hingegen hat die Auswahl zwischen sogenannten Handaktionen. Damit könnt ihr Gegnern etwa Schaden zufügen oder sie über das Spielfeld schieben. Dadurch eröffnen sich diverse taktische Optionen sowie durch die Lebenstinte, mit denen ihr Einheiten zeichnet oder Handaktionen ausführt. Auch diese könnt ihr während einer Partie sammeln, wenn ihr zum Beispiel auf dem Leichnam einer besiegten Einheit steht.

Und dann wären da noch apokalyptische Ereignisse, die nach einer bestimmten Rundenzahl beginnen. So fängt auf einmal das Spielfeld an zu brennen, alles verschlingende Monster machen Jagd auf eure Einheiten oder eine Pest breitet sich aus, die allen Einheiten jede Runde Gesundheit abnimmt.

Es bieten sich also viele Möglichkeiten für ein taktisches Gefecht. Am meisten macht dies aber im Duell-Modus Spaß, wo ihr sowohl gegen eine KI als auch gegen menschliche Gegner antreten könnt.

Eine Grafik wie gemalt

Das Spiel nimmt sich selbst nicht allzu ernst, welches auch durch den Grafikstil deutlich wird. Zwar wirkt alles sehr altertümlich, um mit dem Mittelalterkonzept einher zu gehen, dennoch ist vor allem die Absurdität im Vordergrund. Es wirkt wie eine Persiflage auf alte Zeichnungen, die aus heutiger Sicht einfach albern aussehen. Aber der Charme geht dem Spiel dadurch trotzdem nicht verloren. Gepaart mit lustigen Soundeffekten und einer charmanten musikalischen Untermalung kommt schon ein gutes Gesamtbild zusammen.

