Test: Gothic 2 Complete Classic

Gut zwei Monate nach dem Port des ersten Teils kommt mit Gothic 2 Complete Classic auch der zweite Teil des deutschen Rollenspiel-Hits auf die Switch. Es ist kein Geheimnis, dass dieses Spiel mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten ist und so freue ich mich, endlich einen Test auf unserer Seite dazu schreiben zu können. Doch der etwas fragwürdige Port des ersten Teils lässt mich natürlich ein wenig vorsichtig an die Sache herangehen. Erscheint Teil 2 auch so verbuggt auf Nintendos Konsole und lohnen sich die 30 €, mit denen auch dieser Port daherkommt? Das wollen wir uns doch mal etwas genauer anschauen.

Gothic 2 Complete Classic nur im Komplettpaket

Der Switch-Port des Rollenspiels kommt, wie der Name es verrät, im Komplettpaket. Dies bedeutet, dass das Addon Die Nacht des Raben mit integriert ist. Dieses erweitert die Story des Hauptspiels, fügt ein komplett neues Gebiet hinzu, erhöht dabei aber auch den Schwierigkeitsgrad deutlich. Die Möglichkeit, das Addon auszuschalten und nur die Vanilla-Version von Gothic 2 zu spielen, besteht leider nicht. Puristen und Neulinge, die das originale Spielerlebnis haben wollen, gucken also dumm in die Röhre. Versteht mich nicht falsch, ich sehe Die Nacht des Raben als eine perfekte Erweiterung an, kann aber auch verstehen, wenn man mal wieder das klassische Gothic 2 spielen möchte, gerade weil dieses etwas einfacher ist. Im Addon wurden vor allem die Kosten der erlernbaren Fähigkeiten mit dem Spielverlauf erhöht, welches die Chance bietet, sich krass zu verskillen.

Wie dem auch sei, geboten wird die perfekte Fortsetzung des deutschen Rollenspiels. Einige Monate nach dem Sieg über den Erzdämonen Schläfer wird unser namenloser Held vom Schwarzmagier Xardas aus den Trümmern des zusammengestürzten Ork-Tempels gerettet. Er ist schwach doch er muss schnell wieder an Stärke gewinnen, denn eine neue Bedrohung ist auf den Plan getreten. Drachen machen das Minental unsicher und der ehemalige Erzbaron Raven entweiht heilige Tempel auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt. Viel Arbeit also für uns.

Alte Spielwelt in neuem Gewand

Was Gothic 2 bietet ist einfach schmackhafte Rollenspiel-Kost. Eine lebendige Spielwelt, die von den Maßen eigentlich nicht so groß ist, doch durch seine clevere Anordnung weitläufige Gebiete und eine packende Atmosphäre bietet. Die Natur und die Menschen in der Welt haben ihre Tagesabläufe und uns steht es frei, diese Welt komplett zu erkunden. Manche Gebiete sind natürlich extrem gefährlich, aber auf eigene Gefahr dürfen wir auch hier schauen, was es zu entdecken gibt.

Dabei sieht das ganze auf der Switch tatsächlich richtig gut aus. Das liegt daran, dass die versprochene dynamische Beleuchtung auch endlich vorhanden ist. Bereits der Trailer des ersten Switch-Ports versprach bessere Lichtverhältnisse und Darstellung von Schatten, konnte aber in der fertigen Version nicht implementiert werden. Gothic 2 Complete Classic hat nun diese Grafik-Features, die wir im Quality Mode einschalten können. Hier haben wir schön dargestellte Schatteneffekte, eine schönere Beleuchtung und generell eine etwas schärfer dargestellte Grafik. Allerdings kommt dies, zumindest in einigen Instanzen, auf Kosten der Performance. Vor allem wenn in der Spielwelt die Dämmerung einsetzt, leidet die Framerate in diesem Modus deutlich. Des weiteren ist die Draw Distance von manchen Objekten etwas unvorhersehbar, was darin resultiert dass manche Objekte und NPCs manchmal einfach aus dem Nichts auftauchen. Im Performance Mode hingegen haben wir die originale Grafik aus der PC Version, dafür läuft das Spiel durchgehend stabil auf 30 FPS. Die grafischen Upgrades im Quality Mode sind aber echt nett und schön anzusehen, so dass ein paar kleinere Einbrüche durchaus zu verkraften sind.

