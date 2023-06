Test: In Tanta We Trust

In Tanta We Trust ist der erste (und vielleicht letzte) DLC für Forspoken. Nachdem Forspoken keine guten Verkaufszahlen geliefert und viele negative Kritiken eingefahren hat, gibt es nun also einen DLC mit neuer Story. Während uns in unserem Test das Gameplay sehr gut, die Umsetzung der Story jedoch nur mäßig gefallen hat, schauen wir nun, ob der DLC hier etwas wieder gut machen kann. Vorsicht außerdem vor Spoilern zur Hauptstory von Forspoken!

Eine Zeitreise mit Mutti

In Tanta We Trust spielt zunächst ein paar Wochen nach Freys Sieg über Sussurus, also Reif. Frey ist voll damit beschäftigt eine Möglichkeit zu finden, den Bruch komplett aus Athia zu vertreiben. Eine mysteriöse Stimme ruft sie jedoch nach Visoria, wo sie die Vergangenheit erleben soll, um die Zukunft zu verstehen. Ohne sich zu erkennen zu geben, versetzt die unbekannte Stimme Frey in den Körper von Thalia, eine von Tanta Olas Leibwächterin zur Zeit des Krieges zwischen Athia und den Rheddig. Direkt am Anfang wird Frey vom Anführer der Rheddig Invasoren mit einer Art Tattoo belegt, womit sie, also eigentlich Thalia, als Behältnis für ein Ritual dienen soll.

Praktischerweise geben ihr diese Zeichnungen auf den Armen magische Kräfte, sodass ihr wie im Hauptspiel rennen und kämpfen könnt. Allein ist Frey auch nicht, denn Tanta Cinta kommt extra nach Visoria, da sie nach Thalia sucht. Vereint versuchen die beiden die Rheddig aufzuhalten und Frey freut sich Zeit mit ihrer Mutter verbringen zu können, auch wenn diese sie natürlich für Thalia hält.

Beim Titel In Tanta We Trust hatte ich eigentlich gehofft, etwas mehr von allen Tantas zu sehen. Oder zumindest Frey in ihrer neuen Rolle als letzte Tanta Athias zu begleiten. Leider taucht wirklich nur Tanta Cinta auf, mit der man aber dann viel Zeit verbringt. Also viel Zeit ist relativ, den DLC könnt ihr locker in drei bis vier Stunden durchspielen, vielleicht braucht ihr fünf, wenn ihr wirklich jedes Lager auf der Karte von Rheddig säubern wollt. Wie schon im Hauptspiel kratzt der DLC leider nur an der Oberfläche und geht nicht stark genug auf seine Charaktere ein. Hier hätte ich mir erneut mehr gewünscht. Der DLC ist genau wie die Hauptstory deutlich zu kurz. Da hätte ich ja fast schon lieber mit Tanta Prav ein paar Gerichtsverhandlungen besucht.

Abgespeckte Kämpfe machen mäßig Spaß

Der Grund, warum ich Forspoken in meinem Test nicht verissen habe, war, dass die Kämpfe und der magische Parkour damals unglaublich viel Spaß gemacht haben. In Tanta We Trust bietet jedoch leider uninspirierte Kämpfe mit gerade mal ca. fünf Gegnertypen. Als Thalia steht Frey nun ein mini Magiebaum zur Verfügung mit der sogenannten “gelben Magie”. Dabei gibt es drei Unterstüzungszauber und zwei Angriffszauber, also echt wenig. Angreifen könnt ihr mit einem Schuss im Fernkampf oder mit einem Schwert im Nahkampf.

