Test: Hitman World of Assassination - The Drop

Hitman World of Assassination liefert bekanntermaßen ein allumfassendes Auftragskiller-Erlebnis. Neben allen drei Hitman-Teilen werden in regelmäßigen Abständen Elusive Target-Missionen für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt. Diese teilweise durchaus kniffligen Aufträge gilt es dann auf eine von schier unzähligen Möglichkeiten zu bewältigen. Wir haben uns für euch die aktuelle Elusive-Target-Mission „The Drop“ mal genauer angeschaut und verraten euch, ob es uns gelungen ist, denn ominösen DJ Alexios Laskaridis (Dimitri Vegas) aus dem Weg zu räumen.

Willkommen in Berlin

Als Auftragskiller verschlägt es Agent 47 an die verschiedensten Orte dieser Welt. Als es darum geht den Drogenbaron Alexios „The Drop“ Laskaridis auszuschalten findet er sich jedoch an einer altbekannten Location wieder. Sein Ziel befindet sich in einem angesagten Techno-Club in Berlin, in welchem Laskaridis neben seinen Drogengeschäften als DJ auflegt. Direkt zu Beginn der Mission wird klar, dass dies kein einfaches Unterfangen wird. Denn als schwer zu fassendes Ziele bleibt dem Auftragskiller nur eine Chance, um das Ziel erfolgreich auszuschalten. Sobald er scheitert, wird der Drogenbaron sein Imperium weiter ausbauen können.

Angekommen im Nachtclub erwartet den Agenten eine ausgelassene Partymeute. Angeheizt von freshen Beats feiern hunderte Menschen auf den verschiedenen Dancefloors. Die erste Herausforderung besteht also darin, das Ziel auszumachen. Plötzlich erklingt Diana im Ohr des Agenten mit dem Hinweis, dass sich das Ziel direkt in seiner Nähe befindet. Jetzt gilt es, The Drop unauffällig zu folgen, mögliche Schwachstellen auszumachen und unbemerkt die Mission zu erfüllen.

Hitman in Höchstform

Die noch bis zum 27. November zeitlich begrenzte Mission beweist es wieder einmal: Hitman World of Assassination bietet Stealth-Action in Höchstform. Für Fans dieses Genres führt einfach kein Weg an diesem Titel vorbei. Die Sandbox-artige Welt bietet den Spielerinnen und Spielern unendliche Möglichkeiten sich auszutoben. Die pure Menge an Content ist genial und wir stets durch eben jene Elusive Target-Missionen ständig erweitert.

Letztendlich habe ich mich bei The Drop für das klassische Set Up entschieden. Mit der guten alten Klaviersaite in meiner Tasche habe ich zunächst die Identität des Clubbesitzers angenommen, bis ich einen ungestörten Moment mit der Zielperson teilen konnte. Doch da ist noch lange nicht Schluss. Der Kreativität, diese Mission erfolgreich abzuschließen, sind keinerlei Grenzen gesetzt. Vom klassischen vergifteten Martini über tödliche Spritzen bis hin zu Heugabeln ist so ziemlich alles möglich. Auch hinsichtlich der Spielzeit birgt diese Mission einiges an Potential. Für Speedrun-Fans ist es möglich, die Mission innerhalb weniger Minuten abzuschließen. Der aktuelle längste Playthrough bewegt sich derweil bei um die zwölf Stunden.

Ganz nebenbei reizt einen immer wieder dieser Nervenkitzel, diese einmaligen Missionen erfolgreich abzuschließen, ohne dabei entdeckt zu werden. Da ihr jedoch nur einen Versuch für die Mission habt, sollten sich Neulinge zunächst mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut machen. Die Qualität der neuen Content-Inhalte beweist, dass Agent 47 noch lange nicht ausgedient hat. Auch optisch kann sich der Titel noch durchaus sehen lassen. Von den fetzigen Techno Beats innerhalb dieser Mission ganz zu schweigen.

Titelbild: © IO Interactive