Bloß nicht den Fokus verlieren

Im Gameplay-Bereich spielt sich Gothic 2 Complete Classic im Prinzip wie der Port von Gothic 1. Da aber auch das originale Gothic 2 bereits in der Steuerung einige Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger vorgenommen hatte, ist dies auch bei der Switch-Version deutlich. Die Bewegungssteuerung, die mal wieder komplett unbrauchbar ist, außer Acht gelassen, funktioniert der Kampf eigentlich wirklich gut. Der Fokus bleibt besser auf den Gegnern, auch weil man diesen endlich mit einem Druck auf den rechten Joystick feststellen kann. Lediglich Ziele wechseln klappt leider nicht und manchmal geraten auch eure Verbündeten und nicht die Feinde in den Fokus. Kämpfe gegen größere Gruppen sind zudem immer noch ein Problem.

Die Verwaltung eures Inventars funktioniert größtenteils wie im ersten Teil, alles ist nach Kategorie sortiert und ihr könnt entsprechende Items in die jeweiligen Slots legen, zudem könnt ihr sechs Zauber ausrüsten. Probleme gibt es immer noch, wenn ihr im Kampf zwischen Zaubern und verschiedenen Waffen wechseln wollt. Egal welchen Knopf ihr drückt, der Held steckt immer nur seine aktuelle Waffe weg, zieht aber keine neue. Ein schneller Wechsel ist also nicht möglich. Genauso steckt er auch erneut die Waffe weg, wenn ihr über das Schnellmenü einen Trank zu euch nehmt und zieht sie nicht wieder. Einige Tweaks wären hier sicher vonnöten gewesen, so bleibt die Angelegenheit mal wieder etwas fuckelig.

Die Gothic-Spiele und Bugs, ein unzertrennliches Duo

Als Gothic Glassic auf die Switch kam, war es ein wares Bugfest. Okay, Gothic und Bugs, das gehört zusammen wie Dick & Doof, Tom & Jerry oder Blizzard und unzureichende Arbeitsbedingungen. Und ja, auch Gothic 2 Complete Classic auf der Switch hat viele Bugs, aber längst nicht so extrem viele wie Teil 1. Da sind dann die üblichen Kandidaten wie der Fall durch den Boden, NPCs die im Boden feststecken oder Charaktere, die bestimmte Deals nicht annehmen obwohl wir genug Gold im Inventar haben. Außerdem weigern sich viele NPCs, ihre Fernkampfwaffen zu ziehen. Banditen beschießen euch also nicht mit dem Bogen aus der Ferne, sondern ziehen direkt ihr Schwert und stürmen auf euch los. Aber auch ein paar Spielabstürze konnten wir verzeichnen, also ist es ratsam, oft und viel zu speichern. Aber Achtung, nicht zu viel, denn korrupte Speicherstände, die beim Laden euer Spiel zum Absturz bringen, gibt es ebenfalls. Dazu sei erwähnt, dass es auch hier kein automatisches Speichern gibt und dass man die manuellen Speicherstände zur besseren Übersicht auch nicht selbst benennen kann. Immerhin das Schnellspeichern funktioniert mal wieder recht gut.

Ey man, ich will mehr Gold sehen

Alles halb so wild, wenn man sich auf ein paar Bugs einlassen muss. Aber wenn es Bugs in das Spiel schaffen, die eigentlich bereits ausgemerzt wurden, dann ist das schon seltsam. So hat es der berüchtigte Lares-Bug wieder ins Spiel geschafft, bei dem Lares euch an einem Punkt ein wichtiges Item für die Story nicht aushändigt und so das Weiterkommen unmöglich macht.

Doch vor allem das Handelsmenü ist von den übelsten Bugs befallen, die das Spielerlebnis schmälern könnten. So erhaltet ihr beim Verkauf eines Items eigentlich immer halb so viel Gold wie das Item wert ist. Nun, bei einem Schwert mit dem Wert 1000 sollte man also beim Verkauf 500 Gold bekommen. Stattdessen bekommen wir 3 Goldstücke, wie gütig. Gesammelte Schätze verkaufen und sich dann am Reichtum erfreuen ist also nicht vorhanden. Zumal es auch noch einen Fehler gibt, bei dem Items teurer werden, wenn ihr sie als Bündel kauft anstatt einzeln. Ein weiterer Glitch sorgt aber dafür, dass ihr Waffen multiplizieren könnt und dann beim Schmied verkauft. Wenn euch also die Händler nicht das Gold geben, was ihr verdient habt, dann müsst ihr es euch eben auf diese Weise holen. Im Gesamtpaket läuft Gothic 2 Complete Classic aber ziemlich rund fast fehlerfrei. Es ist zum Glück kein totaler Reinfall wie beim Port von Teil 1.