Im Grunde sind alle fünf Zauber aber nur alte Zauber mit einer anderen Farbe. Die Schwerter sind die Feuerschwerter von Tanta Sila in gelb, der Schuss ist Freys Steinschuss, nur eben in Gelb. Auch der Sprint, der Speer und die Schockwelle als Unterstützungszauber sind eins zu eins der Feuersprint, der Blitzspeer und die Blitzschockwelle aus dem Hauptspiel, nur in langweiliger… und in gelb. Warum die Entwickler geglaubt haben, einfach mal eine neue Farbe drauf zu klatschen würde schon reichen, erschließt sich mir nicht. Die Zauberkunst-Herausforderungen machen das Ganze auch nicht sonderlich spannender. So gut wie alle erledigt man irgendwie nebenbei.

Was wirklich cool ist, ist das Zusammenspiel zwischen Frey und Cinta. Denn Tanta Cinta unterstützt euch tatkräftig im Kampf indem sie euch heilt und Gegner vermöbelt. Mit ihr sind auch kleine Kombos möglich, die ziemlich viel Schaden verursachen. Dieses System macht Spaß und sieht zudem sehr imposant aus. Hätte man hier in einer längeren Story mal jede Tanta als Begleiterin gehabt, wäre der DLC richtig gut geworden. Aber hey, immerhin sehen Cintas Zauber cool aus.

Die Zukunft von Forspoken?

Als erstes Stellt sich ja die Fragen, ob man den DLC überhaupt kaufen sollte. Das hängt stark davon ab, ob euch das Hauptspiel großen Spaß gemacht hat. Wer gerne ein wenig mehr über die Tanta erfahren möchte, kann hier ein oder zwei Informationen erlangen, leider wird sonst nicht sonderlich groß auf die Lore eingegangen. Warum jeder drittklassige Soldat der Rheddig mit Magie um sich ballern kann wird zum Beispiel auch nicht erklärt. Wer die Kämpfe des Hauptspiels mochte, kann hier ebenfalls mal reinschauen, erwartet aber nicht zu viel Variation. Grundsätzlich kann man schon ein wenig Spaß haben, ob ca. 12 Euro für etwa vier Spielstunden gerechtfertigt sind, wage ich aber mal zu bezweifeln, zudem alles oberflächlich bleibt.

Die Zukunft von Forspoken bleibt indes weiter ungewiss. In der letzten Szene des DLC wird plötzlich enthüllt, dass es auch Tanta der Rheddig gibt und Frey sagt Reif, dass sie nach Rhedda reisen werden. Da der DLC schon vor Release des Hauptspiels fertig war, heißt das natürlich nicht, dass es eine Fortsetzung geben wird. Aufgrund der schlechten Kritiken und mäßigen Verkaufszahlen kann es auch gut sein, dass Square Enix die IP ganz einstampfen wird, zumal das Entwicklerstudio Luminous Productions nun in den Publisher integriert wurde. Da Freys Welt jedoch eigentlich wirklich viel zu bieten hat und das Kampfsystem sowie der magische Parkour ziemlich viel Spaß machen, würde ich mir eine Fortsetzung dennoch wünschen.

Angebot Forspoken für PS5 (100% UNCUT) (Deutsch spielbar) PEGI 18 EDITION 100 % UNCUT

Spiel komplett DEUTSCH spielbar

Begleite Frey auf einer unvergesslichen Reise und der Suche nach einem Weg nach Hause, nachdem sie auf mysteriöse Weise in ein uraltes Land voller Wunder transportiert wurde. Lüfte die Geheimnisse Athias, während Frey durch unheilvolle, von einer mysteriösen Pest heimgesuchte Regionen reist und lernt, wie sie ihre beeindruckende Macht einsetzen kann.

Erkunde das weitläufige Reich Athia, ein atemberaubendes Land mit grandiosen Panoramen und übernatürlichen Kreaturen, das durch fantastische Grafik und die neusten Technologien zum Leben erweckt wird.

Erklettere Wände, springe über Klüfte, stürze dich aus schwindelerregenden Höhen und sprinte durch die Landschaft. Freys einzigartige Fertigkeiten ermöglichen ihr einfaches Reisen durch eine offene Welt.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.